Anche le dive hanno il diritto di invecchiare: la lezione di vita di Julia Roberts

Probabilmente, là fuori, c’è ancora qualcuno che crede che non sia nostro il diritto di invecchiare, di mostrare le nostre rughe, i fili argentati che cominciano a moltiplicarsi tra i capelli. Forse queste persone credono che il nostro valore è commisurato alla bellezza, alla sensualità e alla tonicità, e una volta perse queste, non valiamo più niente.

Del resto se così non fosse, come possiamo spiegare chi ha mosso critiche e giudizi nei confronti di Julia Roberts, solo perché ha avuto l’ardire di invecchiare. Neanche una delle attrici più famose, richieste e celebrate di Hollywood può avere questo diritto, a quanto pare.

A raccontare le critiche mosse, sull’età che avanza, è stata proprio la donna dal sorriso più bello del mondo dopo aver ricevuto alcuni commenti spiacevoli sul suo aspetto a seguito di una fotografia postata su Instagram. Ed è stato nel racconto, e nella risposta a tutte quelle critiche, che l’attrice statunitense ci ha dato una vera e propria lezione di vita.

“Sotto una foto mi hanno scritto: come stai invecchiando male, sei orribile.” – ha raccontato l’attrice – “Quello che è successo mi ha fatto capire quanto deve essere difficile essere una giovane donna al tempo dei social. Ho 50 anni, so chi sono e so cosa voglio, ma commenti del genere possono ferire”.

Ha poi continuato: “Ho gli specchi anche io ma non sono ossessionata dall’idea della bellezza a tutti i costi. Qualcuno ha detto che fino ai quaranta vesti la tua vita con il tuo viso, dopo inizi ad indossare la tua vita sul viso, il che dovrebbe portarmi ad avere una faccia carina, perché sono felice della mia vita”.

Julia Roberts, 53 anni, è considerata da tutti l’eterna Pretty Woman del cinema, nonché la donna dal sorriso più bello del mondo. Ma questo non l’ha resa immune dalle critiche che alcune persone hanno mosso nei confronti della diva. Eppure tutto quello che lei ha fatto è stato mostrarsi, come sempre, in tutta la sua naturalezza e la bellezza dei suoi anni.

L’attrice, infatti, non è mai ricorsa a interventi chirurgici perché, come ha più volte affermato in diverse interviste, vuole invecchiare nella maniera più naturale possibile, anche se questo vorrà dire che la sua bellezza non sarà preservata in eterno.

Julia Roberts, con un semplice e dignitoso messaggio inviato a chi l’ha criticata, ci ha regalato un importante insegnamento di vita: non è l’ossessione della bellezza a tutti i costi che rende le persone felici, ma le esperienze e quello che sappiamo costruirci giorno dopo giorno. E se lo dice lei, che è bella dentro e fuori, non possiamo che fidarci.