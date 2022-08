Frasi sul girasole, splendido capolavoro della natura

Fonte: iStock Le frasi più belle sui girasoli

Una corolla di grandi petali di un giallo brillante, un cuore ricco di semi scuri e un lungo stelo impreziosito da foglie meravigliose: il girasole è tra i fiori più belli, il simbolo dell’estate e della sua prosperità. Campi di girasoli spuntano ovunque, regalandoci panorami da sogno (e anche meravigliosi sfondi per un selfie “rubato” nella natura). Ma non è solo la loro maestosità a conquistare i nostri cuori: rivolti ai raggi del sole dall’alba al tramonto, cercano la luce come fonte della loro vitalità. Su DiLei, abbiamo raccolto alcune delle frasi più belle sui girasoli.

Frasi sui girasoli

Fiori meravigliosi e rivolti al cielo durante tutta la giornata: ecco le citazioni famose sui girasoli, perfette per una didascalia social da condividere con i tuoi amici.

I girasoli che restano con la corolla in alto tutto il giorno per permettere alla luce di accadere. Fotografia dell’estate. (Fabrizio Caramagna)

I fiori hanno una espressione del volto, come gli uomini o gli animali. Alcuni sembrano sorridere; altri hanno un’espressione triste; alcuni sono pensierosi e diffidenti; altri ancora sono semplici, onesti e retti, come il girasole dalla faccia larga e la malvarosa. (Henry Ward Beecher)

Ho sentito l’intero universo nel girasole. Questa è stata la mia esperienza. Meditazione sul girasole. Apparve una meravigliosa fiducia. Puoi vedere l’intero universo in un fiore. (Shunryu Suzuki)

Il girasole è uno dei migliori simboli della costanza. (Thomas Bulfinch)

Non credo che ci sia nulla su questo pianeta che esalta di più la vita del girasole. Per me questo è dovuto al motivo dietro il suo nome. Non perché assomiglia al sole, ma perché segue il sole. Nel corso della giornata, segue lo spostamento del sole attraverso il cielo come una parabola satellitare. Ovunque vi sia luce, non importa quanto fioca, questo fiore la troverà. E questa è una cosa così ammirevole, una tale lezione di vita. (Helen Mirren)

In un giardino, un fiore appariscente e facile come il girasole può regalare un grande piacere con la sua bellezza immediata e semplice. (Paolo Pejrone)

Il giallo è il mio colore estivo preferito – mi fa sentire come un girasole. (Bria Vinaite)

I girasoli si voltano verso il sole, gli sciocchi verso l’oscurità. (Mehmet Murat Ildan)

La maggior parte dei pittori, non essendo coloristi propriamente detti, non vi vedono questi colori e giudicano pazzo il pittore che vede con occhi diversi dai loro. Tutto ciò è naturalmente previsto. Per questo io ho già pronto apposta un quadro in giallo pieno di girasoli. (Vincent Van Gogh)

I girasoli si godono il sole, ma attraversano un sacco di terra per trovare la loro strada. (J.R. Rim)

Ho scelto un girasole perché quando scende l’oscurità si chiudono per rigenerarsi. (Halle Berry)

Il mio modello nella vita è il girasole, perché cerco sempre la luce e la verità. (Mohamad Kanso)

Metafore con il sole e il girasole

È proprio una metafora di vita: i girasoli seguono sempre il loro sole, una storia d’amore che si rinnova giorno dopo giorno, ugualmente splendida ed immortale. E ci ricordano che possiamo anche noi alzare lo sguardo al cielo. Ecco le frasi più belle per ispirarti.

Il girasole, senza sole, non dovrebbe far altro che abbassare la testa. Ma proprio allora la drizza ancora di più, sapendo che il sole prima o poi tornerà. (Fabrizio Caramagna)

Nei momenti bui della vita prendi esempio dal girasole. Alza la testa e cercalo tu, il tuo raggio di sole. (Giorgia Stella)

Nonostante sappiano che non saranno qui a lungo, scelgono ancora di vivere le loro vite più brillanti, i girasoli. (Rupi Kaur)

Guarda la sua forma, con gialli e arancioni vibranti, un girasole può illuminare la tua giornata. È come se sorridesse come un volto felice dipinto sul sole. Quindi se fai solo una cosa tutto il giorno, lascia che sia sorridere, così puoi illuminare la giornata degli altri intorno a te, proprio come il girasole. (Bodhi Smith)

Andai a guardare i girasoli, che crescevano diritti, sicuri che il sole ci sarebbe stato per loro, soddisfatti nel modo giusto, e al momento giusto. Pochi riescono a fare ciò che fa la natura, senza sforzo e per lo più senza fallo. Noi non sappiamo chi siamo e come agire, meno ancora come fiorire. (Jeanet Winterson)

Quando vieni a Plurn Village in luglio lo trovi circondato di campi di girasoli e pensi: i girasoli esistono. Se ci venissi in aprile non vedresti alcun girasole, e penseresti che non ce ne sono. I contadini della zona, però, sanno benissimo che i girasoli ci sono già: i semi sono stati sparsi, il terreno è stato fertilizzato e irrigato e sono presenti tutte le altre condizioni necessarie al manifestarsi dei girasoli, tranne una: il calore di giugno e di luglio. Quando è soddisfatta anche quest’ultima condizione, ecco che si manifestano i girasoli. Quando cause e condizioni sono sufficienti, ci manifestiamo; quando sono carenti, restiamo latenti. Questo vale per tutti. (Thích Nhất Hạnh)

Ella si paragonava al girasole che “una volta contemplato in tutto il suo splendore il sole vivido e senza nubi che per un momento ha consentito a illuminarlo, non può più pensare per tutto il resto della sua esistenza che un minore oggetto possa esser degno del suo culto e della sua ammirazione”. (André Maurois)

Guarda i girasoli: s’inchinano al sole, ma se vedi uno che è inchinato un po’ troppo significa che è morto. Tu stai servendo, però non sei un servo. Servire è l’arte suprema. Dio è il primo servitore; Lui serve gli uomini, ma non è servo degli uomini. (La vita è bella)

Sorridi al mondo e sorridi alle persone che ami, come un girasole sorride al sole. (Remez Sasson)

Perché in qualche modo, il sole sorge ogni giorno. Emergendo dall’orizzonte, più luminoso e più bello del giorno precedente. Ti alzerai anche tu dall’orizzonte, imparando a fidarti di nuovo. Imparando ad amare di nuovo. Imparando a guarire. Emergerai così brillante che chi ti odia sarà accecato. E tesoro, allora sarai il sole, luminoso e bello, ma loro non saranno i tuoi girasoli. (Minahil)

Buongiorno girasole, le frasi più belle

Vuoi regalare alla tua migliore amica un buongiorno speciale? Fallo con i girasoli: scegli una delle immagini più belle e allega la tua frase preferita, per sorprendere le persone a cui vuoi più bene.

E qui il girasole della primavera brucia luminoso nel raggio del mattino. (Ebenezer Elliott)

Girasole incantato dalla luce, tu che guardi sempre vero e tenero lo splendore girevole del sole. (Pedro Calderon de la Barca)

Dentro, siamo tutti girasoli dorati. (Allen Ginsberg)

Non guardare mai direttamente il sole. Invece, guarda il girasole. (Vera Nazarian)

Un campo di girasoli. Una straripante moltitudine di fiori gialli. E pare di sentire un rumore di bocche grandi che bevono avidamente. Sono le bocche dei girasoli che bevono il sole, l’aria, il vento. (Fabrizio Caramagna)

Un vecchio, vecchio pappagallo gli portò i suoi semi di girasole e nella sua prigione di fanciullo entrò il sole. (Jacques Prévert)

Forse saprai che la peonia è di Jeannin, l’altea appartiene a Quost, ma il girasole è in qualche modo mio… (Vincent Van Gogh)

La strada per la libertà è piena di girasoli. (Martin Firrell)

E il giallo girasole vicino al ruscello, dell’autunno la bellezza reggeva. (William Cullen Bryant)

Se le rose cercassero di essere girasoli, perderebbero la loro bellezza; e se i girasoli cercassero di essere rose, perderebbero la loro forza. (Matshona Dhliwayo)

Tutta la realtà mi guarda come un girasole con il suo viso nel mezzo. (Fernando Pessoa)

Un campo di girasole è come un cielo con mille soli. (Corina Abdulahm-Negura)

Da che parte il girasole girerà circondato da milioni di soli? (Allen Ginsberg)

I girasoli sono il simbolo del sole, del caldo, dell’estate, tre condizioni in cui può crescere naturalmente. (Torey Hayden)

Frasi sui girasoli e l’amore

Il girasole può essere simbolo d’amore, sicuramente meno scontato (ma non per questo meno romantico) della rosa: d’altra parte, quale altro fiore si nutre così intensamente della luce del sole, arrivando ad ammirarlo per tutta la sua vita? Ecco alcune frasi dolcissime da dedicare alla persona che ami.

Chi ti ama ti strappa dagli occhi la malinconia, e ci semina campi di girasoli. (Barbara Brussa)

E nel tempo che l’alba diventi tramonto, nel tempo che i girasoli sorridano e poi muoiano… mille volte ti amerò, e per amarti ancora al prossimo stupore di un giorno che nasce! (Claudio Bentivegna)

Il suo sorriso ha fatto vergognare il girasole. (Jerry Spinelli)

Il girasole ha i capelli distratti, il viso di sole, le gambe altissime e un vestito di luce e di vento. (Fabrizio Caramagna)

Tu, girasole impazzito di luce, ogni volta che i tuoi occhi si sollevano si accende il firmamento. (La tigre e la neve)

I cuori sono come girasoli, muoiono senza la loro stella.

Ti avrei seguito in capo al mondo come un folle girasole, che vuole baciare il sole. (Carolina Montuori)

La mia volontà si ruppe al suono della sua voce e la mia testa girò con la stessa inevitabilità di un girasole che girava la faccia al sole. (Patricia Briggs)

Un girasole ci insegna tanto sull’amore. (Samrah Ahmad)

I ciliegi, le dalie, le creste di gallo, i girasoli, le margherite e i papaveri, perché continuano a fiorire ancora e ancora in questo mondo senza te? (Hara Masumi)

Il fiore più romantico non è la rosa. Il fiore più romantico è il girasole, perché ha occhi solo per il suo amore, il sole. E passa tutta la sua vita a guardarlo, senza mai stancarsi. Nonostante abbia la consapevolezza che non potrà mai toccarlo, non potrà mai appartenergli.

Frasi sui girasoli e l’amicizia

Ma il girasole, con la sua incredibile lealtà ai raggi bollenti del sole, è anche l’emblema perfetto dell’amicizia. Scopriamo insieme alcune splendide citazioni famose che puoi condividere con i tuoi amici.

Sei l’unica persona con cui posso parlare dell’ombra di una nuvola, della musica di un pensiero. E di come, quando oggi sono andato a lavorare e ho guardato in faccia un girasole, mi ha sorriso con tutti i suoi semi. (Vladimir Nabokov)

Tieni la faccia verso sole e non vedrai l’ombra. È quello che fanno i girasoli. (Helen Keller)

Un girasole per il mio girasole, per illuminare le giornate fosche che detesti tanto. (Cecelia Ahern)

In una folla di rose, scegli di essere un girasole. Senza spine. Abbondante nei semi. (JaTawny M. Chatmon)

Un amico è di volta in volta sole e girasole, esso attrae e segue. (Jean Paul)

Stai toccando la vita di così tante persone. Sei un girasole. (Avijeet Das)

Il girasole è il più gioioso di tutti i fiori della natura. (Laynni Locke)

Il suo sorriso ricordava un grande girasole. Era così bello e radioso nella luce del sole che dovetti socchiudere gli occhi. Cominciava l’estate. (Banana Yoshimoto)

I veri amici sono come girasoli luminosi che non svaniscono mai, anche a distanza e nel tempo. (Marie Williams Johnstone)

Poesie sui girasoli

Vediamo i versi più belli che parlano dei girasoli, scritti dalla penna di alcuni dei poeti più famosi che ci hanno regalato un’immensa emozione.

Il girasole piega a occidente

E già precipita il giorno nel suo

Occhio in rovina

(Salvatore Quasimodo)

E già precipita il giorno nel suo Occhio in rovina (Salvatore Quasimodo) Oh, girasole, affaticato dal tempo!

Tu che conti i passi del sole,

Bramando anche tu quel luogo dorato

In cui il pellegrino conclude il suo viaggio.

(William Blake)

Tu che conti i passi del sole, Bramando anche tu quel luogo dorato In cui il pellegrino conclude il suo viaggio. (William Blake) Il mio sguardo è nitido come un girasole.

Ho l’abitudine di camminare per le strade

Guardando a destra e a sinistra

E talvolta guardando dietro di me…

E ciò che vedo a ogni momento

È ciò che non avevo mai visto prima.

(Fernando Pessoa)

Ho l’abitudine di camminare per le strade Guardando a destra e a sinistra E talvolta guardando dietro di me… E ciò che vedo a ogni momento È ciò che non avevo mai visto prima. (Fernando Pessoa) Portami il girasole ch’io lo trapianti

Nel mio terreno bruciato dal salino,

E mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti

Del cielo l’ansietà del suo volto giallino.

Tendono alla chiarità le cose oscure,

Si esauriscono i corpi in un fluire

Di tinte: queste in musiche. Svanire

È dunque la ventura delle venture.

Portami tu la pianta che conduce

Dove sorgono bionde trasparenze

E vapora la vita quale essenza;

Portami il girasole impazzito di luce.

(Eugenio Montale)

Nel mio terreno bruciato dal salino, E mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti Del cielo l’ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, Si esauriscono i corpi in un fluire Di tinte: queste in musiche. Svanire È dunque la ventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce Dove sorgono bionde trasparenze E vapora la vita quale essenza; Portami il girasole impazzito di luce. (Eugenio Montale) Cerco la pace andando verso la campagna

Adorna di girasoli

Contemplando il glorioso ondeggiare del grano

E gli infiniti viaggi delle nuvole

Che vanno a piangere per noi.

(Jorge Teillier)

Adorna di girasoli Contemplando il glorioso ondeggiare del grano E gli infiniti viaggi delle nuvole Che vanno a piangere per noi. (Jorge Teillier) A volte mi vergogno quasi

Di credere così tanto di non credere.

E come un sogno

Con la realtà al centro.

Girasole dal fascino ingannevole,

Intorno al centro muto

Parla, giallo, stupito

Del nero centro che è tutto.

(Fernando Pessoa)

Canzoni sui girasoli

I girasoli diventano protagonisti anche di alcune splendide canzoni, che ci hanno fatto innamorare: ecco le strofe più belle, da canticchiare sottovoce nei momenti di relax.