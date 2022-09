Sei capace di perdonare un tradimento? Scoprilo con un test

Fonte: iStock Sei capace di perdonare un tradimento

Il tradimento è uno dei pesi più ingombranti nella vita di una coppia. Lo stesso che si trasforma in un fardello troppo grande da sopportare per il cuore di una donna.

Ed è chiaro che verrebbe da pensare, o da consigliare a un’amica che ha subito un tradimento, di non perdonarlo. Perché chi tradisce non ama, dicono.

Ma la verità è che ogni relazione si mantiene su tacite regole che spesso sono per gli altri incomprensibili, così come può esserlo un tradimento o il perdono dello stesso.

Ma quando c’è di mezzo il cuore, non esistono sempre scelte giuste o sbagliate, perché tra queste ci sono tante sfumature che spesso non riusciamo a percepire quando guardiamo una storia da fuori.

I problemi di coppia, il mancato dialogo, un errore o una debolezza, i motivi che stanno dietro al tradimento sono tantissimi, alcuni opinabili, altri sconosciuti. Ma la scelta di perdonare spetta solo a chi quel tradimento lo ha subito.

Perdonare, però, vuol dire ricominciare, e ricominciare equivale a dire imparare a lasciare andare il passato e dimenticare il dolore. Ma è davvero così facile come dicono?

Secondo noi non lo è affatto, ma non è neanche impossibile. Ecco perché abbiamo pensato a un test per tutte coloro che vogliono scoprire se sono capaci di perdonare un tradimento.

Test: sei capace di perdonare un tradimento?

È possibile perdonare chi ha tradito? Questa è una domanda alla quale nessuno può rispondere. Perché ogni storia segue le emozioni e i sentimenti delle persone coinvolte e di nessun altro. E non esistono scelte giuste o sbagliate, esistono solo le decisioni che ci fanno stare bene.

A volte si sceglie di perdonare in nome dell’amore che ha legato la coppia fino a quel momento, altre volte perché è tanta la voglia di darsi una seconda possibilità.

Ma ci sono volte in cui, nonostante siamo armate delle migliori intenzioni, fingiamo di aver perdonato senza averlo fatto davvero. Ed è allora che il dolore, la tristezza e la sofferenza tornano a fare capolino minando il benessere personale e quello di coppia.

Prima di prendere una decisione, quindi, è davvero il caso di rifletterci attentamente, ma soprattutto occorre mettersi all’ascolto di se stessi e chiedersi se siamo capaci di perdonare un tradimento. Intanto, potete provare a scoprirlo con il nostro test.