Valentina Tereškova, la donna che ha osato volare in alto

Aveva solo 26 anni, Valentina Tereškova, quando con coraggio decise di esaudire il suo sogno, quello di volare in alto, dove nessuna aveva osato arrivare mai. E no, nessuna raccomandazione per una ragazza cresciuta troppo in fretta alla quale la vita non aveva fatto sconti, ma solo coraggio, tenacia e tanta forza di volontà. Ha fissato i suoi limiti e li ha superati . E oggi la sua impresa è una delle eredità più preziose che abbiamo.

Hai già un profilo? Registrati a DiLei per continuare a leggere questo contenuto Accedi

Registrati a DiLei per continuare a leggere questo contenuto

Certo che negli anni '60 doveva essere impensabile il fatto che a una donna fosse stata concessa la stessa opportunità riservata agli uomini. Perché una donna non può volare nello spazio, pensavano gli altri. Ci riuscirò, ripeteva Valentina Tereškova a se stessa indossando la sua tuta prima di compiere l'impresa più incredibile di sempre.

Perché non era solo la prima donna nello spazio, ma era anche la più giovane a compiere quell'impresa. Era il 1963 e Valentina si preparava a cambiare la storia dell'umanità dimostrando a tutti che non esistono limiti che non si possono superare.

Chi è Valentina Tereškova

Nata a Bolshoye Maslennikovo il 6 marzo del 1937, Valentina non ha avuto una vita facile. A soli due anni, infatti, perde suo padre nella Guerra d'Inverno tra Russia e Finlandia. Insieme a sua madre, e ai suoi fratelli, la piccola Tereškova si trasferisce a Yaroslav, ma anche lì non avrà vita facile.

Inizierà la scuola tardi per occuparsi della casa e dei suoi fratelli, ma la tenacia, anche in giovane età non le manca. Così, armata di buone intenzioni, si iscrive a scuole e di diploma, pur continuando a lavorare. Ma Valentina sente anche il desiderio di vivere esperienze forti e autentiche così, di nascosto dalla famiglia, inizia a frequentare una scuola di paracadutismo. A 22 anni si lancia per la prima volta e da lì, a poco tempo, diventa una paracadutista professionista.

Sono gli anni in cui la Russia e gli Stati Uniti si preparano alla corsa allo spazio senza esclusioni di colpi. L'obiettivo è quello di battere record per la conquista di qualsiasi cosa nel cielo. E la Russia, venuta a conoscenza del fatto che la Nasa sta addestrando delle pilote non ha dubbi: deve essere suo il primato della prima donna nello spazio.

La prima donna nello spazio

La Russia inizia così la sua ricerca di giovani donne idonee a ricoprire quel ruolo, tra queste c'è anche Valentina che si allena nella sua scuola di paracadutismo. Si è già cimentata in 126 lanci, ed è tra gli allievi migliori. Nonostante nessuna esperienza come pilota, Valentina Tereškova diventa, ufficialmente, una candidata.

Diversi gli screening, le prove di resistenza fisica e i mesi di addestramento: su 400 candidate viene scelta lei. Valentina viene promossa luogotenente e si prepara a partire.

In orbita

Il 16 giugno del 1963, Valentina è diventata ufficialmente la prima donna nello spazio. Le parole pronunciate dalla ragazza alla radio sono rimaste impresse nella storia: "Vedo l'orizzonte. Una luce blu e una striscia scura, è bellissimo. Questa è la Terra. Com'è bella! Va tutto bene".

Rimasta in orbita per quasi tre giorni, e più precisamente 2 giorni, 22 ore e 50 minuti, Valentina è stata espulsa dalla capsula a quattro miglia di Terra eseguendo un atterraggio magistrale, in Kazakistan, nonostante il forte vento che ha ostacolato il controllo della situazione. Lo spazio era stato conquistato. E a farlo, questa volta, era stata una donna: Valentina Tereškova.