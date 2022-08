Le più emozionanti frasi sulla luna, per una dedica speciale

Fonte: iStock Frasi sulla luna: citazioni e aforismi famosi

Quanto è meravigliosa la natura, con le sue mille sfaccettature: lo è quando è illuminata dal sole, è vero, ma anche durante la notte, rischiarata dal candido splendore della luna. Sono tante le frasi famose, le poesie e i pensieri dedicati proprio alla luna, l’unico grande satellite della terra, così maestoso e splendido, lontano ma ben visibile in ogni sua fase nelle serate limpide, insieme alle stelle, che punteggiano il cielo attorno ad essa. Vediamo alcune delle citazioni dedicate proprio alla luna, da leggere insieme alla persona che ami o da dedicare in un momento speciale.

Frasi sulla luna dalle più belle canzoni

La luna sa emozionare; il nostro satellite così luminoso è in grado di lasciarci col fiato sospeso in ogni sua fase: quando è piena è bellissima e splende sopra i nostri tetti, rischiara mari e monti, e ci lascia senza parole. Meravigliosa anche nei suoi piccoli spicchi – calante e crescente – e durante le eclissi, è uno spettacolo. Proprio per il suo fascino misterioso la luna è spesso nominata nei testi di famose canzoni; grazie alla sua capacità di sedurre infatti richiama alla mente l’amore, il silenzio della notte, la poesia, la dolcezza e le più belle emozioni. Vediamo alcune frasi romantiche delle più note canzoni italiane, scelte da DiLei:

Nel sospiro mio d’amore

tra le pieghe della luna

nella voce mia

vorrei sentirti mia. (Sentirti – Mango)

Stai benissimo da sola sai cos’è l’amore

E credi solo nelle stelle

Mangi troppe caramelle, Luna. (Luna – Gianni Togni)

Alle porte del buio

Fammi entrare

Lui rispose di no

E la luna bussò dove c’era il silenzio

Ma una voce sguaiata disse non è più tempo. (E la Luna bussò, Loredana Berté)

La vide solo un bimbo appena nato

Aveva occhi tondi e neri e fondi

E non piangeva

Con grandi ali prese la luna tra le mani

E volò via e volò via

Era l’uomo di domani l’uomo di domani. (L’ultima Luna – Lucio Dalla)

da questa notte senza te dovrò restare

folle d’amore vorrei morire

mentre la luna di lassù mi sta a guardare. (Guarda che Luna – Fred Buscaglione)

Chiedo soltanto di stare

Stare in disparte a sognare

E non stare a pensare più a te. (Non voglio mica la Luna – Fiordaliso)

Di ballare abbracciato con te al chiaro di luna (Chiaro di Luna – Jovanotti)

cercando la Luna, cercando. (Spunta la Luna dal Monte – Tazenda)

Dillo alla luna

Può darsi che porti fortuna

Dirlo alla luna. (Dillo alla Luna, Vasco Rossi)

ti porterei, ti porterei la luna… a letto con te!

…e se non ci fosse luna…

allora beh! ne inventerei, ne inventerei subito una…

l’una per te! (L’una per te, Vasco Rossi)

E ogni luna una luna di miele. (Ti sposerò – Jovanotti)

Ed ogni raggio di luna è per lei

nella mia vita ci sei tu

sei come l’acqua come il sole che verrà

raggio di luna nascerà.

Il nostro amore non sarà mai solo

guerre non vedrà

carne come l’oro

per l’eternità. (Raggio di Luna, Antonello Venditti)

Quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi

Quella volta in cui non solo ci credevi. (Un’altra volta da rischiare – Ermal Meta)

Sarà stata la luna

A mandarti qui da me. (Chiedo di non chiedere – Giordana Angi)

Tu mia luna, tu sei qui con me

Mio sole tu sei qui con me. (Con te partirò – Andrea Bocelli)

Frasi emozionanti sulla luna piena

Che spettacolo la luna piena, che possiamo vedere quando si trova nella posizione esattamente opposta al sole. Dalla Terra mostra tutto il suo immenso splendore; è così grande e luminosa, rischiara il cielo e i nostri pensieri. È bello prendersi un momento per riflettere, al chiaro di luna, per guardarsi dentro, per pensare a tutte le meraviglie che fanno parte della nostra vita, a quanto siamo fortunati – ognuno nel suo piccolo – e a quanto può essere immensamente bello il mondo in cui viviamo. Ed ecco allora alcune delle più belle frasi sulla luna piena che DiLei ha deciso di dedicarti:

Fu allora che vissi l’effetto luna piena. L’avevo chiamato così. Mi sentivo come una grande luna che continua a crescere piano piano, notte dopo notte, per arrivare allo stadio completo, luminosissimo, in cui niente manca, niente è di troppo… Nella vita di tutte noi c’è una luna piena. Se soltanto sapessimo riconoscerla per godercela almeno un po’, per sentirci diafane e realizzate. (Marcela Serrano)

La Luna è piena e, salendo in alto, inonda i campi calmi di luce. Questa notte le brezze che aleggiano nel cielo estivo stanno tutte dormendo. (William C. Bryant)

Ognuno di noi è una luna: ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. (Mark Twain)

Il sole e la luna sono le migliori lampade. (Proverbio africano)

È solo una questione di prospettiva: in qualsiasi punto del cielo si trovi la luna e in qualsiasi parte del mondo tu sia, se alzi la mano e chiudi un occhio, non è mai più grande del tuo pollice. (dal film “Dear John”)

Anche la luna, quando è bella piena, matura, può cascarti fra le braccia. (Roberto Benigni)

La fortuna rassomiglia alla luna che allora si eclissa quando è più piena. (Salvatore Rosa)

Era tutto buio e non si udiva nemmeno un rumore; persino le ombre scure sotto la luna piena sembravano gravide di silenzio e mistero. (Bram Stoker)

Nelle cose di questo mondo è preferibile tenersi lontani dalla perfezione. Prendi ad esempio la luna, una volta piena comincia a calare; quando la frutta è matura cade a terra. Una piccola mancanza assicura l’eternità. (Mo Yan)

La luna e il mare: citazioni profonde

Come un’alba e un tramonto, gli spettacoli che ci regala ogni giorno il sole, anche la luna sa essere altrettanto emozionante e anzi, a volte e per alcuni, anche di più. La luna è bella e romantica, è dolce e misteriosa: lo è quando è piena, ma anche quando possiamo vederne ogni suo piccolo spicchio. La luna è un incanto quando si rispecchia nel mare, crea un gioco di luci e colori unico, romantico. Proprio su questo spettacolo che la natura ci regala, tanti autori hanno scritto citazioni che sono diventate famose, e di cui possiamo leggere di seguito una breve raccolta:

Nelle città senza mare… chissà a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio… forse alla Luna… (Banana Yoshimoto)

Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti. (Fabrizio Caramagna)

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me? (Mary Shelley)

Il mare non sa niente del passato. Sta lì, non ci chiederà mai di spiegargli nulla. Le stelle, la luna, stanno lì, e continuano a illuminarci, brillano per noi. Che cosa vuoi che importi, a loro, quello che è successo? Ci fanno compagnia e ne sono felici.” (Ildefonso Falcones)

Io m’innamoro continuamente del mare, del cielo, della luna, dell’universo tutto… (Donatella Moica)

Mentre la luna si specchia sul mare, i pensieri fanno a pugni, e i nostri sogni danzano tra le stelle. (Michael Floris)

Le frasi più dolci sulla luna e l’amore

Un articolo che cita le più belle frasi sulla luna non poteva che essere una raccolta di pensieri romantici ed emozionanti. La luna richiama alla mente le citazioni più dolci e profonde, i sentimenti più autentici, come l’amore. DiLei ha scelto alcuni aforismi famosi sulla luna e l’amore, da dedicare alla nostra metà, per fargli sapere quanto è importante:

La luna e l’amore, quando non crescono più, calano. (Proverbio cinese)

Oh, non giurare sulla luna, quella bugiarda incostante che girando cambia faccia ogni mese, anche il tuo amore così sarebbe variabile. (William Shakespeare)

Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai,

silenziosa luna? (Giacomo Leopardi)

Io sarò la nube e tu la luna. Ti coprirò con entrambe le mani, e il nostro tetto sarà il cielo. (Rabindranath Tagore)

L’amore incondizionato è come quello della luna. Si dà senza preoccuparsi del fatto che la maggior parte delle persone non ne ricorderà la bellezza, se ne dimenticherà o volutamente la ignorerà. Infatti se la guardi sembra sorriderti. (Massimo Bisotti)

La luna è un’altalena tra le nuvole di una notte stellata. (Federico Moccia)

Il sole mi abbiglia; la luna mi spoglia. Di giorno, il pudore; di notte, l’amore. (Jean-Paul Malfatti)

Con una donna, l’amicizia non può essere che il chiaro di luna dell’amore. (Jules Renard)

Non importa dove andrò, noi due saremo sempre sotto la stessa luna. (dal film “L’altro lato del Paradiso)

Bocca baciata non perde ventura. Anzi rinnova come fa la luna. (Boccaccio)

L’uomo che ama con normalità sotto il sole, adora freneticamente sotto la luna. (Guy De Maupassant)

Accarezzami, amore

ma come il sole

che tocca la dolce fronte della luna. (Accarezzami – Alda Merini)

Frasi celebri dei grandi autori sulla luna

La luna, meraviglioso satellite che ogni notte ci guarda in alto nel cielo e illumina tutto ciò che delicatamente tocca. La luna, bella e incantevole, suscita emozioni profonde e amore. La luna, quell’enorme palla candida e lucente, tanto misteriosa quanto profonda e dolce, compagna dei pensieri e delle più profonde riflessioni notturne. Sono tante le sfaccettature del nostro satellite, a cui negli anni autori e scrittori famosi hanno dedicato citazioni e frasi. DiLei ne ha selezionate alcune per te: