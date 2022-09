Frasi sulla speranza, per ritrovare la forza

Fonte: 123rf Frasi sulla speranza. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

La speranza è quella positiva attesa che un desiderio o una aspettativa diventino realtà. Spesso è accompagnata dal timore e dalla paura per la mancata realizzazione del proprio obiettivo. Questa sensazione è tipica dell’uomo che progetta il futuro cercando la strada che conduce a una vita più felice di quella che sta vivendo nel presente. Secondo Edmund Husserl, la speranza è il fondamento del pensiero. Nella mitologia greca, questa “attesa” era rappresentata da Elpis. Nel mito del vaso di Pandora, nel contenitore donato alla donna, con la richiesta che non venisse mai aperto, oltre a tutti i mali del mondo c’era anche la speranza come ultimo rimedio alle avversità. Nella leggenda solo Elpis, chiamata “Timor del futuro”, è il riparo al male schiacciante o dominante. Se l’antica Grecia dona a questo spirito un significato ambivalente, ovvero da una parte elemento che fa distogliere l’uomo dal suo destino di sofferenza e dall’altra cortina di fumo che gli impedisce di vedere con chiarezza il futuro, nella religione cristiana la speranza ha una connotazione diversa legata a Dio. L’uomo deve sperare nel Creatore e amarlo per essere investito della sua potenza salvifica. In ogni caso, la speranza è quel moto di spirito che fa andare avanti nelle avversità e aiuta a vincere la paura di fallire. Se si vuole approfondire il tema, che è stato ampiamente trattato nel corso dei secoli in vari ambiti intellettuali e culturali, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla speranza e sul suo legame con la vita, l’amore, il coraggio e il futuro.

Frasi e aforismi sulla speranza

Davanti a un ostacolo o a un fallimento, non resta che recuperare le forze, rialzarsi e sperare nel domani. Per essere felici bisogna sempre confidare nelle proprie capacità e avere fiducia nelle occasioni che si avranno nel futuro. La speranza, in questa accezione è strettamente legata al concetto di fede. Di seguito alcune frasi e aforismi sulla speranza.

Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta. (Khalil Gilbran)

Quando la speranza ci fa imboccare la strada sbagliata, subentra la delusione a indicarci la giusta direzione. (Emanuela Breda)

Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare. (Papa Giovanni XXIII)

Non c’è notte tanto lunga da non permettere al Sole di risorgere il giorno dopo. (Jim Morrison)

La felicità si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo qualcuno si ricorda di accendere la luce. (J.K.Rowling)

Uno dei motivi più forti che conducono gli uomini all’arte e alla scienza è la fuga dalla vita quotidiana con la sua dolorosa crudezza e la tetra mancanza di speranza, dalla schiavitù dei propri desideri sempre mutevoli. (Albert Einstein)

Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate. (Dante Alighieri)

Ogni volta che un uomo difende un ideale, agisce per migliorare il destino degli altri, o lotta contro un’ingiustizia, trasmette una piccola onda di speranza. (Bob Kennedy)

Da una vita sognava d’avere ciò che finalmente aveva. L’aveva desiderato così tanto che non smetteva di sognarlo e per questo tutti i giorni si ricordava d’essere sveglio per osservare da ogni angolo e in ogni dettaglio che cosa significasse un sogno avverato. (Manuela Stefani)

Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. (Giuseppe Catozzella)

A colui che attende giunge ciò che attendeva, ma a colui che spera capita ciò che non sperava. (Alessandro D’Avenia)

Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali. (William Hodding Carter II)

L’ignorante è incapace di sognare e sperare, poiché è privo di illusioni. (Adriano Piattoni)

Così come in algebra due affermazioni false ne danno una vera, così spero che il prodotto dei miei insuccessi si concluda con un successo. (Vincent Van Gogh)

Quando tocchi la delusione, la risalita è dura e difficile. Però quando cominci a rinascere, quel sapore che ha, quella sensazione di leggerezza e quel senso di “nuovo” sono qualcosa di unico che vale la pena ascoltare fino in fondo. (Silvia Nelli)

