Frasi di buon compleanno: divertenti, emozionanti e profonde

Fonte: iStockphoto Frasi di buon compleanno. citazioni e aforismi

Il compleanno è un giorno importante, di quelli che vale la pena celebrare con le persone che si amano. E con le parole giuste. Ma come fare gli auguri senza risultare banali? Per un biglietto o un messaggio di sicuro effetto esistono tantisisme frasi di buon compleanno scritte da autori famosi perfette per cogliere lo spunto giusto ed emozionare l’altra persona. Possono essere semplici e brevi, per chi preferisce venire al dunque o ha l’animo minimalista, oppure spiritose e in rima per coloro che vogliono ridere. Ci sono anche le frasi di compleanno tratte dalla musica, quelle celebri e quelle da utilizzare per uno di compleanno più importanti: il primo.

DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi più belli: frasi di buon compleanno per renedere i nostri auguri senza dubbio indimenticabili. Ma anche per riuscire a trasmettere ciò che si desidera con le parole più efficaci ed emozionanti.

Frasi di buon compleanno semplici e brevi

Ogni anno è fatto di momenti bellissimi e di altri più difficili e, celebrare il suo passaggio nella vita di ogni persona, è anche un modo per tirare le somme di quanto fatto. E a volte per augurare buon compleanno possono bastare frasi semplici e brevi, perché capaci di cogliere il punto e andare subito al nocciolo della questione.

Le frasi brevi possono essere anche utilizzate per un tatuaggio, perché sono piccoli contenitori di saggezza, sono un augurio speciale, sono semplici ma profonde.

Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. (John Lennon)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

Non si è mai troppo vecchi per diventare giovani. (Mae West)

I compleanni sono piume sulle ampie ali del tempo. Auguri! (Jean Paul)

Il tuo compleanno è un piacere. Sei il mio tesoro più dolce. (Danny Demeersseman)

Che tu possa vivere tutti i giorni della tua vita. (Jonathan Swift)

Sei venuta e con passo di danza sei entrata nella mia vita. (Camillo Sbarbaro)

Si vive solo il tempo in cui si ama. (Claude Adrien Helvetius)

Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo. (Gabriel Garcia Marquez)

Ci vuole molto tempo per diventare giovani. (Pablo Picasso)

Nella nostra interiorità abbiamo sempre la stessa età. (Gertrude Stein)

Cerca di essere sempre te stesso, così un giorno potrai dire di essere stato l’unico. (Jim Morrison)

Il bello di invecchiare è che non si perdono tutte le altre età che sono state. (Madeleine L’Engle)

Oggi sei più vecchio di quanto tu sia mai stato, e più giovane di quanto sarai mai. (Eleanor Roosevelt)

Non si smette di ridere invecchiando, si invecchia quando si smette di ridere. (George Bernard Shaw)

Frasi di buon compleanno spiritose in rima

Un sorriso, una risata, un po’ di leggerezza: sono regali perfetti da fare in occasione del compleanno di una persona cara. Un obiettivo che si può raggiungere, ad esempio, con le frasi di buon compleanno spiritose in rima. Parole che possono offrire un po’ di serenità a chi le riceve, che possono regalare un momento di divertimento e che sono un pensiero gentile.

Tra le più divertenti, ad esempio, ci sono quelle per marito e moglie: dolci e simpatiche. Ma si possono scegliere anche per parenti, amici o figli. Ecco le frasi di buon compleanno spiritose per i tuoi cari.

Buon compleanno, bellissimo amore.

Riuscissi soltanto a spiegarlo a parole

il tanto che danno le singole ore

d’autunno passate con te. (Max Gazzè – Buon compleanno)

Un’altra festa e un’altra torta.

Il compleanno è una delle tante boe

lungo il tragitto della vita,

sta a noi renderla colorata il più possibile. (Fabrizio Caramagna)

Frasi di buon compleanno divertenti

Il compleanno dovrebbe essere un momento di gioia e celebrazione, perché crescere, aggiungere anni alla vita, costruire ricordi sono alcune delle cose più preziose che abbiamo.

Le frasi di buon compleanno divertenti ci riescono a trasmettere la gioia di un anno in più. Ma non solo, perché ci permettono anche di sdrammatizzare quando il passare del tempo fa paura, perché invecchiare ci fa mutare aspetto, ma al tempo stesso ci permette di essere più saggi.

La vita sarebbe infinitamente più felice se potessimo nascere all’età di ottant’anni e gradualmente avvicinarci ai diciotto. (Mark Twain)

I compleanni vanno festeggiati. Penso sia più importante festeggiare un compleanno che il successo di un esame, una promozione, o una vittoria. Festeggiare un compleanno significa infatti dire a qualcuno: “Grazie perché sei tu”. (Henry Nouwen)

A vent’anni tutti mi dicevano: “Vedrai quando avrai cinquant’anni!” Ora ho cinquant’anni e non ho visto un bel nulla. (Erik Satie)

Che tu possa esaudire tutti i tuoi desideri tranne uno perché nella vita bisogna sempre desiderare qualcosa. (dal film Star Trek)

Il segreto è superare gli ottanta. Dopo è una passeggiata. (Dino Risi)

Qual è il pensiero più intollerabile: quello dei venti anni che non si hanno più o quello dei venti anni che si avranno in più? (Armand Salacrou)

Ci sono 364 giorni in cui potresti ricevere regali di non compleanno… e solo uno per i regali di compleanno. (Lewis Carroll – Alice nel paese delle meraviglie)

A 45 anni lei è ancora bella come il giorno … Il problema è la notte. (Patrick Sébastien)

Non è per nulla facile far entrare una donna nel suo quarantesimo anno di vita. Ed è ancora più difficile farcela uscire. (Andrè Roussin)

Ho capito di essere invecchiato quando al mio compleanno tutti gli invitati si sono messi intorno alla torta per scaldarsi le mani. (George Burns)

Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, e irresistibili per il resto della tua vita. (Coco Chanel)

Sulla torta di compleanno metto le candeline col numero degli amici, è l’unica cosa che valga la pena contare. (Laura Valli)

Io mi ricordo sempre il compleanno di mia moglie: cade il giorno dopo di quando lei me lo ricorda. (Leopold Fetchner)

Frasi di compleanno tratte dalla musica

Le canzoni sono un mezzo davvero emozionante per fare gli auguri, per trasmettere l’affetto a una persona alla quale si tiene particolarmente. Le frasi di compleanno tratte dalla musica sono simpatiche, emozionati e capaci di essere profonde e al tempo stesso leggere.

E sono perfette per fare un regalo speciale, perché dedicare una canzone è un gesto sincero per dire a una persona che la si sta pensando. Sono frasi belle e originali per augurare buon compleanno come quelle da dedicare a un fratello, o a una sorella e a tutte le persone che si amano.

Io non so cosa pensavi quelle notti con papà,

ma grazie mamma, ne hai fatti due su due.

In famiglia eri il primo nato,

il bambino aspettato, coccolato

e a tratti persino viziato,

coccolato e pacchi su pacchi

di ricchi natali.

parenti sorridenti intenti a lasciare regali.

E poi arriva il piccolo,

scassando ogni giocattolo,

diventa lui la star,

mettendo te in un angolo. (Articolo 31 – Due su Due)

A te che sei il mio grande amore / Ed il mio amore grande / A te che hai preso la mia vita / E ne hai fatto molto di più! (jovanotti – A te)

Frasi celebri per augurare buon compleanno

Tanti personaggi noti come pensatori, poeti, scrittrici, attrici o artisti di ogni genere ed età hanno scritto pensieri di compleanno che possono essere dedicati a una persona speciale, perché il tempo che scorre porta la mente umana a fare tante riflessioni. Ne sono scaturite quelle che ormai sono diventate frasi celebri per augurare buon compleanno.

La vita è troppo corta per essere passata a rimpiangere tutto ciò che non si ha avuto il coraggio di provare. (Marie-Claude Bussières-Tremblay)

La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere. (Sergio Bambarén)

Cerca di imparare a respirare profondamente, a gustare davvero il cibo quando mangi e quando dormi, a dormire davvero. Cerca il più possibile di essere completamente vivo con tutte le tue forze, e quando ridi, ridi di gusto. E quando ti arrabbi, sii arrabbiato. Cerca di essere vivo. La vita è breve. (Ernest Hemingway)

Si compiono gli anni… ma non si compiono i destini, non si compiono i sogni, non si compiono le certezze… Anno dopo anno si compie la consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti, si compie il coraggio di andare avanti, lo stupore di sapere che l’orizzonte è sempre laggiù che aspetta il tuo sguardo. (Fabrizio Caramagna)

Frasi per festeggiare il primo compleanno

Tutti i compleanni sono speciali, ma ce n’è uno che ha un valore profondo perché segna l’inizio: è il primo compleanno. Si tratta di un compleanno particolare, perché nessuno di noi ne serba un ricordo, ma spesso viene festeggiato ugualmente come un momento di celebrazione.

Le frasi per festeggiare il primo compleanno possono essere perfette per un biglietto di auguri di cui poi, il diretto interessato, potrà fare tesoro da grande.

Le più significative.