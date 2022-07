Frasi sulla lontananza della famiglia: le più significative e profonde

Fonte: iStock Lontananza dalla famiglia: citazioni e aforismi

Il dono più prezioso che abbiamo al mondo è la nostra famiglia, il legame che ci unisce ai nostri genitori, figli, sorelle, fratelli, zii, nipoti e nonni. L’amore che ci lega ai nostri cari è qualcosa che è difficile spiegare a voce, un sentimento che proviamo nel cuore, nel profondo dell’anima. Quando la famiglia viene a mancare, per svariate ragioni più o meno drammatiche e difficili, si prova un dolore grande e complicato da accettare. Vediamo le citazioni famose che DiLei ha scelto per aiutarti a superare i momenti più difficili e di lontananza dalla tua famiglia.

Frasi e poesie sul calore della famiglia

Il calore di una famiglia è qualcosa di unico e speciale, meraviglioso da sentire sulla propria pelle e nella propria anima. Pensa a un bel pranzo con i nonni, oppure a una gita fuori porta con tua sorella o tuo fratello. O ancora, rivivi una giornata al mare con i tuoi nipoti, la magia del Natale con gli affetti più vicini: tutti momenti che – anche solo a pensarci – fanno provare quella sensazione di amore speciale che solo una famiglia unita sa darti. Avere i propri cari lontani è difficile, per questo DiLei ha selezionato delle belle frasi profonde che parlano del calore e dell’amore di una famiglia:

accanto a te, senza che tu lo sappia, e ricordare la tua voce quando vai e sentire il calore del tuo saluto. (Salvador Novo) L’amore scioglie il sé congelato. Il sé è simile a un cubetto di ghiaccio, l’amore è simile al sole del mattino. Il calore dell’amore… e il sé inizia a sciogliersi. (Osho)

È questo l’amore: svanire come un soffio nel calore di una pelle più dolce della propria, dimenticarsi e rinascere. (Jean Barbe)

La luce è ciò che vi guida a casa, il calore è quello che vi tiene lì. (Ellie Rodriguez)

Se guardi in cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo ma è solo amore. (Kahlil Gibran)

Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore. (Madre Teresa)

Non pretendo mille belle parole. In fondo, ciò che cerco è il calore di uno sguardo, che sappia attraversarmi l’anima. (Mara Cozzoli)

Tutte le statistiche nel mondo non possono misurare il calore di un sorriso. (Chris Hart)

Conserva l’amore nel tuo cuore. Una vita senza amore è come un giardino senza sole dove i fiori sono morti. La coscienza di amare ed essere amati regalano tale calore e ricchezza alla vita che nient’altro può portare. (Oscar Wilde)

C’è una promessa in ogni problema, un arcobaleno dopo ogni temporale, il calore in ogni inverno. (John Powell)

Pian piano il silenzio esterno della sera si tramuta nell’interiore calore del corpo. (Peter Handke)

Il tè diventa gelido e la stanza diventa sempre più fredda, ma in me cresco sempre di più il calore. (Clara Schumann)

Impara la lezione dell’albero: resiste al calore del sole e regala agli altri la freschezza dell’ombra. (Proverbio indù dell’India)

Credo che quella voce lo prendesse maggiormente per il suo calore fluttuante, febbrile poiché era oltre ogni sogno: quella voce era un canto immortale. (F. Scott Fitzgerald)

quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare da lì fuggir non potrò poiché la fantasia d’incanto risente il nostro calore e non permetterò mai ch’io possa rinunciare a chi d’amor mi sa far volare. (Alda Merini) L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia. (William Shakespeare)

Un calore tanto vicino come se il sole, ti splendesse in mano. (Emily Dickinson)

Il sole non aspetta di essere pregato per spargere raggi e calore. Nello stesso modo fa ogni bene che dipenda da te senza essere pregato. (Epitteto)

Frasi sulla distanza tra fratelli

Solo chi ha un fratello o una sorella può capire realmente che cosa significa provare quell’amore incondizionato verso una persona che si conosce da sempre, che insieme a te cresce e vive ogni giorno. I fratelli e le sorelle sono le persone che si capiscono meglio di chiunque altro, quello che li lega è un legame speciale e indissolubile.

Una sorella o un fratello sono sempre pronti ad ascoltarci e a sostenerci in ogni nostra decisione nella vita, a spingerci a fare le migliori scelte, ad allontanarci invece da quelle più malsane, dagli errori che rischiamo di fare. Il rapporto che esiste tra fratelli e sorelle non si può spiegare, si tratta di un’unione che è praticamente impossibile da dissaldare. Per questo motivo, per l’importanza che il rapporto fraterno ha nella vita di ognuno di noi, vivere distanti da fratelli e sorelle è difficilissimo, fa molto male.

E quindi a volte si sceglie per la propria vita, la propria carriera, il proprio matrimonio, di dividerci dai nostri cari, ma il dolore è profondo, complicato da superare. Di seguito puoi trovare una selezione di bellissime frasi profonde dedicate ai fratelli e alle sorelle, che puoi leggere e condividere con chi ami per cercare di guarire le tue ferite, ma anche per ricordare alle persone a cui vuoi più bene quanto è importante il vostro rapporto di fratellanza (o sorellanza) per te:

Avere un fratello, una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile. (Papa Francesco)

Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. (Gesù)

Sai bene quanto me qual è il valore dell’affetto di una sorella: non c’è nulla di simile in questo mondo. (Charlotte Brontë)

Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno. (Karen Brown)

Fratelli e sorelle sono vicini come mani e piedi. (Proverbio vietnamita)

Mai mettere un amico sullo stesso piano di un fratello. (Esiodo)

Dolce è la voce di una sorella nella stagione del dolore, e saggio è il consiglio di coloro che ci amano. (Benjamin Disraeli)

Che tutti gli uomini debbano essere fratelli è il sogno di chi non ha fratelli. (Charles Chincholle)

Aiutarsi l’una con l’altra, fa parte della religione della sorellanza. (Louisa May Alcott)

Beato il servo che tanto è disposto ad amare il suo fratello quando è infermo, e perciò non può ricambiargli il servizio, quanto l’ama quando è sano, e può ri­cambiarglielo. Beato il servo che tanto amerebbe e temerebbe un suo fratello quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui, e non direbbe dietro le sue spalle niente che con carità non possa dire in sua presenza. (Francesco D’Assisi)

Non potrei mai amare nessuno come amo le mie sorelle. (Dal film “Piccole donne”)

Che strane creature sono i fratelli! (Jane Austen)

Un fratello può non essere un amico, ma un amico sarà sempre un fratello. (Benjamin Franklin)

Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore; gli innamorati sono uniti dall’anima. (Victor Hugo)

Si odia con eccesso quando si odia un fratello. (Jean Racine)

Se cerchi un fratello senza difetti, rimarrai senza fratelli. (Proverbio arabo)

La metà delle volte in cui due fratelli lottano, è solo una scusa per abbracciarsi. (James Patterson)

Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella. (Alice Walker)

Quando parli di affari con tuo fratello, sii gentile, ma bada di avere sempre un testimone. (Esiodo)

Sono cresciuto con sei fratelli. Ed è così che ho imparato a ballare, aspettando che si liberasse il bagno. (Bob Hope)

La vita è troppo breve per arrabbiarsi tra sorelle. (Louisa May Alcott)

Quando i due fratelli lavorano insieme, le montagne si trasformano in oro. (Proverbio cinese)

Il vantaggio di crescere con dei fratelli è che diventi molto bravo con le divisioni. (Robert Breault)

A stare tra sorelle e fratelli si può continuare a essere bambini in eterno. (Banana Yoshimoto)

Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli. (Honoré de Balzac)

Un fratello è un amico donato dalla natura. (Gabriel-Marie Legouvé)

Siamo tutti creature dello stesso creatore, e perciò siamo realmente tutti fratelli e sorelle. (Dalai Lama)

Una sorella è un pizzico d’infanzia che non potrà mai perdersi. (Marion C. Garretty)

Il più dolce degli amori è l’amore che unisce due fratelli. (Menandro)

Nessuna amica è come una sorella. (Christina Rossetti)

Chi non vede il fratello nella notte, nella notte non può vedere se stesso. (Rabindranath Tagore)

Quando i fratelli vanno d’accordo, nessun fortezza è così solida come la loro vita in comune. (Antistene)