Frasi di speranza e coraggio

Altra componente che si unisce alla speranza è il coraggio. Quella capacità di far indietreggiare le proprie paure e che ci porta a osare e a tentare azioni che non si è certi portino a un esito positivo. Solo chi spera, ha la forza di sperimentare e scegliere le strade apparentemente più difficili. Per chi sta cercando messaggi d’incoraggiamento e che invitino a non lasciarsi abbattere dai timori, qui alcune citazioni e aforismi sulla speranza e sul coraggio.

Non sarà mai tardi per cercare un nuovo mondo migliore, se nell’impegno poniamo coraggio e speranza. (Lord Alfred Tennyson)

La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle. (Sant’Agostino)

C’è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere, se tu non vuoi. Si chiama speranza! (Dal film Le ali della libertà)

Perseverare, confidando nella speranza che ha, è il coraggio dell’uomo. (Euripide)

Che coraggio ha la speranza. Va a parlare con i sogni, con l’altrove e con le attese. (Fabrizio Caramagna)

La speranza è un rischio da correre. È addirittura il rischio dei rischi. (Georges Bernanos)

Arrendersi è facile, è quasi un sollievo, un riposo. Mentre rialzarsi richiede di stringere i denti, di resistere al dolore, alla fatica, alla disperazione. Richiede sforzo, coraggio, un animo impavido e una grande speranza. (Francesco Alberoni)

Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza. (Lucio Anneo Seneca)

Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. (Bob Dylan)

Tieni per te le tue paure, ma condividi con gli altri il tuo coraggio. (Robert Louis Stevenson)

La speranza è come una strada nei campi: non c’è mai stata una strada, ma quando molte persone vi camminano, la strada prende forma. (Yutang Lin)

È sperare la cosa più difficile. La cosa più facile è disperare, ed è la grande tentazione. (Charles Peguy)

La paura è una reazione. Il coraggio è una decisione. (Winston Churchill)

Certo che c’è una speranza. La speranza è legata al coraggio se vuoi avere speranza devi avere coraggio che è soprattutto credere in se stessi, tutti noi possiamo cambiare. (Paolo Crepet)

La speranza e il coraggio di pochi lasciano tracce indelebili. (Giambattista Vico)

Frasi sulla speranza nella vita e nel futuro

Se sperare equivale a un’attesa, la vita e il proprio futuro sono le mete da raggiungere, gli obiettivi di questa attesa. Si spera di ottenere il lavoro più soddisfacente, o che la persona che ci attrae ricambi i nostri sentimenti, oppure che una luce si accenda o una mano si tenda per aiutarci a risollevarci nei momenti di sconforto. Ecco alcune frasi e citazioni sulla speranza nella vita e nel futuro.

Non sapendo quando l’alba arriverà, tengo aperta ogni porta. (Emily Dickinson)

Anche nelle vite più buie possono accendersi luci improvvise. O spegnersi, ammantando ogni cosa di tenebra. (Manuela Stefani)

Quelli che non sperano in un’altra vita sono morti perfino in questa. (Goethe)

La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. (Dylan Thomas)

È difficile dire cosa è impossibile, perché il sogno di ieri è la speranza di oggi e la realtà di domani. (Robert H. Schuller)

L’ottimismo è una strategia per costruire un futuro migliore. Perché se non credi che il futuro possa essere migliore, difficilmente ti sforzerai e ti prenderai la responsabilità di renderlo tale. (Noam Chomsky)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

Il presente non è mai il nostro fine; il passato e il presente sono i nostri mezzi; solo l’avvenire è il nostro fine. Così, non viviamo mai, ma speriamo di vivere, e, preparandoci sempre ad esser felici, è inevitabile che non lo saremo mai. (Blaise Pascal)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani. (Fëdor Dostoevskij)

L’unico limite alla nostra realizzazione di domani saranno i nostri dubbi di oggi. (Franklin D. Roosevelt)

Per quanto riguarda il futuro, non si tratta di prevederlo, ma di renderlo possibile. (Antonie de Saint-Exupery)

Frasi di speranza e amore

A donare speranza, in alcuni casi, è l’amore, la fiducia nell’altro, la certezza di non essere soli nell’affrontare gli ostacoli. Altre volte un sentimento d’affetto non ricambiato può far smettere di sperare, renderci tristi e farci cadere nella disperazione. Chi vuole approfondire il tema della speranza e dell’amore, può dare uno sguardo agli aforismi e citazioni più note.

Come acqua piovana il tuo amore dona speranza e vita all’arido deserto che era divenuto il mio cuore. (Alberto Martini)

L’amore, come il fuoco, non può sussistere senza un continuo movimento: esso si spegne non appena finisce di sperare e di temere. (François de La Rochefoucauld)

L’amore è una pianta di primavera che profuma ogni cosa con la sua speranza, persino le rovine dove si aggrappa. (Gustave Flaubert)

Non ci può essere amore dove non c’è fiducia. (Edith Hamilton)

Cessare d’amare: ecco una prova sensibile che l’uomo è imperfetto e che il cuore ha i suoi limiti. (Jean de La Bruyère)

Con le donne che non ci amano, come con i “dispersi”, sapere che non si ha più nulla da sperare non impedisce di continuare ad attendere. (Marcel Proust)

I tre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono qualcosa da fare, qualcosa da amare, e qualcosa in cui sperare. (Joseph Addison)

La speranza è dura a morire per un cuore innamorato. (Théophile Gautier)

Per conservare a lungo l’amore del proprio amante è indispensabile che la speranza e il timore siano sempre presenti. (Émilie du Châtelet)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

Un uomo che ama senza speranza la sua bella crudele può paragonarla epigrammaticamente allo specchio concavo, poiché quest’ultimo, come la donna amata, brilla, incendia e consuma, rimanendo esso stesso freddo. (Arthur Schopenhauer)

Amare è sperare: sperare è vivere oltre tomba. (Ambrogio Bazzero)

Frasi di speranza di Papa Francesco

Sperare, credere, avere fede sono le componenti alla base della religione cristiana e del rapporto tra uomo e Dio. Il Pontefice, durante i suoi discorsi e le sue omelie, più volte fa riferimento all’importanza del confidare nel Signore e abbandonare ogni timore. Di seguito, alcune frasi sulla speranza di Papa Francesco.

Ecco la speranza cristiana: il futuro è nelle mani di Dio

Speranza è la virtù di chi, sperimentando il conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e il male, crede nella Risurrezione di Cristo, nella vittoria dell’amore

La speranza, la grazia e la santa letizia sono sorelle: tutte sono dono di Cristo, anzi, sono altrettanti nomi di Lui, scritti, per così dire, nella sua carne

La guerra porta distruzione e moltiplica le sofferenze delle popolazioni. Speranza e progresso vengono solo da scelte di pace

Lui, mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere perdono

Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver incontrato una Persona: Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili

Gioia questa deve essere la prima parola,non siate mai tristi, un cristiano non può mai esserlo!!..Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento!

Dio sorprende sempre Non rassegniamoci mai

Dio ci ama. Non dobbiamo aver paura di amarlo. La fede si professa con la bocca e con il cuore, con la parola e con l’amore

Che bello è lo sguardo di Gesù su di noi, quanta tenerezza! Non perdiamo mai la fiducia nella misericordia paziente di Dio!

Non lasciatevi rubare la speranza!

Frasi sulla speranza dalle canzoni

Desiderare, avere fiducia nel futuro, sognare, sono argomenti che abbondano anche nei testi dei brani musicali. Si spera in un amore appena iniziato, nelle nuove occasioni, nella realizzazione di un sogno. Da Lucio Dalla a Zucchero, alcune frasi e citazioni delle più toccanti canzoni sulla speranza.