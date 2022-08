Le più belle frasi di Frida Kahlo: donna e artista nota in tutto il mondo

Fonte: 123RF Le più belle frasi sulla vita e sull'amore di Frida Kahlo

La pittrice Frida Kahlo è stata una delle donne più famose della sua epoca, artista iconica del Novecento. Si è spenta il 13 luglio 1954 nella sua casa di Coyoacán, nella periferia di Città del Messico. Ricordiamo questa donna unica e speciale con una selezione delle sue più belle citazioni scelte da DiLei.

Frida Kahlo: aforismi sulla pittura e sull’arte

All’età di 47 anni si spense una delle pittrici più famose del Novecento, Frida Kahlo. Le sue ceneri sono conservate nella casa Azul, che oggi ospita lo storico Museo Frida Kahlo, dove si recano appassionati e curiosi di ogni parte del mondo. La donna, in giovane età, aveva subito un grave incidente e che aveva compromesso la sua salute per tutta la vita; nei suoi ultimi mesi le erano state amputate la gamba destra e le dita del piede sinistro, per evitare la cancrena.

In uno dei suoi diari si trova un disegno che rappresenta proprio questo suo “passaggio” sofferto, con due piedi staccati dal corpo e una frase, che poi è diventata il simbolo della sua arte: “Piedi, a cosa mi servono se ho ali per volare?”. Un’anima davvero nobile, un grande spirito.

La pittura è stata il rifugio di Frida Kahlo, la consolazione nei momenti più duri, di dolore. Vediamo alcune delle sue frasi che descrivono al meglio la sua arte:

Dipingo i fiori per non farli morire.

Sono felice, fino a quando potrò dipingere.

Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni.

Non sono malata. Sono rotta. Ma sono felice, fintanto che potrò dipingere.

Dipingo autoritratti perché sono spesso sola, perché sono la persona che conosco meglio.

Il surrealismo è la magica sorpresa di trovare un leone in quell’armadio in cui si voleva prendere una camicia.

Dipinge abbastanza bene per essere un ragazzino, ma sono io la grande artista.

Frasi di Frida Kahlo sulla sofferenza e la morte

Nonostante le grandi sofferenze dovute all’incidente avvenuto nel mese di settembre del 1925, Frida Kahlo non aveva paura della morte, benché fosse un pensiero fisso, viste le sue condizioni di salute pessime e i dolori fisici che la accompagnavano ogni giorno. La pittrice ha ritratto la morte in numerose opere, sfidandola e raffigurando teschi e scheletri fioriti, cercando di esorcizzarla.

L’artista chiamava la morte “la pelona”, in maniera scherzosa, cercava di allontanarla, ridendo di lei. Grazie alla sua grande forza d’animo Frida Kahlo è sempre riuscita a tenere a bada il dolore fisico, una costante nella sua vita. In alcuni dipinti rappresentava la morte quasi come un’amica, una parte della vita, e nella sua ultima pagina di diario, poco prima di morire, la pittrice scrisse: “Spero che l’uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più”; vediamo di seguito le altre frasi legate alla sofferenza e alla morte:

Ma solo la vita riesce a essere oscena, indegna, umiliante.

Il dolore non è parte della vita, può diventare la vita stessa.

La morte può essere crudele, ingiusta, traditrice…

Le cicatrici sono aperture attraverso le quali un essere entra nella solitudine dell’altro.

La gente in generale ha paura della morte della guerra e tutta la mostra è stata un fallimento, perché i ricchi non vogliono comprare nulla.

Ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno imparato a nuotare.

La vita insiste per essere mia amica e il destino mio nemico.

Niente vale più della risata e del disprezzo. È necessario ridere e abbandonarsi. Essere crudeli e leggeri.

Murare la propria sofferenza è rischiare di lasciarsi divorare da essa.

Molte volte nel dolore si trovano i piaceri più profondi, le verità più complesse, la felicità più vera.

L’angoscia e il dolore. Il piacere e la morte non sono nient’altro che un processo per esistere.

Dottore, se mi lascia bere questa tequila, prometto che al mio funerale non tocco un goccio.

Frida Khalo: riflessioni sulla vita

Grazie ai diari lasciati dalla pittrice Frida Kahlo, oggi siamo a conoscenza di moltissime delle sue citazioni e frasi che raccontano la vita, l’amore, la sofferenza, l’arte viste attraverso i suoi occhi e raccontate tramite le sue parole. L’artista ha iniziato a scrivere i suoi diari nel 1944 e lo ha fatto fino alla sua morte, avvenuta dieci anni dopo. In quelle pagine ha appuntato le sue riflessioni, i suoi pensieri, i suoi sogni, e ci sono anche diversi schizzi e disegni che rappresentano la stessa vita e le emozioni della donna.

Un linguaggio molto variopinto e intimo il suo, proprio come quello usato nell’arte della pittura. Leggendo le pagine dei diari di Frida Kahlo si comprende quella che era la sua visione personale dell’esistenza, una donna che aveva una forza e una resilienza senza eguali. In questa raccolta di DiLei non potevano mancare le riflessioni dell’artista sulla vita, vediamo le più significative e profonde:

Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per il mondo, che mi rasserena soltanto il sapere che sono stata autentica, che sono riuscita ad essere quanto di più somigliante a me stessa mi è stato concesso di essere.

Ogni “tic-tac” è un secondo della vita che passa, fugge e non si ripete. E in essa c’è tanta intensità e interesse che il problema è solo saperla vivere.

Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.

Nessuno è separato da nessuno. Nessuno lotta per se stesso. Tutto è uno. L’angoscia e il dolore, il piacere e la morte non sono nient’altro che un processo per esistere. La lotta rivoluzionaria in questo processo è una porta aperta all’intelligenza.

La rivoluzione è l’armonia della forma e del colore e tutto esiste, e si muove, sotto una sola legge: la vita.

Perché studi così tanto? Quale segreto vai cercando? La vita te lo rivelerà presto. Io so già tutto, senza leggere o scrivere. Poco tempo fa, forse solo qualche giorno fa, ero una ragazza che camminava in un mondo di colori, di forme chiare e tangibili. Tutto era misterioso e qualcosa si nascondeva; immaginare la sua natura era per me un gioco. Se tu sapessi com’è terribile raggiungere tutta la conoscenza all’improvviso – come se un lampo illuminasse la terra! Ora vivo in un pianeta di dolore, trasparente come il ghiaccio. È come se avessi imparato tutto in una volta, in pochi secondi. Le mie amiche, le mie compagne si sono fatte donne lentamente. Io sono diventata vecchia in pochi istanti e ora tutto è insipido e piatto. So che dietro non c’è niente; se ci fosse qualcosa lo vedrei…

La vita scorre e apre sentieri che non si percorrono invano. Ma nessuno può trattenersi, liberamente a giocare su quel sentiero, perché ritarda o devia il viaggio atomico e generale.

Sono nata con una rivoluzione. Diciamolo. È in quel fuoco che sono nata, pronta all’impeto della rivolta fino al momento di vedere il giorno. Il giorno era cocente. Mi ha infiammato per il resto della mia vita.

Frasi di Frida Kahlo sull’amore

La giovane artista Frida Kahlo, nella sua vita, ha avuto una visione dell’amore piuttosto complessa. Dopo il più grave incidente sull’autobus in cui rimase vittima a soli 18 anni, con numerosi conseguenti fratture nel corpo e altrettante operazioni, costretta per mesi a letto, anche l’amore l’aveva fatta soffrire.

Fu il pittore messicano Diego Rivera – è nota al mondo la loro storia d’amore – a rubarle il cuore. Un sentimento tormentato e lacerato, quell’amore che divide, mentre lei ambiva a vivere il sentimento puro nel senso più spirituale del termine e si rattristava al pensiero di quello che invece provava.

La figura di Frida Kahlo non può comunque non essere accostata a quella di Diego Rivera. Una relazione molto altalenante la loro, di forte passione e continui tradimenti. I due si erano sposati nel 1929, Frida era perdutamente innamorata, nonostante sapesse dei continui tradimenti a cui sarebbe andata incontro. Anche lei in realtà ha avuto molti rapporti extraconiugali e diverse esperienze omosessuali, un’infedeltà causata dalle sue continue sofferenze per amore.

Nel 1939 i due divorziarono: Rivera aveva tradito la moglie con la sorella, Cristina Kahlo. Un anno dopo però l’uomo era tornato dalla moglie, e i due si erano risposati nel 1940 a San Francisco. Nei testi e nelle liriche di Frida Kahlo è possibile comprendere tutte le sfaccettature del suo matrimonio passionale e turbolento, vediamo alcune frasi famose scelte da DiLei:

Non voglio un amore a metà, lacerato, spaccato in due. Mi merito qualcosa di intero, intenso e indistruttibile.

Ieri sera mi sono sentita come se tante ali mi accarezzassero tutta, come se le punte delle tue dita avessero bocche che baciavano la mia pelle. Gli atomi del mio corpo sono tuoi e vibrano insieme così che ci amiamo l’un l’altra. Voglio vivere ed essere forte per amarti con tutta la tenerezza che ti meriti, per darti tutto ciò che c’è di buono in me, così che tu non ti sentirai solo.

Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa.

È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini.

Perché dovrei essere così sciocca e permalosa da non capire che tutte queste lettere, avventure con donne, insegnanti di “inglese”, modelle gitane, assistenti di “buona volontà”, le allieve interessate all’”arte della pittura” e le inviate plenipotenziarie da luoghi lontani rappresentano soltanto dei flirt? Al fondo tu e io ci amiamo profondamente e per questo siamo in grado di sopportare innumerevoli avventure, colpi alle porte, imprecazioni, insulti, reclami internazionali – eppure ci ameremo sempre… Credo che dipenda dal fatto che sono un tantino stupida perché tutte queste cose sono successe e si sono ripetute per i sette anni che abbiamo vissuto insieme e tutte le arrabbiature da cui sono passata sono servite soltanto a farmi finalmente capire che ti amo più della mia stessa pelle e che, se anche tu non mi ami nello stesso modo, comunque in qualche modo mi ami. Non è così? Spero che sia sempre così e di tanto mi accontenterò. Amami un poco, io ti adoro, Frida.

L’amore? Non so. Se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di sé stessi, le aberrazioni e l’indicibile, allora sì, vada per l’amore. Altrimenti, no.

La mia notte vorrebbe che tu fossi qui per insinuarsi anche dentro di te con tenerezza. La mia notte ti aspetta, il mio corpo ti attende. La mia notte vorrebbe che tu riposassi nell’incavo della mia spalla e che io riposassi nell’incavo della tua. La mia notte vorrebbe essere spettatrice del mio e del tuo godimento, vederti e vedermi fremere di piacere. La mia notte vorrebbe vedere i nostri sguardi e avere i nostri sguardi pieni di desiderio. La mia notte vorrebbe tenere fra le mani ogni spasmo. La mia notte diventerebbe dolce. La mia notte si lamenta in silenzio della sua solitudine al ricordo di te. (dalla lettera di Frida Kahlo a Diego Rivera)

Guarderò attraverso la finestra dei tuoi occhi per vedere te.

Un oblio di parole formerà la lingua esatta per comprendere gli sguardi dei nostri occhi chiusi.

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

Voglio essere la tua casa, tua madre, la tua amante e il tuo figlio…

Ti amerò dal panorama che vedi, dalle montagne, dagli oceani e dalle nuvole, dal più sottile dei sorrisi e a volte dalla più profonda disperazione, dal tuo sonno creativo, dal tuo piacere profondo o passeggero, dalla tua stessa ombra o dal tuo stesso sangue.

Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io, come la terra, ti ricevo e accolgo.

Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi.

Ero solita pensare di essere la persona più strana del mondo ma poi ho pensato, ci sono così tante persone nel mondo, ci deve essere qualcuna proprio come me, che si sente bizzarra e difettosa nello stesso modo in cui mi sento io. Vorrei immaginarla, e immaginare che lei debba essere là fuori e che anche lei stia pensando a me. Beh, spero che, se tu sei lì fuori e dovessi leggere ciò, tu sappia che sì, è vero, sono qui e sono strana proprio come te.

Mai in vita mia dimenticherò la tua presenza. Tu mi hai presa quando ero spezzata E mi hai riparata su questa terra troppo piccola Dove potrei mai voltare il mio sguardo? Così immenso, così profondo! Non c’è più tempo. Non c’è più nulla. Distanza. C’è soltanto la realtà. Quello che è stato, è stato per sempre.

Se potessi darti una cosa nella vita, mi piacerebbe darti la capacità di vedere te stesso attraverso i miei occhi. Solo allora ti renderesti conto di quanto sei speciale per me.

Sento che siamo stati insieme fin dal nostro luogo di origine, che siamo della stessa materia, delle stesse onde, che portiamo dentro lo stesso istinto.

Tu sai bene che la seduzione sessuale nelle donne finisce velocemente e dopo non resta niente di più di ciò che hanno nella loro testa per potersi difendere in questa porca vita di merda.

Tienimi dentro di te, ti imploro. Voglio essere la tua casa, tua madre, la tua amante e il tuo figlio… Ti amerò dal panorama che vedi, dalle montagne, dagli oceani e dalle nuvole, dal più sottile dei sorrisi e a volte dalla più profonda disperazione, dal tuo sonno creativo, dal tuo piacere profondo o passeggero, dalla tua stessa ombra o dal tuo stesso sangue. Guarderò attraverso la finestra dei tuoi occhi per vedere te.

Niente è per sempre, per questo voglio che tu sia il mio niente.

Frida Kahlo, ti meriti un amore: la famosa poesia

Il panorama artistico di Frida Kahlo è una scoperta straordinaria e, in questo articolo, abbiamo potuto conoscere meglio insieme chi era realmente l’artista e cosa provava, tra sofferenza e amore. “Ti meriti un amore” è una delle sue poesie più belle e conosciute nel mondo, una lirica in cui la pittrice sembra fare voler convincere sia se stessa che tutte le donne del mondo a cercare un amore vero, passionale, non banale, un amore completo e rispettoso, in grado di rassicurare senza opprimere, che trasmetta gioia e vitalità:

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,

con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.

Ti meriti un amore che voglia ballare con te,

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi,

che non si annoi mai di leggere le tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

che rispetti il tuo essere libero,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie

che ti porti l’illusione,

il caffè

e la poesia.