I migliori auguri di buon compleanno a una sorella

Fonte: 123RF Buon compleanno sorella: le frasi più belle

Hai un rapporto speciale con tua sorella e vuoi dimostrarle il bene immenso che provi nei suoi confronti facendole un regalo unico e prezioso per il suo compleanno? Non ti resta che accompagnare il tuo dono a una di queste belle e preziose frasi che abbiamo selezionato appositamente per te.

Uno di questi dolci pensieri può altrimenti diventare il regalo stesso per il compleanno di tua sorella, magari insieme a un bel mazzo di fiori, un disegno o ancora a una foto che vi ritrae insieme. Il compleanno è un giorno molto importante e quanto è bello festeggiarlo con chi ci ama? Trova il modo per fare i migliori auguri a tua sorella e farle capire quanto la ami.

Buon compleanno sorella: i migliori auguri

DiLei ha raccolto alcune tra le frasi più belle che si possono usare per fare gli auguri di buon compleanno a una sorella. Di seguito trovate aforismi, citazioni, e dolci pensieri che renderebbero felice chiunque. Una dedica speciale nel giorno del compleanno è un buon modo di dimostrare tutto l’affetto che si prova nei confronti della propria sorella, con la quale si è uniti da sempre e per sempre da un legame unico, il più genuino. Avere una sorella è ancora meglio di avere una migliore amica; è colei che sa rendere le tue giornate più belle, che sa farti stare bene. Vuoi stupirla con un augurio speciale per il suo compleanno? Dedicale una di queste frasi:

e poi c’è chi si gode ogni singola possibilità, ogni istante di bellezza, ogni colore unico e irripetibile. Buon compleanno! (Fabrizio Caramagna) Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno. (Karen Brown)

Una sorella è un pizzico d’infanzia che non potrà mai perdersi. (Marion C. Garretty)

Le sorelle sono fiori diversi dello stesso giardino.

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra. (William W. Purkey) Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. (Robert Louis Stevenson)

Da bambine, una sorella può essere una compagna di giochi sempre pronta. Da adolescenti, una consigliera che vive sotto il tuo stesso tetto. Da madri, una baby sitter sempre disponibile e da vecchie, una persona che non s’annoierà ad ascoltare tutte le tue storie sui “bei vecchi tempi”. (Jane Dowdeswel)

A te che sai guardare oltre,

sai ridere a squarciagola,

sai piangere fino ad alleggerirti,

sai rialzarti in modo diverso ogni volta che cadi,

sai perderti e poi ritrovarti,

sai colorare le tue emozioni ripetutamente…

a te che vivi con pienezza la tua vita,

buon compleanno! (Fabrizio Caramagna)

Frasi per augurare buon compleanno a una sorella speciale

Il giorno del compleanno è sempre un momento meraviglioso, che si sceglie di condividere con le persone che più si amano. Vuoi fare degli auguri eccezionali a tua sorella, per farle capire quanto è speciale? DiLei ha selezionato per te alcune frasi preziose per dire “Buon compleanno!” a una sorella, in maniera dolce e affettuosa:

La vita è breve, vivila. L’amore è raro, afferralo. I ricordi dolci, conservali nel cuore. Auguri di buon compleanno mia amata sorellina!

Io e mia sorella siamo così unite che spesso finiamo una le frasi dell’altra e ci chiediamo quali ricordi appartengono a chi. (Shannon Celebi)

Per tutte le volte che mi hai fatto sorridere. Per tutte le volte che mi hai difeso e coccolato. Per tutte le volte che mi hai ascoltato. Per tutto questo ti sono grato e ti faccio gli auguri più sinceri che un fratello possa farti!

Lei va e si innamora, ed è la fine della pace e dei momenti intimi passati insieme. (Louisa May Alcott)

È stato troppo divertente crescere con te. Ti auguro tutta la felicità e la gioia per il tuo compleanno!

Crescendo ci sono stati momenti in cui ero piuttosto arrabbiato con te, ma ora che siamo cresciuti non riesco a immaginare cosa farei senza di te. Grazie sorellina! (Roberto Fiumi)

Gli amici vanno e vengono ma le sorelle restano per sempre. Buon compleanno.

Fratelli e sorelle sono vicini come mani e piedi. (proverbio vietnamita)

So che è impossibile scegliere una sorella, eppure ho capito nel tempo che se avessi potuto farlo ne avrei scelto una uguale a te.

Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella. (Alice Walker)

È molto difficile vivere tra le persone che ami e trattenerti dall’offrire loro consigli. (Anne Tyler)

Brevi pensieri per i migliori auguri a una sorella

Poter festeggiare il compleanno con la propria sorella è un privilegio, fanne tesoro. Per questo giorno così speciale abbiamo scelto delle belle frasi, brevi ma dolci e romantiche, in grado di esprimere tutto l’affetto che provi. Vuoi un modo originale per dire “Buon compleanno” a tua sorella? Leggi cosa ti proponiamo:

Spero che il tuo compleanno contenga solo ricordi caldi, pieni di amore e di risate. Che possa segnare l’inizio di un anno pieno solo di speranza e di promesse. Buon compleanno sorella!

La vita ha i suoi alti e bassi, tempi di tristezza e tempi di gioia. Tu, sorellina, hai passato tutto con me, grazie per essere lì. (Caterina Pulsifer)

Buon compleanno alla migliore sorella del mondo! Ti auguro una giornata fantastica!

La vicinanza tra sorelle che sono cresciute insieme, anche quando c’è una notevole differenza di età, è di un tipo molto speciale. (Lorraine Bodger)

Possa Dio benedirti con saggezza e conoscenza. Sei stato una benedizione per tutti noi, specialmente per me. Felice compleanno sorella.

Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha. (Marilyn Monroe)

Mia sorella è tutto ciò che mi sforzo di essere: forte, bella e coraggiosa. Non c’è complimento più grande che io possa fare se non quello di dirti che mi ricordi in tanti modi nostra madre. Buon compleanno!

Non si nasce donne: si diventa. (Simone de Beauvoir)

Buon compleanno a mia sorella: hai un modo di illuminare il mondo di tutti con il tuo sorriso caldo e la tua bella anima. Tanti auguri!

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. (Margareth Tatcher)

Anche se non parlo più con te tutti i giorni, sei ancora nel mio cuore. Buon compleanno sorella.

Date a una ragazza le scarpe giuste e conquisterà il mondo. (Marilyn Monroe)

Possiamo litigare, odiarci e infastidirci a vicenda, ma tu sarai sempre la mia migliore amica del cuore. Ti amo nel bene e nel male. Buon compleanno!

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole. (Coco Chanel)

Cara sorella, vai incontro al futuro con coraggio, entusiasmo, energia e gioia…ti auguro tutto il bene! Buon compleanno sorellina mia!

Quando due sorelle stanno spalla a spalla, chi ha una chance contro di loro? (Pam Brown)

La più mite, timida sorella è stata vista trasformarsi in una tigre se suo fratello era in difficoltà. (Clara Ortega)

Da quando sei nata sei la pupilla dei nostri occhi e la luce che illumina le giornate, auguri sorella.

Una sorella è un amico e un difensore – un ascoltatore, un cospiratore, un consigliere e un condivisore delle gioie. E anche dei dolori. (Pam Brown)

Le due sorelle, che non si parlavano da anni, quel giorno si scambiarono la sciarpa per un banale errore. E fu il primo inverno in cui non sentirono freddo. (Fabrizio Caramagna)

Gli auguri più divertenti per il compleanno di una sorella

Il compleanno è un giorno importante e, come tale, va festeggiato. È l’occasione per passare del tempo insieme alle persone a cui vuoi più bene, ritagliando loro dei momenti unici da condividere. Gli anni passano e si diventa sempre più grandi, i veri affetti sono quelli che non ci lasciano mai, che ci saranno per sempre, come le sorelle.

Avere una sorella è un dono prezioso, da custodire con tutto l’amore del mondo. Un modo carino e originale per fare gli auguri di buon compleanno alla propria sorella è dedicargli una frase simpatica e divertente, per farle capire quanto la amiamo, ma con un pizzico di ironia.

Quanto è bello far sorridere i nostri cari o strappar loro una fragorosa risata, soprattutto in una giornata speciale come quella del compleanno? Ebbene allora, bisogna trovare quel pensiero simpatico per una sorella, che la stupisca e le regali immediatamente una ventata di buon umore. Quella frase non convenzionale, che ricorderà per sempre, che la farà ridere di gusto, sì, ma anche capire quanto è forte il legame che vi unisce.

L’amore tra sorelle è unico, indissolubile, nulla può scalfirlo. Un’idea originale? Scrivere una lettera che ricordi momenti divertenti e spiritosi vissuti insieme, vecchi ricordi di quando eravate bambine. Altrimenti puoi scegliere una o più frasi ironiche tra quelle che DiLei ha selezionato per te. In questo modo non potrai di certo passare inosservato:

Se di tanto in tanto non infastidisci tua sorella maggiore senza una buona ragione, lei pensa che non la ami più. (Perla Cleage)

Buon compleanno! Soffia tutte le candeline sulla tua torta, ora che è ancora possibile contarle.

È vero che siamo tutti nella stessa barca… ma tu sei a bordo da tanto tempo… Auguri vecchia!

Se tua sorella ha una fretta lacerante di uscire e non può incrociarti con gli occhi, sta indossando il tuo più bel maglione. (Pam Brown)

Stai attraversando la crisi dimezza-età? Perché dimostri 30 anni anziché 60! Buon compleanno!

Almeno non sei vecchia quanto l’anno prossimo! Buon compleanno!

Scopriamo di invecchiare quando l’unica cosa che desideriamo per il nostro compleanno è che non ce lo ricordi nessuno.

Nella vita due sono le cose che aumentano ogni anno: la benzina e le candeline sulla tua torta! Auguri di buon compleanno!

Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli. (Honoré de Balzac)

Riesci a spegnere tutte le candeline o devo chiamare i pompieri? Buon compleanno!

Le sorelle non si perdonano mai a vicenda per quello che è successo quando avevano cinque anni. (Pam Brown)

Hai raggiunto l’età in cui tutti i complimenti saranno seguiti da “vista la tua età”. Rassegnati. Buon compleanno!

Se hai una sorella, conservi il tuo passato. Quando invecchi, sono le uniche a non annoiarsi se racconti i tuoi ricordi. (Deborah Moggach)

Auguri sorella: le più belle frasi dalle canzoni

E finiamo questa meravigliosa carrellata di pensieri speciali da dedicare alla sorella per il giorno del compleanno con le canzoni. Negli anni, quanti artisti hanno dedicato i loro testi alle sorelle? Puoi scegliere la canzone che più rappresenta tua sorella per augurarle buon compleanno. Puoi cercare tra i titoli del suo cantante preferito, oppure spaziare tra tutti gli autori più famosi per trovare quella frase d’effetto, che la renda felice in un giorno così importante.

Il legame che unisce due sorelle è unico al mondo e rende orgogliosi i genitori. Un rapporto che dura davvero per tutta la vita. E se fare il regalo di compleanno a tua sorella ogni anno diventa un’impresa titanica, ti diamo noi un’idea stavolta: scegli una canzone tra quelle proposte da DiLei, e fai incidere le parole sul vetro, sull’argento, sul legno, per donarle questo tuo pensiero prezioso. Non rischiare di ritrovarti con il solito biglietto o presente banale, falla sentire importante:

E la conosci così bene

La conosci già a memoria

Che potresti raccontarla tu

La mia storia

(Sergio Cammariere – Sorella Mia)

La conosci già a memoria Che potresti raccontarla tu La mia storia (Sergio Cammariere – Sorella Mia) Se avrai torto o ragione per me

Non sarà importante

Sappi che io sarò sempre

Dalla tua parte

(Alessandra Amoroso – Dalla tua parte)

Abbiamo ripreso anche altri testi che non sono stati scritti esplicitamente per una sorella, ma che potete dedicarle con amore nel giorno del suo compleanno: