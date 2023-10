Elena Santarelli: “Non ho segreti di bellezza ma sto attenta a quello che cucino”

Fonte: Getty Images Elena Santarelli

Spesso i genitori si trovano di fronte a una sfida comune: far mangiare le verdure ai propri bambini. E allora perché non portare in tavola le verdure in modo giocoso, prendendo ispirazione dai disegni fantastici dei più piccoli? I disegni svolgono un ruolo straordinario nella crescita dei bambini e sono tra i principali canali comunicativi per esprimere emozioni, fantasie e stati d’animo.

Elena Santarelli è partita da qui per realizzare, in collaborazione con Findus, 5 ricette veg con i prodotti della linea Green Cuisine , ispirate ai disegni di sua figlia Greta.

Mamma presente e attenta che pone la famiglia al centro delle sue priorità, sposata con l’ex calciatore e allenatore Bernardo Corradi, dal cui amore sono nati i figli Giacomo e Greta, Elena Santarelli è da sempre appassionata sostenitrice del benessere e amante dell’alimentazione sana. Da qui la sfida ai fornelli per preparare queste ricette speciali con la collaborazione di sua figlia.

Elena Santarelli a noi ha raccontato i segreti della sua cucina dove ha una piccola grande collaboratrice, la sua bambina.

Fonte: Ufficio stampa - Findus

Intervista a Elena Santarelli

Ci racconti del progetto “Dal disegno alla tavola” e di queste 5 ricette speciali ispirate da tua figlia Greta?

Spesso i genitori si trovano di fronte a una sfida comune: far mangiare le verdure ai propri bambini. Attraverso questo progetto abbiamo provato a coinvolgere i bambini a partire dai loro disegni, per questo abbiamo pensato di dare vita ai disegni di Greta per portare in tavola storie fantastiche con ingredienti colorati. Con Greta abbiamo quindi realizzato 5 ricette veg facilmente replicabili a casa con gli ingredienti della linea Green Cuisine, dimostrando come possano rappresentare un’opzione diversa, gustosa e nutriente per la nostra alimentazione, coinvolgendo i bimbi in cucina grazie al gioco.

Greta ti aiuta a cucinare?

Cucinare è per un bambino molto più di un gioco, Greta si diverte a pasticciare con gli ingredienti, ad annusare, miscelare, rappresenta la base per allenare la sua concentrazione e stimolare la sua creatività. È la mia “piccola-grande” aiutante che con fantasia rende il cucinare insieme un momento divertente e tutto per noi.

Fonte: Ufficio stampa - Findus

Qual è il piatto preferito della tua famiglia?

I miei figli sono degli amanti sfegatati della pasta fresca in ogni sua forma: tagliatelle, orecchiette, fusilli, chi più ne ha più ne metta! Amano condirla con ogni tipo di sugo, ma è innegabile che il loro cibo preferito siano le lasagne.

E tu a cosa non rinunceresti mai a tavola?

Non è un segreto che da sempre sono un’appassionata sostenitrice del benessere e amante dell’alimentazione sana, senza rinunciare ai piaceri della vita. Grazie all’aiuto di un’amica nutrizionista, ho acquisito conoscenze riguardanti il concetto di equilibrio alimentare: gradualmente ho introdotto nella dieta una maggiore quantità di cereali e proteine vegetali, per avere, sia per me che per la mia famiglia un regime alimentare vario e completo. Questi alimenti possono essere preparati in vari modi, per soddisfare i gusti di tutta la famiglia e limitando il consumo di proteine di origine animale.

Qual è il tuo segreto di bellezza?

Non ho un segreto di bellezza, ne ho tanti come tutte le donne. Sicuramente una vita attiva, ricca di movimento e un’alimentazione sana e variegata aiutano!

Fonte: Ufficio stampa - Findus

Le 5 ricette a cura di Elena Santarelli e Greta

#1 C’ERANO UNA VOLTA…2 PANA-SAURI INNAMORATI SOTTO UN CIELO STELLATO

Tipologia di ricetta: vegana

Ingredienti (1 piatto):

200 g di patate

120 g di rucola

3 Pana-sauri Vegetali Findus Green Cuisine

Olio

Sale

Pepe, rosmarino, aceto balsamico a piacere

Per decorare: pomodorini

Procedimento: Pulire e tagliare a fette le patate, con l’aiuto di cutter e formine ricavare tante stelle e la luna, olio, salare e infornare a 200° per circa 20 minuti (devono risultare cotte ma non bruciate per non perdere il colore).

Disporre i Pana-sauri vegetali ancora surgelati su una teglia con della carta da forno. Disporre la teglia nel ripiano centrale in forno termoventilato preriscaldato a 190°C e cuocere per 13 minuti.

Prima di impiattare condire la rucola a piacere con olio e sale, a piacere aggiungere dell’aceto balsamico.

Composizione del piatto: In un piatto blu notte, disporre il prato di rucola, adagiare i Pana-sauri innamorati e il Pana-sauro goloso, aggiungere le stelle e la luna nel cielo e completare tagliando con il cutter dei cuoricini di pomodoro.

#2 IN FONDO AL MAR: NUOTIAMO CON I PESCI MEDAGLIONCINI

Tipologia ricetta: vegana

Ingredienti (1 piatto):

Mezzo bicchiere di Cous cous

Mezzo bicchiere d’acqua

50 g di lenticchie già cotte

2 Medaglioncini Veggie Findus Green Cuisine

Sale

Olio

Pepe e curry a piacere

1 cucchiaio di trito di carota e cipolla

Per decorare: Pisellini Primavera Findus e ceci, qualche chicco di mais, pezzetti di carota, 1 cetriolo

Procedimento: Cuocere il cous cous mettendo l’acqua in una pentola, aggiungere sale e olio e portare a ebollizione. Togliere la pentola sul fuoco e unire il cous cous mescolando energicamente; chiudere con il coperchio e lasciar riposare fino ad assorbimento completo dell’acqua. Aggiungere le lenticchie già cotte, saltarle in padella con il trito di carota e cipolla e un filo d’olio. Aggiungere anche del pepe e del curry a piacere.

Passare poi alla cottura dei Medaglioncini Veggie Findus Green Cuisine, disponendoli ancora surgelati su una teglia con della carta da forno. Preriscaldare il forno termoventilato a 200°C, e cuocere il prodotto nel ripiano centrale del forno per 16 minuti.

Composizione del piatto: Al centro di un piatto azzurro mare piatto posizionare i Medaglioncini Findus Green Cuisine, che costituiranno il corpo dei pesci palla, protagonisti della ricetta. Utilizzare 2 piselli per realizzare gli occhi, dei pezzi di carota per la bocca e delle fette di cetriolo, oliare e salare, a formare la coda. Aggiungere dei ceci già cotti a simulare delle bolle d’aria.

Disporre poi a mo’ di fondale il cous cous condito con le lenticchie, aggiungere a piacere qualche foglia di rucola e dei chicchi di mais.

#3 UNA PRIMAVERA GUSTOSA E “PETALOSA” CON I MEDAGLIONCINI VEGGIE

Tipologia ricetta: vegetariana

Ingredienti (1 piatto):

2 Medaglioncini Veggie Findus Green Cuisine

1 mozzarella

200 g di fagiolini

2 asparagi

Olio

Sale

Pepe

Per decorare: 1 carota, foglie di basilico

Procedimento: Sbollentare i fagiolini in abbondante acqua salata e condirli con olio e sale, e tenere da parte. Sbollentare anche gli asparagi, saltarli in padella con una noce di burro e aggiungere un pizzico di sale.

Nel frattempo, cuocere i Medaglioncini Veggie Findus Green Cuisine, disponendoli ancora surgelati su una teglia con della carta da forno. Preriscaldare il forno termoventilato a 200°C, e cuocere il prodotto nel ripiano centrale del forno per 16 minuti.

Composizione del piatto:

In un piatto azzurro cielo comporre il prato fiorito posizionando al centro i Medaglioncini Veggie Findus Green Cuisine e con l’aiuto di un cutter creare la prima corolla utilizzando la carota, la seconda tagliando a pezzi la mozzarella. Aggiungere gli steli di asparagi e l’erba di fagiolini, finire il piatto con delle foglioline di basilico.

4# FANTASTICHE AVVENTURE PREISTORICHE CON I PANA-SAURI: SI GIOCA A NASCON…DINO!

Tipologia ricetta: vegana / vegetariana

Ingredienti (1 piatto):

3 Pana-sauri Vegetali Findus Green Cuisine

250 g di broccolo siciliano

150 g di spinaci

1 spicchio d’aglio

40 g di pane in cassetta

Olio

Sale

Pepe

Limone

1 cucchiaio di formaggio vegetale (a piacere)

Per decorare:

1 patata piccola sbollentata, qualche chicco di mais

Procedimento: Saltare gli spinaci in padella con 1 spicchio d’aglio, un filo d’olio, un pizzico di sale. Quando saranno cotti togliere l’aglio e con l’aiuto di un frullatore a immersione ridurli in purea. Se piace, aggiungere un cucchiaio di formaggio vegetale grattugiato per dare consistenza, e aggiungere un tocco di sapore in più. Per una versione vegetariana, sostituire il formaggio vegetale con del Grana.

Nel frattempo, sbollentare i broccoli in acqua salata, quando saranno cotti, scolare e condire con un filo d’olio e una spremuta di limone.

Disporre i Pana-sauri vegetali ancora surgelati su una teglia con della carta da forno. Disporre la teglia nel ripiano centrale in forno termoventilato preriscaldato a 190°C e lasciar cuocere per 13 minuti.

Composizione del piatto: Su un piatto azzurro cielo con l’aiuto di un pennello o una sac à poche creare il prato verde con crema di spinaci, aggiungere alberi e cespugli di broccolo, posizionare i Pana-sauri vegetali che giocano a nascondino nel bosco e finire il piatto con delle nuvole di pane in cassetta e fiorellini di patate bollite, ricavati con una formina. Per un tocco di colore in più aggiungere i pistilli gialli di mais.

5# DOVE È FINITO IL PANDA GOLOSO? UN’AVVENTURA NELLA FORESTA DI BASTONCINI DI VERDURE

Tipologia ricetta: vegetariana

Ingredienti (1 piatto):

250 g di Pisellini Primavera Findus

5 Bastoncini di Verdure Findus Green Cuisine

2 fette di mozzarella

Olio

Sale

Pepe

1 cucchiaio di cipolla tritata

Per decorare: olive nere, barbabietole precotte e condite, qualche chicco di mais, foglie di basilico

Procedimento: Far rosolare la cipolla in una padella con un filo d’olio, aggiungere i pisellini e far cuocere a fuoco lento con un coperchio fino a fine cottura. Aggiustare di sale e pepe. Lasciar intiepidire e creare una purea con l’uso di un frullatore a immersione.

Disporre 5 Bastoncini di verdure ancora surgelati su una teglia con della carta da forno. Disporre la teglia nel ripiano centrale in forno termoventilato preriscaldato a 230°C e cuocere per 10 minuti.

Con una coppa pasta formare 2 cerchi di mozzarella di diversa grandezza che formeranno il corpo del panda e con le olive ricavare i dettagli di zampe, occhi e orecchie del panda.

Composizione del piatto: In un piatto azzurro cielo creare con un pennello un prato di crema di piselli e disporre i Bastoncini di verdure Findus Green Cuisine a formare una foresta di bambù, posizionare il panda di mozzarella con il suo goloso pezzo di Bastoncino di verdure. Finire il piatto decorando il prato con dei fiori barbabietola e chicchi di mais.