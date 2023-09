Silvina Luna, morta a 43 anni la concorrente del Gf: le complicazioni dopo l’intervento estetico

Fonte: Getty Images Silvina Luna, morta a 43 anni l'ex di Osvaldo

È morta a 43 anni Silvina Luna, nota attrice e modella argentina, ex concorrente del Grande Fratello Vip sudamericano. La showgirl era da mesi ricoverata in ospedale, in attesa di un trapianto di rene resosi necessario da complicazioni seguite a un intervento di chirurgia estetica. La notizia è stata resa nota dal legale di Luna, Fernando Burlando. L’associazione degli attori di Argentina ha espresso “profonda tristezza” ricordando i 25 anni di carriera dell’attrice.

Silvina Luna, morta per colpa della chirurgia plastica

Silvina Luna era ricoverata da oltre due mesi presso l’Ospedale italiano di Buenos Aires. L’attrice soffriva di una grave insufficienza renale e negli ultimi tempi era più volte stata ricoverata e aveva ricevuto dialisi tre volte alla settimana. Luna era in lista d’attesa per un trapianto di rene, seppur non ancora idonea alla donazione a causa delle delicate condizioni di salute.

In attesa dell’operazione, la donna ha infatti contratto un batterio che ha provocato una grave infezione, fino alla morte avvenuta oggi 1° settembre 2023. Le complicazioni scaturiscono da un intervento estetico di rassodamento dei glutei realizzato nel 2011 dal medico Aníbal Lotocki, in seguito interdetto dall’esercizio della professione.

Il chirurgo dei vip pluri-denunciato

Silvina Luna nel 2011 si era sottoposta a un procedimento estetico eseguito dal chirurgo di medicina estetica Aníbal Lotocki, conosciuto in Argentina come “il chirurgo dei famosi”. In seguito all’operazione l’attrice aveva denunciato il medico, che aveva iniettato nel corpo della donna dosi di metacrilato (sostanza non autorizzata dall’Agenzia del farmaco nazionale). Dopo la denuncia Lotocki è stato interdetto alla professione per 5 anni e condannato a 4 anni di carcere per “lesioni gravi e ripetute in quattro occasioni”.

Oltre a Luna sono state vittime del chirurgo e ne hanno denunciato le procedure anche le altrettanto note attrici e conduttrici televisive Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis e Pamela Sosa. Anche loro avevano denunciato l’iniezione di microsfere di polimetilmetacrilato, in quantità superiori a quelle consigliate e in punti del corpo dove l’uso ne è vietato.

Silvina Luna, la storia d’amore con Osvaldo

Nata a Rosario, in Argentina, nel 1980, Silvina Luna ha iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo come modella pubblicitaria e conduttrice televisiva. La vera notorietà, però, è arrivata nel 2001 con la partecipazione come concorrente nel reality show Gran Hermano, versione locale del Grande Fratello. In seguito, Luna ha dedicato lunghi anni allo studio della recitazione, anche teatrale.

Mentre costruiva una carriera anche come influencer, guadagnando oltre un milione di follower su Instagram, Luna è stata protagonista di numerosi film e diverse serie televisive, tra cui le più seguite del paese, è stata anche concorrente di Bailando por un Sueño – versione argentina di Ballando con le stelle – per ben tre volte, nel 2006, nel 2009 e nel 2017. Alla trasmissione partecipò anche uno dei grandi amori di Luna.

In Italia Silvina Luna è stata conosciuta come la fidanzata di Daniel Pablo Osvaldo, calciatore argentino naturalizzato italiano che, prima di dire addio al calcio perché stufo delle sue dinamiche commerciali e utilitaristiche, ha giocato con la maglia di Inter, Juve e Roma. I due sono stati insieme per qualche tempo, facendo la spola tra Roma, dove vive il calciatore, e Buenos Aires, dove lavorava la showgirl, ma non hanno mai esposto la propria relazione alla stampa o sui social.