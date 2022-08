Frasi sul relax, le più belle e divertenti da sfruttare in ogni occasione

Fonte: iStock Le frasi più belle sul relax

La stanchezza, fisica e mentale, può diventare il tuo peggior nemico: è per questo che ogni tanto devi trovare il tempo per staccare un po’ la spina, rigenerarti appieno e ripartire così con una sferzata d’energia. Il relax è fondamentale, fa bene al corpo e anche al cervello. Lo dice la scienza, ma lo ribadiscono anche alcune bellissime frasi di autori famosi che hanno riflettuto a lungo sull’importanza di ricaricare le batterie. Ed è sulla scia di queste splendide citazioni – che abbiamo raccolto su DiLei – che potrai finalmente trovare la motivazione giusta per fermarti un attimo, magari ridendoci un po’ su.

Frasi sul relax nella natura

Cosa c’è di più bello che immergersi nella natura e lasciarsi trasportare dal suo silenzio, dai profumi inebrianti e da un panorama magnifico? Ecco, questo è il vero relax. E tanti scrittori lo hanno celebrato, regalandoci una piccola emozione. Scopriamo insieme le frasi più belle.

I battiti tumultuosi del mio cuore. Se solo per un attimo avessero la forza di arrestarsi e ammirare rapiti la serenità di un fiore. (Fabrizio Caramagna)

La natura è in cima alla lista dei potenti tranquillizzanti e dei riduttori di stress. È stato accertato che il semplice suono dell’acqua che scorre riduce la pressione arteriosa. (Patch Adams)

Sdraiarsi in un campo, odorare la terra e dirsi che proprio essa è il termine e la speranza dei nostri affanni, e che sarebbe vano cercare qualcosa di meglio per riposare e dissolversi. (Emil Cioran)

C’è tale pace profonda e tale immensa bellezza nella natura, proprio perché nulla cerca di trasgredire i suoi limiti. (Rabindranath Tagore)

Fermati ogni tanto. Fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo. (Tiziano Terzani)

Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente. (Amit Ray)

Il mio cuore è sintonizzato sulla quiete che la bellezza della natura ispira. (Inayat Khan)

In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca. (John Muir)

Il riposo non è l’ozio: è sdraiarsi sull’erba in un giorno d’estate ascoltando il mormorio dell’acqua o guardare le nuvole fluttuare nel cielo, non una perdita di tempo. (John Lubbock)

Sedersi all’ombra, in una bella giornata, e guardare in alto verso le verdi colline lussureggianti, è il miglior riposo. (Jane Austen)

Quando ho bisogno di ricreare me stesso vado in cerca della foresta più buia, della palude più fitta e impenetrabile: qui risiede la forza, la quintessenza della Natura… la vasta, selvaggia, terribile madre di noi tutti, la Natura. (Henry David Thoreau)

Quando sono in campagna, vorrei vegetare come la campagna. (William Hazlitt)

Una vita tranquilla, appartata, in campagna. Con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare, e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità; e poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. (Lev Tolstoj)

Non è tanto per la sua bellezza che la foresta reclama il cuore degli uomini, quanto per quel qualcosa di sottile, quella qualità dell’aria che emana dai vecchi alberi, che cambia così meravigliosamente e rinnova uno spirito stanco. (Robert Louis Stevenson)

Ogni volta che la pressione della nostra complessa vita cittadina fluidifica il sangue e intorpidisce il mio cervello, cerco sollievo nella natura; e quando sento il giallo lamento del coyote all’alba, le mie preoccupazioni mi abbandonano e sono felice. (Hamlin Garland)

Frasi su relax mentale e benessere

A volte c’è proprio bisogno di staccare la spina e mettere in stand by il cervello, per far sì che i pensieri e le preoccupazioni lascino spazio ad emozioni più positive. Relax significa ritrovare il proprio benessere, e tutto parte dalla mente. Ecco alcune citazioni da cui potrai prendere spunto per riflettere.

Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. (Italo Calvino)

Impara a rilassarti. Il tuo corpo è prezioso, poiché ospita la tua mente e il tuo spirito. La pace interiore inizia da un corpo riposato. (Norman Vincent Peale)

È una buona idea sempre di fare qualcosa di rilassante prima di prendere una decisione importante nella tua vita. (Paulo Coelho)

La vera ricchezza non deriva dall’abbondanza dei beni materiali, ma da una mente serena. (Maometto)

Tutta l’esistenza danza, tranne l’uomo; tutta l’esistenza si muove in un modo molto rilassato; certamente il movimento esiste, ma esso è profondamente rilassato. Gli alberi crescono, gli uccelli cinguettano, i fiumi scorrono, le stelle ruotano: tutto avviene in una maniera molto rilassata. Non c’ è fretta, furia, preoccupazione o spreco: questo succede solo all’uomo che è rimasto vittima della propria mente. (Osho)

Se ti accorgi di essere nervoso, fermati, rilassati e fai tre respiri profondi. Dopo di che fai un piccolo passo e poi un altro. È così che le persone arrivano in cima all’Everest. (Martha Beck)

Per rilassarsi, mettere la mente in folle. (Alessandro Morandotti)

È richiesto per il rilassamento della mente che si faccia uso, di tanto in tanto, di propositi scherzosi e di battute. (San Tommaso d’Aquino)

Quando non riusciamo a trovare la tranquillità dentro di noi, è inutile cercarla altrove. (François de La Rochefoucauld)

Yoga è vigore nel rilassamento. Libertà nella routine. Sicurezza attraverso il controllo di sé. Energia in presenza e in assenza. (Ymber Delecto)

Bisogna conceder riposo alla mente, perché dopo si ritrovi più rinfrancata e vivace. (Lucio Anneo Seneca)

Il riposo a voi sia, non letargo, ma preparazione di nuove forze e pensieri. (Nicolò Tommaseo)

Leggere la sera addormenta gli occhi e rilassa lo spirito. Guardare la televisione di sera irrita gli occhi e spegne lo spirito. (Paul Carvel)

Il primo passo verso la vera illuminazione è quello di alleggerire te stesso. (Bashar)

Il relax è l’inizio della creatività. (Lailah Gifty Akita)

La tua mente risponderà a più domande se impari a rilassarti e ad aspettare le risposte. (William S. Burroughs)

Frasi celebri e aforismi sul relax

Molti autori famosi hanno scritto pensieri (condivisibilissimi) sul relax e sulla sua importanza per corpo e mente. Ecco quali sono le citazioni più celebri che ti piaceranno sicuramente.

Perché correre affannosamente qua e là senza motivo? Tu sei ciò che l’esistenza vuole che tu sia. Devi solo rilassarti. (Osho)

La pace viene da dentro. Non cercarla al di fuori da te. (Buddha)

Non c’è nulla che provochi più trambusto delle persone che cercano il relax. (Luc Versteylen)

Il riposo è un’arma. (Robert Ludlum)

Anche la donna più forte ha bisogno di un posto dove potersi rilassare. (Barbara Taylor Bradford)

Rilassarsi, e non celare né a noi stessi né agli altri questo rilassamento, questa mollezza, questa tenera gracilità, ecco la cosa importante. (George Groddeck)

La parte più felice della vita di un uomo è quella che trascorre stando sveglio a letto la mattina. (Samuel Johnson)

C’è virtù nel lavoro e c’è virtù nel riposo. Usa entrambi e non trascurare nessuno dei due. (Alan Cohen)

Lo stress è uno stato di ignoranza. Esso crede che ogni cosa sia un’emergenza. Ma nulla è così importante. (Natalie Goldberg)

Quando inspiri, torni a te stesso. Quando espiri, rilasci ogni tensione. (Thich Nhat Hanh)

Come lo scultore solleva e distrae gli occhi a lungo affaticati e intenti nel lavoro, e, come suol dirsi, li ristora, così noi dobbiamo di tanto in tanto rilassare lo spirito e ricrearlo con qualche diletto. Anche le distrazioni siano, però, operose; anche da esse, se starai bene attento, potrai trarre una salutare lezione. (Lucio Anneo Seneca)

Un gatto abbandona il suo corpo sul pavimento come fosse acqua. È riposante anche solo vederlo. (William Lyon Phelps)

Parla con il tuo corpo e digli di rilassarsi, perché non c’è niente che lo minaccia, è al sicuro nelle tue mani, tu lo assisti e lo proteggi. Vedrai che alla fine il tuo corpo imparerà a rilassarsi. (Giulio Cesare Giacobbe)

Se io provassi a rilassarmi, andrei a pezzi. Ho sempre vissuto così, da tanto tanto tempo, e anche adesso è l’unico modo in cui posso vivere. Se una sola volta mi lasciassi andare, non potrei più tornare indietro. E se andassi a pezzi, il vento mi spazzerebbe via. (Haruki Murakami)

A volte, la cosa più importante nell’arco di una giornata è la pausa che facciamo tra due respiri profondi. (Etty Hillesum)

Rilassati, sei in un viaggio di scoperta, lascia che la vita ti si riveli. (Melody Beattie)

C’è di più nella vita che aumentarne la velocità. (Mahatma Gandhi)

Riposati: un campo che ha riposato dà un raccolto migliore. (Publio Ovidio Nasone)

Carezzando un gatto, dando una pacca a un cane o coccolando un qualunque animale domestico morbido e peloso si ottiene un effetto rilassante che può curare direttamente alla radice molti dei malanni causati dalla vita che si conduce oggi. (Desmond Morris)

Riposa e sii grato. (William Wordsworth)

Cammina, mangia, ascolta in modo rilassato. Rallenta ogni operazione. Non avere fretta: Muoviti come se avessi a disposizione l’eternità. Infatti è così! Siamo qui dall’inizio e saremo qui fino alla fine, sempre che sia esistito un inizio e una fine. Esistiamo da sempre e per sempre. (Osho)

Dai nostri genitori abbiamo imparato a calcolare quel che l’ozio ci fa perdere, non quello che ci fa guadagnare. Oggi, dobbiamo imparare di nuovo a rilassarci. È un mestiere come un altro; una vocazione, anche. (Paul Morand)

Ovunque ho cercato la pace senza trovarla, se non in un angolo con un libro. (Tommaso da Kempis)

Il riposo è il condimento che rende dolce il lavoro. (Plutarco)

Frasi sul relax divertenti

Relax sì, pigrizia no: esagerare non va mai bene, anche quando si tratta di riposo. D’altra parte, proprio su questo tema tantissimi autori hanno scritto battute simpatiche, ottime per stemperare il bisogno di rilassarsi (anche quando rischia di sfociare proprio in ozio).

La pigrizia non è altro che l’abitudine di riposarsi prima di essere stanchi. (Jules Renard)

Dopo aver ascoltato per una mezzora una ragazza suonare il pianoforte, niente mi rilassa di più che farmi trapanare qualche dente dal mio dentista. (George Bernard Shaw)

La parte migliore di una vacanza non è tanto quella di riposarsi, quanto quella di vedere tutti gli altri impegnati a lavorare. (Kenneth Grahame)

Gli orologi facevano tic e tac, quelli di oggi fanno stress e relax, stress e relax. (Stefano Bartezzaghi)

Relax. Momento in cui si fa il conto dei profitti dell’indomani, dopo aver esaminato le perdite del giorno. (Ambrose Bierce)

Il momento giusto per rilassarsi è quando non hai tempo per farlo. (Sydney J. Harris)

Ho bisogno di molto riposo per il caso che domani sia un grande giorno… Probabilmente non lo sarà. Ma se lo fosse, sarò preparato! (Charles M. Schultz)

Nessuno ha più bisogno di una vacanza come chi ne ha appena fatto una. (Elbert Hubbard)

Per riposarsi davvero bisognerebbe liberarsi di tutto e di tutti, marito compreso. (Luciana Littizzetto)

Di troppo riposo non è mai morto nessuno. (Luciano Sante Manara)

Tra le più fastidiose parole di acquietamento della vita inglese segnalerei: Relax! Mi immagino qualcuno che dice “Relax!” a Shakespeare. (Elias Canetti)

Il settimo giorno Dio si riposò. L’ottavo giorno si riposò ancora. E anche il nono. Poi prese ferie, aspettativa, permessi sindacali. Non rientrò più. (Paolo Dune)

Frasi sul relax al mare o in montagna

