Sono diventata la sua ossessione, e avevo paura

Un amore non corrisposto che diventa un’ossessione. La paura che ti attanaglia, che ti fa tremare le gambe e ti strizza lo stomaco. Perché senti di non essere più padrona della tua vita. Di viverla come vuoi. Di fare ciò che vuoi. Ha una durata ben precisa questa storia che Antonella (nome di fantasia anche questo, perché come le altre anche lei ha detto alla nostra Irene Vella: «Se questa storia ti può essere utile, pubblicala pure, ti chiederei però di non usare le mie generalità per intero») ci racconta. Un anno. “Solo” un anno. Ma è stato un anno in cui lei ha fermato la sua esistenza. La cosa inizia in modo poco allarmante, si conoscono, si frequentano. Lui è un po’ strano, è vero, ma lei fa l’errore che facciamo spesso: quello di sentirci delle crocerossine che devono salvare qualcuno. Fino a che lei capisce che la cosa più sana è allontanarsi: ma ormai lei è diventata la sua ossessione.

Anni fa un ragazzo si era “settato” su di me. Il supplizio è durato un anno durante il quale ho rallentato tutti gli ambiti della mia vita. Per mesi ho viaggiato con gli screenshot dei suoi messaggi stampati su carta, facendoli leggere a chiunque incontrassi: era una richiesta di aiuto la mia.

Mi decisi a denunciare, ma la polizia mi rispose che non poteva farci niente, perché la situazione, a detta loro, me l’ero creata io, per il mio spirito da crocerossina (usarono queste parole).

Alla fine mi ha “salvato” un poliziotto, un amico di famiglia, che mi ha invitato a cambiare numero di cellulare (io non osavo cambiarlo, perché avevo paura di indispettire ulteriormente questo ragazzo che io avevo “rifiutato”) e una mia amica di nome A. che per tutti quei mesi mi è stata vicina. Lui era letteralmente ossessionato da me, mi tempestava di messaggi molti dei quali davvero disturbanti.

Io in quel periodo ho vissuto qualcosa di molto simile ad un disturbo post traumatico da stress.

Credo che il mio racconto si commenti da solo.