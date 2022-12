Frasi sulla befana divertenti, le più esilaranti per fare gli auguri

Fonte: 123rf Frasi sulla Befana divertenti. Le migliori citazioni e gli aforismi

Il giorno in cui si celebra l’Epifania è anche quello dedicato alla Befana. Il personaggio della tradizione folcloristica legata alle festività natalizie, secondo la tradizione, è una donna molto anziana e poco attraente che, a cavallo di una vecchia scopa, visita i bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La signora riempie le calze, appese al camino o vicino alla finestra, di dolciumi, caramelle, frutta secca o piccoli giocattoli. Ma attenzione, solo se il bambino è stato buono durante l’anno, altrimenti, coloro che si sono comportati male vengono puniti ricevendo solo carbone o aglio. L’origine della Befana si fa risalire al X-VI secolo a.C. ed era legata a un insieme di riti propiziatori pagani. Questa donna, nell’opinione comune, è tendenzialmente buona, ma può risultare scorbutica con gli adulti o con chi non le fa simpatia. L’aspetto è quello di una vecchina rattrappita e piena di dolori, con pochi denti e un naso prominente per enfatizzare l’età anagrafica e la scarsa bellezza. La sua figura si presta quindi a battute e ironia anche perché, essendo un personaggio dell’immaginazione, nella realtà il suo compito di riempire le calze viene spesso svolto dalle madri dei bambini. Chi vuole trovare qualche espressione originale e bizzarra, magari per fare gli auguri a qualcuno o solo per sorridere un po’, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi divertenti sulla Befana, perfetti per celebrare la ricorrenza che conclude il periodo delle festività natalizie.

Frasi e aforismi sulla Befana

La Befana è stata a lungo condannata dalla Chiesa, almeno fino al Medioevo. Dopo lunghe trasformazioni si è arrivati alla connotazione attuale di questo personaggio che conclude il periodo di festività e riempie il cuore di serenità, gioia e aspettative, in particolare nei bambini. Qualche frase e aforisma sulla Befana.

Cara Befana. Prendi un trenino che fermi a casa d’ogni bambino, che fermi alle case dei poveretti con tanti doni e tanti confetti. (Gianni Rodari)

Mi hanno detto, cara Befana, che tu riempi la calza di lana, che tutti i bimbi, se stanno buoni, da te ricevono ricchi doni. Io buono sempre sono stato ma un dono mai me lo hai portato. Anche quest’anno nel calendario tu passi proprio in perfetto orario, ma ho paura, poveretto, che tu viaggi in treno diretto; un treno che salta tante stazioni dove ci sono bimbi buoni. Io questa lettera ti ho mandato per farti prendere l’accelerato! (Gianni Rodari)

Befanina, befanina, fa che io trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore: “è sol per te tutto il mio amore”!

La Befana, cara vecchietta, va all’antica, senza fretta. Non prende mica l’aeroplano per volare dal monte al piano, si fida soltanto, la cara vecchina della sua scopa di saggina: è così che poi succede che la Befana… non si vede! (Gianni Rodari)

Discesi dal lettino son là presso il camino, grandi occhi estasiati, i bimbi affaccendati a metter la calzetta che invita la vecchietta a portar chicche e doni per tutti i bimbi buoni. Ognun chiudendo gli occhi, sogna dolci e balocchi; e Dori, il più piccino, accosta il suo visino alla grande vetrata per veder la sfilata dei Magi, su nel cielo, nella notte di gelo. (Guido Gozzano)

Befana mia befana, esci dalla tana, con le tue scarpette rosa, buttami giù qualche cosa!

Cara vecchietta per cortesia, tutte le feste non portar via, ma anzi daccene altre cento per scacciare il malcontento, metti nel sacco terremoti e alluvioni, ministri corrotti e altri ladroni, porta speranza ai disoccupati perché siano tutti e presto impiegati, poi metti fine all’omicidio, a quella piaga del femminicidio. E siccome sono tempi duri, mando a tutti i miei auguri. Buona Befana!

C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza… lei è semplicemente una vecchietta con un cuore da bimba che torna una volta all’anno per premiare chi sogna. Buona Befana

Io l’ho vista la befana: era su nel cielo che volava con la scopa ed i calzini, s’intrufolava nei camini, per portare gioia e amore ad ogni bimbo ed al suo genitore

Bimbo, ti do un bacio e una calza piena di piccoli doni. E una vita piena di sogni

Con la crisi, la Befana è sotto i ponti, dalla casa l’han sfrattata perché è stata pignorata. Per i tetti ora si aggira sola, triste, senza una… lira. Non è più motorizzata, la benzina è rincarata. Oramai anche la pensione rimarrà un’illusione! Ma dei bimbi basta il sorriso per sentirsi in Paradiso! Buona Befana.

Frasi divertenti sulla Befana

Avendo dei connotati molto particolari, che rimandano alla vecchiaia, ai nonni, ma anche alla generosità e alla bizzarria, il personaggio della Befana si presta particolarmente a battute di spirito e modi di dire ilari. Una serie di frasi e auguri divertenti sulla Befana.

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana!

Care colleghe, quest’anno le regole sono cambiate! Non dimenticate mascherina, scopa e autocertificazione. E mi raccomando, volate ad almeno un metro di distanza dalle altre. Buon lavoro!

Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro!

Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri e buon lavoro!

Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli occhiali da vista altrimenti mi tamponi come l’anno scorso! Auguri

Se la Befana, vedendoti, dovesse buttarsi ai tuoi piedi e cominciasse a piangere… capiscila, ha paura che le freghi il lavoro!

Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa!

Ho chiesto a Dio l’acqua e mi ha dato il mare gli ho chiesto la luce e mi ha dato il sole gli ho chiesto di conoscere la befana e mi ha dato il tuo nome… Quindi, auguri!

Un’improvvisa ondata di gelo sta uccidendo generazioni di befane. Copriti e non farmi stare in pensiero!

Alcuni consigli per oggi: 1) copriti bene, farà freddo 2) occhio alla nebbia ed al traffico aereo 3) allaccia le cinture anche se sei su… una scopa! E auguri!

Se quando arriva la befana ti guarda, piange e ti abbraccia… Capiscila… Non sapeva di avere una sorella gemella!

Frasi e filastrocche sulla Befana divertenti per bambini

Sono tanti i poeti che hanno dedicato versi alla vecchina con lo scialle e il naso grande che vola nella notte a cavallo di una scopa. Ma anche la tradizione popolare non è mancata di dedicare filastrocche a questo personaggio. Una serie di frasi e rime sulla Befana, divertenti per i bambini.

Sapete cosa? Io della Befana ne ho piene le calze. Buona Epifania a tutti!

La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Befana!

Goditi questa giornata con Follia e Fantasia e con una Buona dose di Allegria!!! Buona Epifania!!

La befana vien pianino cala giù per il camino, porta ai bimbi che son buoni tante chicche, tanti doni. Ma se buoni non sarete, nella calza troverete, come chicchi, come doni, aglio, cenere e carboni. (M. Maltoni)

La Befana a volte tarda perché ormai è vecchia e sorda, ma a coloro che son buoni lascia sempre tanti doni. Tra la cenere e il carbone ecco a te un suo bacione

Arriva la befana, è già partita da una settimana, con la scopa di saggina, lei vola per arrivare prima. Viva viva la befana

È scoccata mezzanotte c’è una scopa che vola di notte, e con la sua scia strana porta sopra una carampana. Con uno scialle in testa, porta regali ai bimbi in questo giorno di festa. Se sei stato buono ti porterà un bel dono, e se al contrario cattivo sei stato, un pezzo di carbone riceverai zuccherato

La Befana è una vecchietta, linda, arzilla e piccoletta; va discinta, ha in man la sacca, porta scarpe alla polacca. Lo sciallino ha sulla vesta e la cuffia porta in testa; ratta va senza che faccia sulla neve alcuna traccia. E si cala pei camini nè si sporca i vestitini; alla sacca dà di piglio dove stanno in iscompiglio cavallucci, pupazzetti, palle, bambole e confetti e li pone tra gli alari degli spenti focolari.

Frasi sulla Befana da parte del proprio compagno

I fidanzati o i mariti che vogliono dedicare un augurio ironico e originale alla propria compagna possono trarre ispirazione da questa serie di frasi e citazioni simpatiche sulla Befana, perfette da dedicare in occasione dell’Epifania.

Con il tuo naso sei la più bella di tutte le Befane! Ti amo Miss Befana!

Sei la persona che immaginavo, sei meravigliosa, sei unica, sei indimenticabile, sei tu la persona che cercavo, la più bella befana che ho incontrato quest’anno. Auguri!

È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!

Amore mio per il 6 gennaio non serve che ti travesti, sei perfetta così!

Natale con i tuoi Capodanno con chi vuoi… e l’Epifania? Ovviamente con la mia bellissima Befanina. Tanti auguri, mio amore!

Chissà quest’anno cosa mi porti, carbone o caramelle e dolcetti? Non importa io ti aspetto al solito posto, ti anticipo gli auguri di buona Epifania.

Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… poi guardando meglio ho visto te… ma mi spieghi dove andavi su quella scopa?

Se fossi la Befana e potessi volare su una scopa… verrei da te per donarti mille baci, diecimila carezze e centomila momenti indimenticabili!!!

Da quando ti conosco hai cambiato la mia vita. Tanti auguri alla più bella befana del mondo!

Cara Befana, prendi subito la tua scopa e vieni da me. Questa volta sono io che voglio donarti tanti baci, carezze e momenti indimenticabili!

Frasi sulla Befana, le più spassose

Dal controllo della velocità, al fare attenzione per le basse temperature, si può inviare una moltitudine di messaggi divertenti che prendono in giro bonariamente la fantomatica Befana. La lista per inviare le candidature per prendere il posto della vecchietta è aperta. Di seguito le frasi più spassose sulla Befana.

Entrato in vigore il decreto sul controllo della velocità riguardante lo spazio aereo… Gioia, vai piano stanotte, che ti sequestrano la scopa!

Ho sentito dire che per tutto il mese di gennaio le concessionarie offrono incentivi statali per l’acquisto di un nuovo veicolo. Approfitta dell’occasione e affrettati a rottamare la tua vecchia scopa a carbone! Auguri Befana!

È stato eletto un nuovo concorso per eleggere la miss Befana e la vincitrice di questo titolo sei stata tu… ritira la scopa al più presto!!!!

Abbiamo letto il suo curriculum e preso visione della sua foto. Ritenendola idonea alla mansione la preghiamo di passare entro il 6/01 a ritirare la scopa. È assunta!

Babbo Natale ricompensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la befana. Quindi o mi dai il doppio, o gli dico dove sei!

Ricerchiamo donne dinamiche, volenterose, di tutte le età, anche senza esperienza di volo. La Befana non ne ha bisogno, le viene naturale… Auguri!

A.B.I. Associazione Befane Italiane. Gentile socia, la preghiamo di rinnovare la sua tessera annuale entro il 6 Gennaio

Le sue grazie le hanno permesso di vincere tra milioni e milioni di altre modelle. Ormai è deciso: la eleggiamo ufficialmente nuova Miss Befana dell’anno. Nei prossimi giorni può passare a ritirare la Sua meritatissima scopa!

Auguri, ma mi raccomando: non lasciare la scopa in divieto di sosta!

Babbo Natale vorrei… o cavolo!… Questo è il numero della Befana. Scusa ho sbagliato!

Frasi sulla Befana, dolci e originali

Ma si può anche scegliere di dedicare parole più emozionanti e delicate alla persona che ci sta accanto o a qualcuno di caro per fare degli auguri fuori dal comune e che arrivino al cuore. Una selezione di frasi e aforismi sulla Befana, dolci e originali.