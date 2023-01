Frasi di buon compleanno per marito e moglie: le più dolci e simpatiche da dedicare

Fonte: iStock Frasi di buon compleanno per marito e moglie: le più belle e dolci citazioni

Il compleanno è un giorno molto speciale, che la maggior parte di noi ama festeggiare con la propria famiglia, il proprio partner, i propri amici. C’è chi si diverte organizzando un grande party oppure addirittura un mini viaggio in onore del proprio compleanno, e chi invece preferisce dei momenti più intimi e sobri con chi ama, una torta, una cena, una coccola e tanto affetto. In questo articolo vediamo quali sono le più belle frasi di buon compleanno per marito e moglie che DiLei ha scelto per te.

Frasi buon compleanno moglie

La moglie è una delle persone più importanti della nostra vita, colei che ci accetta sempre, nonostante tutto e tutti, che ha deciso di sopportare per sempre ogni nostro difetto, perché è in grado di cogliere e apprezzare anche ogni nostro pregio.

Moglie e marito si promettono fedeltà eterna, finché morte non li separi. La compagna è spesso la persona che ci ha reso migliori, a cui dobbiamo tanto. E in occasioni importanti, come gli anniversari o i compleanni, è bello farla sentire importante, farle ricevere tutto il nostro amore.

Vediamo alcune frasi di buon compleanno per la moglie che DiLei ha scelto per noi, per augurare alla nostra compagna il meglio in un giorno così speciale:

Bisogna dimenticare la loro età, ma ricordare sempre il loro compleanno. (Karl Farkas)

Ho deciso di fare un po’ i conti… Ti ho cantato buon compleanno 20 volte e comprato 19 regali (ero impazzito, quell’unico anno). Ti ho guardata soffiare 693 candeline (737 dopo stasera). Ti ho detto “Ti amo” almeno 8.285 volte. E, dei quasi 3,96 miliardi di donne sul pianeta, ce n’è solo una con cui voglio spendere il resto della mia vita. Buon compleanno, amore mio! (Will Smith a sua moglie)

Ci vogliono due metà per fare un tutto. Il mio cuore e il tuo, fanno un’anima sola. (Rahik Thamir)

Tu che per me sei dono amore sorriso casa destino senso e compiutezza. E tutto ciò che sai. (Fabrizio Caramagna)

Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, prima ancora che sapessi cosa stavo cercando. (Emma Chase)

Buon compleanno principessa, andiamo incontro alla vecchiaia e lo facciamo insieme. Noi pensiamo allo stesso modo. Leggiamo le nostre menti. Sappiamo ciò che l’altro vuole senza chiedere. A volte ci irritiamo un po’ l’un l’altro. Altre volte, forse, ci diamo per scontati. Ma di tanto in tanto, come oggi, penso a tutto questo e mi rendo conto di quanto sono fortunato a condividere la mia vita con la più grande donna che abbia mai incontrato. Sei ancora affascinare e mi ispiri. Mi incoraggi al meglio. Sei l’oggetto dei miei desideri, la prima ragione della mia esistenza sulla Terra. Ti amo molto. (Johnny Cash per i 65 anni della sua amata June Carter)

Non riesco a dire come ogni volta che metto le mie braccia intorno a te, io mi sento a casa. (Ernest Hemingway)

Lascia che te lo dica oggi quanto ti voglio bene, quanto tu sei stato sempre per me, come hai arricchito la mia vita. Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significa la sorgente in un deserto, l’albero fiorito in un terreno selvaggio… (Herman Hesse)

Amore non è amore

se muta quando scopre un mutamento

o tende a svanire quando l’altro s’allontana.

Oh no! Amore è un faro sempre fisso

che sovrasta la tempesta e non vacilla mai;

è la stella-guida di ogni sperduta barca. (William Shakespeare)

Io ti amo non solo per ciò che sei,

ma per ciò che io sono quando sono con te.

Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stesso,

ma per ciò che tu stai facendo di me.

Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori. (Elizabeth Barrett Browing)

E da allora sono perché tu sei,

e da allora sei, sono e siamo,

e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda)

Felici di stare insieme, gli stessi dèi sono impotenti

Contro di loro quando stanno così. (Maxwell Anderson)

Il gesto più bello nella vita di due persone è sapersi ancora tenere per mano dopo tanti anni e saper sorridere insieme. (Patrizia Luzi)

Un matrimonio di successo richiede l’innamorarsi molte volte, sempre con la stessa persona. (Mignon McLaughlin)

Frasi buon compleanno marito

Se il giorno del compleanno di tuo marito si sta avvicinando, vorrai fargli un bel regalo, magari accompagnato da un biglietto con un pensiero profondo. Non vuoi essere banale? E allora sorprendilo con alcune delle più belle frasi d’amore da dedicare al proprio compagno di vita, per ricordargli quanto lo ami e quanto è speciale nella tua vita.