L’amore fraterno è il più durevole; assomiglia a una pietra preziosa che resiste ai più duri metalli e il cui valore si accresce con gli anni. (Hector Carbonneau)

I nostri fratelli e sorelle sono lì con noi dall’alba delle nostre storie personali fino all’inevitabile crepuscolo. (Susan Scarf Merrell)

La ferita causata da un fratello fa più male di quella inferta da un nemico. (Proverbio Arabo)

Ama tuo fratello come la tua anima e vigila su di lui come sulla pupilla del tuo occhio. (Gesù)

La lontananza fa all’amore quello che il vento fa al fuoco: spegne il piccolo, scatena il grande. (Roger de Bussy-Rabutin)

Chi non ha una sorella è come uno scapolo anzitempo. Poiché il fascino d’una moglie risiede già in gran parte nella sorella. (Herman Melville)

Sorelle e fratelli male si dicono e bene si vogliono. (Proverbio)

Due valgono più di uno: chi ha scritto questo non conosceva mia sorella. (Samuel Butler)

Gli uomini che imparano la pazienza, sono coloro che chiamano l’intero mondo fratello. (Charles Dickens)

Frasi sulla lontananza dei figli: come superarla

Per un genitore è difficile superare la distanza dai figli che – come si suol dire – sono pezzi di cuore. Eppure una madre e un padre devono essere pronti ad accettare che i loro “bambini”, una volta raggiunta la maggiore età, prendano la propria strada. C’è chi si trasferisce in un altro Paese per lavoro, chi cambia città per seguire il suo amore, chi si allontana semplicemente per diventare indipendente. Ebbene, la lontananza è dura da digerire per i genitori, ma anche per i figli stessi, quindi abbiamo pensato a delle frasi carine che possano alleviare il dolore e aiutarti a guarire la tua ferita:

Eppure nonostante tutto, solo noi, sappiamo essere così lontanamente insieme. (Julio Cortázar)

Non dimenticarti mai di me, perché se solo io pensassi che tu possa farlo, non ti lascerei mai. (A. A. Milne)

Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. (Dalai Lama)

Il dolore della separazione è nulla in confronto alla gioia di incontrarsi di nuovo. (Charles Dickens)

Sull’affetto per i genitori nessuno può trovare obiezioni. (Oscar Wilde)

Sapere allontanarsi e avvicinarsi è la chiave di qualsiasi relazione duratura. (Domenico Cieri Estrada)

Mi manchi ancora più di quanto avrei potuto credere; ed ero preparato al peggio. (Vita Sackville-West)

Il tempo non conta per il cuore. Si può amare anche stando lontani e quell’amore, se è vero e puro, non morirà mai neanche tra mille anni. (Romano Battaglia)

Ma quando un giorno sarai lontana e vedrai il cielo quando si colora, pensami almeno per un momento, pensami almeno per mezz’ora. (Lorenzo Jovanotti)

L’amore filiale supera le difficoltà che gravano sui destini delle persone. (Proverbio indiano)

Sui nostri cuori pesa il fardello della nostalgia. (John Donne)

L’amore non conosce distanze; non ha continente; i suoi occhi sono le stelle. (Gilbert Parker)

Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi. (Alessandro Baricco)

Se il destino lo vuole sebbene separati da mille chilometri ci si incontra; se il destino non lo vuole non ci si incontrerà mai. (Proverbio cinese)

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fëdor Dostoevskij)

C’è un cielo che potrei sedermi qui e raccontartelo. E dirti quanti colori gli mancano quando non ci sei. (Fabrizio Caramagna)

L’amore è come il fuoco: senz’alimento si spegne. (Michail Lermontov)

Citazioni e aforismi sulla famiglia assente

Avere una famiglia assente è una situazione molto difficile da digerire. Soprattutto per un figlio o per un nipote, non avere dei genitori, dei nonni e degli zii presenti non è facile da accettare. La ferita che si crea è profonda e fa molto male, una piaga che resta per tutta la vita; si impara a conviverci – è vero – ma non si cancella. Di seguito puoi leggere alcune frasi che parlano della distanza in amore e in famiglia, dei pensieri profondi che possono aiutarti a comprendere quello che stai vivendo: