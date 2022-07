Frasi per dare la buonanotte ad un’amicizia speciale: le più belle

Fonte: iStock Come augurare la buonanotte ad un'amicizia speciale

Quando la giornata volge al termine e le prime stelle illuminano il cielo, cosa c’è di più bello che pensare alle persone che ci sono tanto care? La sera è il momento in cui finalmente possiamo rilassarci, lasciando andare lo stress e le preoccupazioni della vita quotidiana. Dopo essere tornati a casa dal lavoro, ci aspettano solamente una buona cena e un bagno caldo per sciogliere le tensioni accumulate. Ma prima di andare a letto non possiamo dedicare un istante ai nostri amici più preziosi, quelli che per noi ci sono sempre stati e che sappiamo non ci abbandoneranno mai.

L’amicizia è un tesoro, ma dobbiamo ricordarci di coltivarla giorno dopo giorno, anche con piccole attenzioni che fanno tanto bene al cuore. Un semplice messaggio al mattino, per dare il buongiorno a chi ci vuole bene, è il modo migliore per iniziare la giornata con un sorriso sulle labbra. Perché non fare lo stesso quando è sera, prima di lasciarci andare tra le braccia di Morfeo? Bastano poche parole per augurare la buonanotte ai nostri amici, per far sentire loro che ci siamo e che sono nei nostri pensieri.

Dopo un po’, però, le idee potrebbero iniziare a scarseggiare. Se non vuoi mandare il solito messaggino un po’ banale e stai cercando qualcosa di più originale, lasciati guidare dalla fantasia. Su DiLei abbiamo raccolto citazioni e aforismi famosi che ti aiuteranno a dare la buonanotte ad un’amicizia speciale: frasi dolcissime e talvolta persino spiritose, per andare a letto con un pizzico di spensieratezza in più. Scoprirai che questo momento serale diventerà ben presto un vero balsamo per le giornate storte e un piacevole diversivo per chiudere gli occhi con più serenità.

Frasi buonanotte ad una persona speciale

Il tuo amico è la persona più preziosa che hai, con lui hai condiviso i tuoi momenti più allegri e quelli talmente bui che pensavi non avresti mai rivisto la luce. È sempre al tuo fianco, ed è giusto che il tuo pensiero voli a lui prima di andare a dormire. Ecco alcune frasi da dedicare alla tua amicizia speciale.

Possa la luna cullarti, possano le stelle vegliare sul tuo sonno, e portarti dal cielo i più bei sogni. (Ki no Tsurayuki)

Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore! Buonanotte! (Stephen Littleword)

La notte fa il suo gioco, e serve anche a quello: a far sembrare tutto, tutto un po’ più bello. (Jovanotti)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

Un sogno che sogni da solo è solo un sogno. Un sogno che sogni con qualcuno è realtà. (Yoko Ono)

Nella notte passiamo la metà della vita, ed è la metà più bella davvero. (Johann Wolfgang von Goethe)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Avere qualcuno a cui poter dire “A domani” tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli. (Marilyn Monroe)

I veri amici sono come le stelle; puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

Ciò che porta la notte dentro di noi, può lasciare stelle. (Victor Hugo)

Le due migliori cure che ci siano sono una bella risata e una lunga dormita.

Non si può raggiungere l’alba senza passare dai sentieri della notte. (Khalil Gibran)

Frasi buonanotte dolci

Vuoi mettere un pizzico di dolcezza nella tua buonanotte speciale? Se non ti viene in mente niente di così bello da poter dedicare al tuo amico, non ti resta che scegliere tra le splendide citazioni che abbiamo raccolto per te.

Ad una ad una le notti, tra le nostre città separate, s’aggiungono alla notte che ci unisce. (Pablo Neruda)

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina. (William Shakespeare)

Amo l’ora silenziosa della notte. È l’ora in cui possono sorgere sogni beati. (Anne Brontë)

Blu scuro, è il colore della notte dove si concentrano e si bloccano i nostri occhi, le orecchie, le parole, tutto quanto. (Banana Yoshimoto)

Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito. (Confucio)

Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima. (Romano Battaglia)

Sogna. E sogna in grande, perché costa esattamente quanto sognare in piccolo. (Giuliano Pasini)

È dolce chiudere gli occhi per addormentarsi, e poi riaprirli per esplorare il mondo dei sogni. (Shotoku Taishi)

È bello quando di notte le parole diventano silenzio. Quando il silenzio diventa musica. E quando l’immaginazione, diventa un sogno. Buona notte. (Giorgia Stella)

Non è bello pensare che domani sia un nuovo giorno, ancora senza errori? (Lucy Maud Montgomery)

Amerò la luce perché mi mostra la strada, ma sopporterò l’oscurità perché mi mostra le stelle. (Og Mandino)

E a ognuno casa sua, a ognuno il suo letto e l’ombra. Così la gente si arrende, al sonno. (Rocco Scotellaro)

Frasi di buonanotte simpatiche

Niente smancerie per due amici che amano divertirsi e prendersi anche un po’ in giro: come si può dire buonanotte in modo simpatico e originale? Ecco alcune frasi tutte da copiare, per farsi una risata prima di addormentarsi.

Oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, chi ha il talento, chi ha il denaro, e poi ci sono io, che ho sonno. Buonanotte! (Charles M. Schulz)

Non capisco perché l’insonnia venga sempre di notte.

A me farebbe comodo durante il giorno. (Paolo Dune)

Non avrei mai immaginato che dormire potesse essere tanto stancante. (Neon Genesis Evangelion)

Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

Ridi e il mondo riderà con te, russa e dormirai da solo. (Anthony Burgess)

Il mondo si divide in buoni e cattivi. I buoni dormono meglio, ma i cattivi, da svegli, si divertono molto di più. (Woody Allen)

Io ho bisogno di dormire almeno 12 ore al giorno. Più la notte. (Paolo Burini)

Il giorno è fatto di mattina, ora di pranzo, pomeriggio e sera, mentre la notte è soltanto la notte. Se un nottambulo s’alza di mattina, non sa che cosa fare né dove andare. (Achille Campanile)

“Il suo ideale di felicità terrena?”. “Sei ore di sonno filate.” (Gesualdo Bufalino)

Quest’anno la prova costume è fallita miseramente. La prova pigiama, però, sarà un successo. (Carmen Silveira)

Non è una cosa furba starsene a letto di notte a porsi delle domande alle quali non si sa rispondere. (Charlie Brown)

Volevo dirvi che quando augurate la buonanotte sui social alle otto e mezza di sera mi fate venire un po’ d’ansia. (Viviana Lentini)

Frasi profonde per la buonanotte

Autori, poeti e filosofi hanno fatto della notte la loro fonte di ispirazione. Le stelle nel cielo, l’oscurità che cala sempre più sino a cancellare il resto del mondo, il silenzio assordante: tutto ha un fascino diverso. E sono questi i temi ricorrenti che puoi trovare in queste splendide frasi per augurare la buonanotte.

La notte è calda, la notte è lunga, la notte è magnifica per ascoltare storie. (Antonio Tabucchi)

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. (Antoine De Saint Exupèry)

Il sonno è un abile prestigiatore, modifica le proporzioni delle cose e le loro distanze. (José Saramago)

Non c’è cuscino più morbido di una coscienza tranquilla. (Ken Blanchard)

L’occhio vede le cose in maniera più chiara nei sogni di quanto non riesca a vederle nella veglia. (Leonardo da Vinci)

A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. (Albert Camus)

E non saremo domani quelli che fummo, né quelli che siamo. (Publio Ovidio Nasone)

Durante il giorno indaghiamo, ma di notte crediamo. (Henry James Slack)

So che la notte non è come il giorno: che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono. (Ernest Hemingway)

Riposati: un campo che ha riposato dà un raccolto abbondante. (Publio Ovidio Nasone)

Il sonno ha talvolta nel volgere di un’ora le immensità della vita più intensa. (Carlo Maria Franzero)

Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace. (Paulo Coelho)

Ho sempre creduto, e ancora credo, che il sonno sia una cosa invincibile. Non c’è contesa, né afflizione, né amore che tenga. (Jean de La Fontaine)

Meglio dormire libero in un letto scomodo che dormire prigioniero in un letto comodo. (Jack Kerouac)

Frasi buonanotte riflessive

Vuoi mandare alla tua persona speciale un augurio di buonanotte che lo faccia riflettere un po’? Scegli tra queste bellissime frasi, troverai sicuramente quella che fa per te.

Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. (Elvira Alise)

Non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare. (Jim Morrison)

È di notte che è bello credere nella luce. (Edmond Rostand)

Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri. (Bob Marley)

E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio continuare a sognare. (Luis Sepùlveda)

Datemi il silenzio e sfiderò la notte. (Khalil Gibran)

Il sonno è una divinità capricciosa e proprio quando lo si invoca, si fa aspettare. (Alexandre Dumas padre)

Chi dice che chi dorme non piglia pesci? In sogno si possono catturare pesci di ogni colore e dimensione, si può nuotare insieme a loro nelle profondità dell’oceano, e si può perfino parlare con loro. (Lama Thubten Yeshe)

La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Berdjaev)

Non c’è mai stata una notte o un problema che potesse sconfiggere l’alba o la speranza. (Bernard Williams)

Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno. (Vincent Van Gogh)

Il buio della notte, come la sofferenza, è muto e sordo. Il buio dell’alba, come la pace, è silente e quieto. (Rabindranath Tagore)

Canzoni per dare la buonanotte

Cosa c’è di meglio di una ninna nanna per augurare la buonanotte? Ecco alcune bellissime canzoni che, in maniera romantica (ma a volte neanche troppo) ti accompagneranno verso il sonno.

Buonanotte buonanotte

Ai delfini, ai naviganti

Ai lampioni, ai fiori, ai vecchi mendicanti.

Buonanotte a voi amanti

Buonanotte buonanotte

Anche a chi non dormirà, a chi lo fa

A chi ha perso un altro giorno di cammino

E a chi invece è già vicino.

Buonanotte a un sogno piccolo

Perché poi si avvererà e non lo sa

(Mina – Buonanotte)

Buonanotte tra le stelle e la stanza

Per sognarti devo averti vicino

E vicino non è ancora abbastanza

Ora un raggio di sole si è fermato

Proprio sopra il mio biglietto scaduto

Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè

Buonanotte, questa notte è per te

(Francesco De Gregori – Buonanotte fiorellino)

che dopo mezzanotte inizia

il tempo di aspettare il sole

Buonanotte a tutti quelli come me

che per sognare non han più

bisogno neanche di dormire

(Modà – Viva i romantici)

Che si calman le tempeste

Buona notte alla barchetta che va

Buona notte anche al buon Dio

Che non gliene frega niente

Dormi piano, il lupo non tornerà

(Ornella Vanoni – Buonanotte piccolina)

Poesie per augurare la buonanotte

Finiamo con alcune poesie che ti susciteranno un brivido di emozione: scegli quella che preferisci, impara le sue strofe più belle e condividile con chi ami.