Cogli l’occasione del suo compleanno per farlo sentire importante, regalagli delle dolci frasi che arrivano dritte al cuore. Se non sei molto brava con le parole e la fantasia, allora prendi ispirazione da alcuni dei più bei pensieri che DiLei ha raccolto qui per te, puoi trovare le frasi di buon compleanno per il marito in una selezione di emozionanti citazioni e aforismi da dedicare:

Invecchia con me! Il meglio deve ancora venire. (Robert Browning)

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. (Dr. Seuss)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Due pezzi di puzzle. Fatti l’uno per l’altro. Da qualche parte del cielo un vecchio Signore, in quell’istante, li aveva finalmente ritrovati. “Diavolo! Lo dicevo Io che non potevano essere scomparsi”. (Alessandro Baricco)

Per sempre e un giorno. (William Shakespeare)

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Il mio cuore è e sarà sempre tuo. (Jane Austen)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Hermann Hesse)

E poi, proprio in quel momento, quando non sono più sicuro se sto sognando o sono sveglio o sto camminando in una valle dove tutto ciò che desideri diventa realtà, sento il battito delle tue labbra sulle mie. (Lauren Oliver)

Ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime dell’intera mia vita! E, se Dio vuole, ancor meglio t’amerò dopo la morte. (Elizabeth Barrett Browning)

Non saprei dirti se ti ho amato il primo momento in cui ti ho visto, o se era il secondo, il terzo o il quarto. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato mentre camminavi verso di me e ho realizzato che in qualche modo il resto del mondo sembrava svanire quando ero con te. (Cassandra Clare)

Frasi compleanno moglie divertenti

Il giorno del compleanno è sempre un giorno speciale, da festeggiare con le persone che amiamo. Spesso però gli anni che passano diventano un peso, soprattutto per le donne, che non amano dichiarare l’età che hanno.

Fortunatamente non per tutti è così, ma se vuoi cogliere l’occasione per sdrammatizzare il momento e allontanare la tristezza, usa una delle frasi di buon compleanno divertenti per tua moglie, per augurarle il meglio, strappandole un sorriso:

Be’, il tuo compleanno è solo una volta l’anno… almeno fino ai trenta, poi, si sa, ne avrai uno ogni due anni! (Ai confini della realtà)

L’età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio o un vino. (Barbara Johnson)

Il modo più efficace di ricordare il compleanno di tua moglie è di dimenticarlo una volta. (Herbert V. Prochnow)

Questo è uno dei vantaggi delle donne: dopo i venticinque anni sorvolano sui loro compleanni come su cose sconvenienti (William Somerset Maugham)

L’età è uno stato mentale. Con una sana dose di diniego! (Garfield)

Si ha l’età che si sente di avere… (Thomas Mann)

Io mi ricordo sempre il compleanno di mia moglie. Cade il giorno dopo di quando lei me lo ricorda. (Leopold Fechtner)

Invecchiare, che orrore, diceva mio padre; ma è l’unico modo che ho trovato per non morire giovane. (Daniel Pennac)

A tavola non si invecchia (proverbio)

Diffida di una donna che dice la sua vera età, una donna così è capace di tutto. (Oscar Wilde)

Compleanni e anniversari sono festività che trascuro, se è possibile. Tutte implicano un coinvolgimento umano che preferisco evitare (Ai confini della realtà)

Il matrimonio è l’alleanza di due persone, una delle quali non ricorda mai i compleanni e l’altra che non li dimentica mai. (Ogden Nash)

Frasi compleanno compagna di vita

Per gli egocentrici il compleanno è una gioia: godono ad avere tutte le attenzioni per sé e a ricevere i regali che tanto desiderano. Per i timidi lo è un po’ meno, preferiscono momenti sobri e intimi, da trascorrere insieme al partner, alla famiglia o agli amici più stretti.

In ogni caso, a volte basta davvero poco per rendere felici le persone che amiamo, con un semplice pensiero, con una frase dolce dedicata e scritta a mano su un biglietto. Se vuoi augurare il meglio alla tua compagna di vita, allora guarda alcune delle più belle frasi di buon compleanno per la moglie che DiLei ha scelto per te:

Meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore, un cielo da inseguire, il soffio di un vento leggero e un abbraccio che non ti aspetti. Buon compleanno amore! (Fabrizio Caramagna)

Sei venuta e con passo di danza sei entrata nella mia vita. (Camillo Sbarbaro)

Le note dell’amore fanno l’amore più grande. (John Keats)

L’amore non è solo qualcosa che senti, è qualcosa che fai. (David Wilkerson)

Così trema ogni volta il mio cuore quando vi cade sopra il tuo nome. (Erich Fried)

Ti ho amato prima di saperlo, e forse è solo così che si ama. (P. C. Freitas)

L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve. (Padre Pio)

Tieni l’amore nel tuo cuore. Una vita senza amore è come un giardino senza sole quando i fiori sono morti. (Oscar Wilde)

Un bacio, insomma, che cos’è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole “t’amo”. (Edmond Rostand)

Ho capito che amare significa ringraziare l’altro di esistere. (Alejandro Jodorowsky)

L’amore è l’ala che Dio ha dato all’anima per salire sino a lui. (Michelangelo Buonarroti)

Frasi compleanno marito dalle canzoni

Il marito è un vero e proprio punto di riferimento nella vita di una donna, o almeno, così dovrebbe essere. E questo non dovrebbe mai cambiare, nemmeno dopo tanti anni di matrimonio e relazione.

Sicuramente ha tanti difetti e ti fa arrabbiare, ma ricorda che lo hai scelto come compagno di vita, quindi un motivo c’è! Anche se il tuo uomo non ama festeggiare il suo compleanno, prova a sorprenderlo facendogli i tuoi migliori auguri con una frase speciale, con un biglietto e una dedica dal profondo del tuo cuore, per ricordargli quanto per te è importante, quanto lo ami.

Una chicca? Se tuo marito ama la musica o avete un cantante o una canzone del cuore, simbolo della vostra relazione, potete cogliere l’occasione per usare proprio una frase di quella canzone per fargli i migliori auguri.

Se invece non c’è un artista in particolare che ama o che ricorda voi e la vostra storia d’amore, di seguito puoi trovare alcune delle più belle frasi di compleanno per il marito dalle canzoni, DiLei le ha scelte per te, per aiutarti a scrivere una dedica speciale al tuo partner in questo giorno così importante per lui: