Le più belle frasi sul sole: citazioni e canzoni per celebrarlo

Fonte: iStock Citazioni e aforismi famosi sulla bellezza del sole

Quanto è bello il sole, la nostra stella più grande, che illumina e dà la vita. Proprio così, nonostante spesso diamo per scontata la sua presenza, senza i raggi del sole la vita sul nostro pianeta non ci sarebbe. E allora, per celebrare il ruolo fondamentale che quella meravigliosa palla infuocata ha nell’Universo e per rendergli omaggio, contemplandone la bellezza, leggi le più belle frasi dedicate al sole, che DiLei ha scelto per te.

Avere il sole dentro: i pensieri più profondi

I raggi del sole ci scaldano e illuminano le nostre giornate, da sempre sappiamo quanto è importante per la nostra esistenza. Lo vediamo in alto nel cielo: bello, luminoso e caldo, un astro che già i nostri antenati contemplavano – perché ne avevano capito l’importanza – e addirittura adoravano come una vera e propria divinità.

Pensiamo anche a quanto è bello stare distesi al sole, d’estate, magari su una bella spiaggia al mare, in pieno relax, leggendo un libro e sorseggiando un cocktail fresco e fruttato. Che bella immagine! Insomma, da qualunque angolazione lo guardi, il sole è sempre splendido. E per questo, quando si dice di una persona “che ha il sole dentro” significa che è un’anima pura e bella – sincera, luminosa e splendente. Vediamo alcuni aforismi dedicati al sole e al suo calore:

In ogni persona c’è un sole. Basta lasciarlo splendere. (Socrate)

Dica ognuno quel che vuole: la meglio stufa è sempre il sole. (Gianni Rodari)

D’estate il sole è un bambino che rifiuta insistentemente di andare a letto. (John Green)

Un complimento è il sole verbale. (Robert Orben)

Amare il prossimo, certo; ma anche il sole, come lo si ama? − là dov’è. Immaginate se si mettesse ad avvicinarsi. (Pierre Reverdy)

L’alba è il germoglio dell’oggi. (Liomax D’Arrigo)

Credo nel sole, anche quando piove. (Anna Frank)

Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano. (Buddha)

La gentilezza è la luce del sole in cui la virtù cresce. (Robert Green Ingersoll)

Che il sole si levi anche domani è solo un’ipotesi. (Ludwig Wittgenstein)

Se non avessi visto il sole avrei potuto sopportare l’ombra. (Emily Dickinson)

Il sole non splende per pochi alberi e fiori, ma per tutta la felicità del mondo. (Henry Ward Beecher)

Il sole mi è entrato nelle vene e ha trasformato tutto in oro. (Elizabeth von Arnim)

Il sole splende e riscalda e ci illumina e non abbiamo curiosità di sapere perché è così; e invece ci chiediamo la ragione di ogni male, del dolore e della fame, e delle zanzare e delle persone stupide. (Ralph Waldo Emerson)

Se dovessi scegliere una religione, il Sole come donatore universale della vita sarebbe il mio Dio. (Napoleone Bonaparte)

Il sole è l’ombra di Dio. (Michelangelo)

Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. (Pablo Picasso)

Che grande famiglia felice è la famiglia del sole! Con quale ordine, con quale armonia, con quale benedetta pace, i suoi pianeti figli si muovono intorno a lui, splendenti della luce che bevono dal loro genitore. (Augustus William Hare e Julius Charles Hare)

Frasi significative sul sole in faccia

Come si dice? Il sole bacia i belli! Ebbene sì, un proverbio antico, che sta a indicare l’importanza del sole, quanto esso sia ritenuto un dono di Dio, tanto addirittura da potersi posare solo sulle persone più belle, dentro e fuori. Un tempo veniva addirittura onorato attraverso il culto della stella, religiosamente inteso. Oggi sono poche le popolazioni nel mondo che ancora trattano il sole come una divinità, ma la sua importanza è riconosciuta ovunque e da chiunque: il sole è vita. Ed è il motivo per cui avere il sole in faccia è considerato un privilegio. In questa selezione di frasi DiLei sottolinea la bellezza e la rilevanza del sole:

Sapete, è geniale questa cosa che i giorni finiscono. È un sistema geniale. I giorni e poi le notti. E di nuovo i giorni. Sembra scontato, ma c’è del genio. E là dove la natura decide di collocare i propri limiti, esplode lo spettacolo. I tramonti. (Alessandro Baricco)

Chi non osa osservare il sole in volto non sarà mai una stella. (William Blake)

L’eternità è il mare mischiato col sole. (Arthur Rimbaud)

Non sederti ad aspettare. Esci, senti la vita. Tocca il sole e immergiti nel mare. (Gialal al-Din Rumi)

Il mare appare tutto d’oro, sotto il cielo illuminato dal sole. (Heinrich Heine)

Il mio sole tramonta per rinascere. (Robert Browning)

Com’è bello il sole quando sorge fresco, come un’esplosione che ci lancia il suo buongiorno! (Charles Baudelaire)

Il sole dell’alba è sempre una promessa. Quello del mezzogiorno, implacabile, ci giudica. E quello del tramonto, irrimediabilmente ci ha già condannato. (Lorenzo Olivan)

Non c’è niente di più musicale che un tramonto. (Claude Debussy)

Le più emozionanti frasi sul sole che sorge

L’alba e il tramonto sono tra i momenti più belli della giornata. Chi non ha mai atteso quell’istante, magari durante una gita speciale, in vetta a una montagna oppure in riva al mare? Brevi attimi ma incredibilmente intensi, che lasciano dentro di sé un gran senso di gioia e appartenenza. Momenti unici, vedere il sole che sorge e dà vita a un giorno nuovo è un grande spettacolo che la natura ci offre. E allora vediamo alcune delle più profonde frasi dedicate al sole:

Non esiste notte tanto lunga, da impedire al sole di risorgere. (Proverbio latino)

Dove è l’eternità? Nel giallo del sole o nel giallo del pulcino appena nato? (Fabrizio Caramagna)

Ricordo impossibile: il sole sotto il cuscino. (Marco Ercolani)

Quando un’alba o un tramonto non ci danno più emozioni, significa che l’anima è malata. (Roberto Gervaso)

Dietro la nuvola il sole splende ancora. (Abraham Lincoln)

Amare ed essere amati,

è come sentire il sole da

entrambi i lati. (Iris Murdoch)

è come sentire il sole da entrambi i lati. (Iris Murdoch) Dopo la pioggia, riappare il sole. C’è vita. Dopo il dolore, la gioia sarà ancora qui. (Walt Disney)

Il sole è nuovo ogni giorno. (Eraclito)

Tutto esiste grazie a questo paio di camminatori: il sole e il tempo. (Raul Aceves)

Le più belle citazioni sul sole dalle canzoni

La bellezza del sole non ha paragone, il ruolo che ha nelle nostre vite nemmeno: è unico. Simbolo di luce e di vita, è da sempre amato e descritto con frasi meravigliose. Sin da quando siamo bambini, siamo abituati a sentire canzoni dedicate al sole o che ne parlano, e allora vediamo alcuni tra i più significativi esempi scelti da DiLei:

Tu non lo sai come vorrei

Ridurre tutto ad un giorno di sole

Tu non lo sai come vorrei. (Senza fare sul serio – Malika Ayane)

Ridurre tutto ad un giorno di sole Tu non lo sai come vorrei. (Senza fare sul serio – Malika Ayane) Dopo la pioggia ed il gelo

Oltre le stelle ed il cielo

Vedo fiorire il buono di noi

Il sole, e l’azzurro sopra i nevai

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro. (Giorgia – Di sole e d’azzurro)

Oltre le stelle ed il cielo Vedo fiorire il buono di noi Il sole, e l’azzurro sopra i nevai Vorrei illuminarti l’anima Nel blu dei giorni tuoi più fragili Io ci sarò Come una musica Come domenica Di sole e d’azzurro. (Giorgia – Di sole e d’azzurro) Cammini nel sole

Walking away with me

E bruci le suole anche se

Non c’è direzione

Ma profumo di viole c’è

Tu cammina nel sole

Cammina nel sole. (Cammina Nel Sole- Gianluca Grignani)

Walking away with me E bruci le suole anche se Non c’è direzione Ma profumo di viole c’è Tu cammina nel sole Cammina nel sole. (Cammina Nel Sole- Gianluca Grignani) Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova

Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è la prima volta anche per me, che vedo te. (Prima di ogni cosa – Fedez)

Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta Ed è la prima volta anche per me, che vedo te. (Prima di ogni cosa – Fedez) Sei nella mia anima, come il sole

Sei nella mia vita ormai, con il cuore (Con il cuore – Massimo Di Cataldo)

Sei nella mia vita ormai, con il cuore (Con il cuore – Massimo Di Cataldo) Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Perché non scappiamo insieme. (Bella stronza – Marco Masini)

Più del sole e della luna Perché non scappiamo insieme. (Bella stronza – Marco Masini) E dare tutto e dare tanto quanto il tempo in cui il tuo segno rimarrà

Questo nodo lo sciolga il sole come sa fare con la neve. (Una poesia anche per te – Elisa)

Questo nodo lo sciolga il sole come sa fare con la neve. (Una poesia anche per te – Elisa) Mentre il sole alle spalle pian piano va giù, e quel sole vorresti non essere tu. (L’amore conta – Ligabue)

Gloria sui tuoi fianchi

La mattina nasce il sole

Entra odio ed esce amore. (Gloria – Umberto Tozzi)

La mattina nasce il sole Entra odio ed esce amore. (Gloria – Umberto Tozzi) Avessi il tempo per pensare

Un po’ di più alla bellezza delle cose

Mi accorgerei di quando è giallo e caldo il sole

Di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra

Solamente per guardare

E per rendere migliore

Tutto mentre fai l’amore

Se avessi solo un po’ più tempo per viaggiare. (Se si potesse non morire – Modà)

Un po’ di più alla bellezza delle cose Mi accorgerei di quando è giallo e caldo il sole Di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra Solamente per guardare E per rendere migliore Tutto mentre fai l’amore Se avessi solo un po’ più tempo per viaggiare. (Se si potesse non morire – Modà) Se nel buio che ti avvolge una fiamma scorgerai

Corri, corri senza indugi, forse è il sole che tu vuoi

Ma se come un fiume in piena poi il tempo ormai usato se ne va. (C’è tutto un mondo intorno – Matia Bazar)

Corri, corri senza indugi, forse è il sole che tu vuoi Ma se come un fiume in piena poi il tempo ormai usato se ne va. (C’è tutto un mondo intorno – Matia Bazar) Anna verrà

E sarà un giorno pieno di sole

E allora sì ti cercherei. (Anna verrà – Pino Daniele)

E sarà un giorno pieno di sole E allora sì ti cercherei. (Anna verrà – Pino Daniele) Ti mando dei saluti bagnati di mare

Ti mando dei tramonti infuocati di sole

E una foto nostra seduti sulla sabbia. (Ti amo ancora di più – Riccardo Cocciante)

Ti mando dei tramonti infuocati di sole E una foto nostra seduti sulla sabbia. (Ti amo ancora di più – Riccardo Cocciante) Ma dormi almeno tu

Come sempre arriva il sole

E io non ho dormito neanche un po’. (Ti muovi sempre – Fabio Concato)

Come sempre arriva il sole E io non ho dormito neanche un po’. (Ti muovi sempre – Fabio Concato) Non mi stanco ancora

A stare sotto il sole

A prenderti la mano

A dirti che ti amo. (Ti sposerò – Jovanotti)

A stare sotto il sole A prenderti la mano A dirti che ti amo. (Ti sposerò – Jovanotti) Andiamo a casa specie di cristiano,

il mare si è accoppiato con il sole

se l’è ingoiato tutto e fan l’amore. (Breve sogno – Fabio Concato)

il mare si è accoppiato con il sole se l’è ingoiato tutto e fan l’amore. (Breve sogno – Fabio Concato) Qualcosa di te non mi basta mai

Rende i miei sensi prigionieri dei tuoi

Amore o no, io sono qui

Pronta a liberare il sole chiuso dentro te. (Qualcosa di te – Anna Tatangelo)

Rende i miei sensi prigionieri dei tuoi Amore o no, io sono qui Pronta a liberare il sole chiuso dentro te. (Qualcosa di te – Anna Tatangelo) Quando ti risvegli la mattina

tutto il sole nei tuoi occhi

c’è una luce che mi porta fino a te. (Occhi di ragazza – Gianni Morandi)

tutto il sole nei tuoi occhi c’è una luce che mi porta fino a te. (Occhi di ragazza – Gianni Morandi) Morire perché il sole morirà

Nascosto dentro grandi occhi, negli occhi

Lasciarsi un giorno per dimenticare

E ritrovarsi poi, perdutamente noi. (T’innamorerò – Marina Rei)

Nascosto dentro grandi occhi, negli occhi Lasciarsi un giorno per dimenticare E ritrovarsi poi, perdutamente noi. (T’innamorerò – Marina Rei) Il sole quando sorge

sorge piano e poi

la luce si diffonde

tutto intorno a noi

le ombre di fantasmi

nella notte

sono alberi e cespugli

ancora in fiore

sono gli occhi di una donna

ancora pieni d’amore. (La Canzone del Sole – Lucio Battisti)

sorge piano e poi la luce si diffonde tutto intorno a noi le ombre di fantasmi nella notte sono alberi e cespugli ancora in fiore sono gli occhi di una donna ancora pieni d’amore. (La Canzone del Sole – Lucio Battisti) Here comes the sun

here comes the sun

And I say it’s all right

Little darling, it’s been a long cold lonely winter

Little darling, it feels like years since it’s been here. (Here Comes the Sun – The Beatles)

here comes the sun And I say it’s all right Little darling, it’s been a long cold lonely winter Little darling, it feels like years since it’s been here. (Here Comes the Sun – The Beatles) Sento che, oramai

Siamo vivi

A un passo da noi

Senza più, strategie

Siamo qui

A un passo da noi

Bagnati dal sole. (Noemi – Bagnati dal sole)

Metafore sul sole, la stella che ci illumina

Quanto è bello il sole, quella meravigliosa stella che vediamo sorgere ogni mattina, per poi ritirarsi ogni sera, lasciando spazio alla luna e all’imbrunire. E così sempre, ogni alba dà inizio a un nuovo giorno e ogni tramonto quel giorno se lo porta via. Sole è sinonimo di vita, di calore, di luce. Ma anche di bellezza e d’amore: sono tante le metafore che negli anni gli autori hanno dedicato al sole, vediamone alcune tra le più famose: