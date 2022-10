Frasi sul perdono in amore, le più vere e belle

Fonte: iStockphoto Frasi sul perdono in amore: citazioni e aforismi

La delusione, la rabbia, l’impotenza di fronte a un torto: sono tutte emozioni che scaturiscono quando veniamo delusi da qualcuno. E, in quei momenti, sono talmente brucianti che l’idea di perdonare non ci sfiora nemmeno. Eppure il perdono è importante, soprattutto se l’errore commesso è solamente uno e se è fatto in buona fede.

Perdonare è un gesto di grande affetto, ma anche di fiducia verso quella persona perché le si fa un dono importante: quello del fidarsi ancora nononostante tutto. Con la speranza che non accada più. O magari sì, solo che il sentimento reciproco è talmente importante da appianare le divergenze.

Quando si parla di perdono si deve fare i conti anche con quello che concediamo a noi stessi: forse il più difficile, perché non è raro essere intrasingenti con quello che si fa, con gli errori che si commettono. Perdonare, quindi, non è solo un atto di fede nei confronti di qualcuno, ma lo è anche verso noi stessi.

Le frasi sul perdono hanno analizzato tutti questi aspetti, restituendo riflessioni importanti dalle quali trarre insegnamento. Grandi saggi hanno detto la loro in merito, lasciandoci citazioni e aforismi importanti.

Le più belle e profonde frasi sul perdono, per noi stessi e per gli altri.

Frasi belle sul perdono in amore

Perdonare in amore è forse ancora più difficile che negli altri ambiti della vita, molto probabilmente questo accade perché il sentiento è fortissimo e non ci aspetta di vederlo messo in discussione da eventi e comportamenti. E allora il gesto di lasciarsi alle spalle quanto accaduto, e trarne insegnamento, diventa un atto di amore ancora più grande. A raccontare tutto questo le frasi belle sul perdono in amore che spiegano quanto sia importante farlo, ma anche che non sempre è possibile concederlo: dipende da noi, dall’altra persona e da tutta una serie di fattori che sono talmente personali che vanno valutati dentro di sé.

Le frasi belle sul perdono in amore di cui fare tesoro.

Il perdono è l’essenza dell’amore. Amare è perdonare, perdonare è amare. (Andrew Greeley)

Tieni chi ami vicino a te, digli quanto bisogno hai di loro, amali e trattali bene, trova il tempo per dirgli “mi spiace”, “perdonami”, “per favore”, “grazie” e tutte le parole d’amore che conosci. (Gabriel Garcia Marquez)

Il perdono è ‘memoria selettiva’ – una decisione consapevole di concentrarsi sull’amore e lasciare andare il resto. (Marianne Williamson)

Si perdona al grado in cui si ama. (Francois de La Rochefoucauld)

È uno dei più grandi regali che puoi fare a te stesso, perdonare. Perdonare tutti. (Maya Angelou)

Non c’è amore senza perdono e non c’è perdono senza amore. (Bryant H. McGill)

Ho perdonato errori quasi imperdonabili, ho provato a sostituire persone insostituibili e dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso, sono stato deluso dalle persone che non pensavo lo potessero fare, ma anch’io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie braccia per proteggerlo; mi sono fatto amici per l’eternità. Ho riso quando non era necessario, ho amato e sono stato riamato, ma sono stato anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per tante gioie, tante. Ho vissuto d’amore e fatto promesse di eternità, ma mi sono bruciato il cuore tante volte! Ho pianto ascoltando la musica o guardando le foto. Ho telefonato solo per ascoltare una voce. Io sono di nuovo innamorato di un sorriso. Ho di nuovo creduto di morire di nostalgia e ho avuto paura di perdere qualcuno molto speciale (che ho finito per perdere), ma sono sopravvissuto! E vivo ancora! E la vita, non mi stanca… e anche tu non dovrai stancartene. Vivi! È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa! La Vita è troppo bella per essere insignificante! (Charlie Chaplin)

Non mi sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non potrò più fidarmi di te. (Alexander Pope)

Dove c’è amore non c’è bisogno del perdono, perché quando ami, ami e basta. (Agostino d’Ippona)

Il fuoco degli amanti non arde senza la legna del perdono. (Mauro Corona)

Frasi sul perdono dei grandi saggi

Tantissime delle menti più eccelse della Storia hanno parlato di perdono e lo hanno fatto raccontandone le sfumature, sottolineandone l’importanza, fornendo gli strumenti per comprendere il valore del dire a una persona (o a noi stessi): “Va bene così, superiamo quanto accaduto”. Perdonare non è facile: è un atto di grande coraggio, fede e fiducia. Perché il rischio che si corre è quello di tornare a essere delusi, ma dentro di noi è una crescita importante, perché è solamente attraverso il perdono che concediamo agli altri che riusciamo a capire quanto sia importante assolvere noi stessi.

Da Madre Teresa di Calcutta a Buddha, senza dimenticare la Bibbia e Padre Pio, le più belle frasi sul perdono dei grandi saggi.

Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo. (Gandhi)

Quando ho camminato fuori dalla porta verso il cancello che avrebbe portato alla mia libertà, sapevo che se non avessi lasciato l’amarezza e l’odio dietro di me, sarei rimasto ancora in prigione.

(Nelson Mandela)

Colui che non riesce a perdonare gli altri, rompe il ponte su cui lui stesso deve passare. (Confucio)

Dove è odio, fa’ che io porti l’amore.

Dove è offesa, che io porti il perdono.

Dove è discordia, che io porti l’unione.

Dove è dubbio, che io porti la fede.

Dove è errore, che io porti la verità.

Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. (San Francesco d’Assisi)

Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. (Papa Francesco)

Il perdono libera l’anima e cancella la paura. (Nelson Mandela)

Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. (Bibbia – Matteo)

Capire tutto è perdonare tutto. (Buddha)

Essere cristiani significa perdonare l’imperdonabile, perché Dio ha perdonato l’imperdonabile in te. (C.S. Lewis)

Il giorno più bello? Oggi

L’ostacolo più grande? La paura

La cosa più facile? Sbagliarsi

L’errore più grande Rinunciare

La radice di tutti i mali? L’egoismo

La distrazione migliore? Il lavoro

La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento

I migliori professionisti? I bambini

Il primo bisogno? Comunicare

La felicità più grande? Essere utili agli altri

Il mistero più grande? La morte

Il difetto peggiore? Il malumore

La persona più pericolosa? Quella che mente

Il sentimento più brutto? Il rancore

Il regalo più bello? Il perdono

Quello indispensabile? La famiglia

La rotta migliore? La via giusta

La sensazione più piacevole? La pace interiore

L’accoglienza migliore? Il sorriso

La miglior medicina? L’ottimismo

La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto

La forza più grande? La fede

La cosa più bella del mondo? L’amore. (Madre Teresa di Calcutta)

Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono. (Papa Giovanni Paolo II)

Se vuoi veramente amare, devi imparare a perdonare. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi sul perdono in amicizia

Si può perdonare il torto di un amico? È una domanda che è impossibile non porsi, perché in amicizia può succedere di sbagliare, come accade in ogni rapporto importante, e che si basa sull’amore, della nostra vita. La risposta è, naturalmente, soggettiva ma deve tenere conto dell’altra persona. Perché nessuno di noi è infallibile e, quando si capisce questo, ci si rende conto che dobbiamo imparare a essere più gentili con le altre persone, più magnanimi.

Le frasi sul perdono in amicizia più profonde e belle, citazioni e aforismi da conservare.

Abbiamo letto che dobbiamo perdonare i nostri nemici; ma non si è mai letto che si debbano perdonare anche gli amici. (Cosimo de’ Medici)

Il perdono è quel filo sottile che lega amore e amicizia. Senza perdono potresti non avere mai un bambino un giorno. (George Foreman)

Conosco troppo gli uomini per ignorare che spesso l’offeso perdona, ma l’offensore non perdona mai.

(Jean-Jacques Rousseau)

Se un tuo fratello pecca, rimproveralo; ma se si pente, perdonagli. E se pecca sette volte al giorno contro di te e sette volte ti dice: Mi pento, tu gli perdonerai. (Gesù)

Solo i coraggiosi sanno come perdonare. Un vile non ha mai perdonato: non è nella sua natura. (Laurence Sterne)

È più facile perdonare un nemico che un amico. (William Blake)

Non sempre è sufficiente essere perdonato da qualcuno. Nella maggior parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso. (Paulo Coelho)

Non aspettarti che il tuo amico sia una persona perfetta, ma aiutalo a diventarlo. Questa è la vera amicizia. (Madre Teresa di Calcutta)

La nostra vita ha un senso solo se siamo capaci di raggiungere questi tre traguardi: amare, essere amati e saper perdonare. Il resto è soltanto tempo perso. (Joel Dicker)

Perdona, dimentica. Tollera le colpe degli altri come vorresti che loro tollerino le tue. (Phillips Brooks)

Il perdono è meglio della vendetta. (Pittaco)

Coloro che non sanno perdonare rompono i ponti sopra i quali devono passare loro stessi; perchè ogni uomo ha bisogno di essere perdonato. (Thomas Fuller)

Perdonare significa aprire la porta per liberare qualcuno e realizzare che eri tu il prigioniero. (Lewis B. Smedes)

Riflessioni sul perdono

Da tutte queste citazioni emerge quanto sia importante l’atto del perdonare, e del farlo con consapevolezza e senza lasciare spazio a dubbi o fraintedimenti. Certamente non è facile: serve un profondo atto di fede nei confronti dell’altra persone per regalarle il beneficio del dubbio, per tornare a fidarsi di lei. Ma senza dubbio perdonare fa stare meglio non solo chi lo riceve, ma anche chi lo dà.

Le riflessioni più profonde sul perdono.