Anita Garibaldi, storia dell’eroina dei due mondi

Era nata con il nome di Ana Maria Ribeiro de Silvia , ma tutti la conoscono come Anita Garibaldi , rivoluzionaria, eroina e moglie di Giuseppe Garibaldi . Una donna coraggiosa, innamorata e intrepida, che non si è mai tirata indietro e ha vissuto un'esistenza avventurosa , lottando per ciò in cui credeva. Nata nel 1821 in Brasile, sin da piccola era diversa da tutti gli altri. Amava cavalcare, fare il bagno nuda nel mare e perdersi nella Natura. I suoi comportamenti, troppo moderni per l'epoca creavano spesso scandalo nel paese in cui viveva. Per questo la madre la costrinse a sposarsi, a soli 14 anni, nella speranza che cambiasse. Ma il destino aveva in serbo qualcosa di diverso per Anita.

Un amore folle e travolgente, che l'avrebbe portata a vivere l'avventura più grande della sua vita e a diventare l'eroina dei due mondi. Nel 1839 i rivoluzionari conquistano la città in cui vive e lei, per la prima volta, incrocia lo sguardo di Garibaldi. Sarà amore a prima vista e da quel momento Anita diventerà per quell'uomo amante, confidente, amica e compagna di battaglie. Lo seguirà in tutte le sue scelte, lottando al suo fianco. "Avevo trovato un tesoro nascosto - scriverà tempo dopo l'eroe nelle sue memorie -, ma un tesoro di tale prezzo da indurmi anche a commettere un delitto per possederlo, purché tutta la responsabilità dovesse cadere sopra di me".

Da quel momento il destino di Anita e Garibaldi si intreccerà con le battaglie risorgimentali. Nel 1840, Anita da alla luce il primo figlio della coppia, Domenico, e soli dodici giorni dal parto è costretta a fuggire. I soldati imperiali tentano di arrestarla, ma lei si getta da una finestra e fugge a cavallo. Verrà ritrovata dopo alcuni giorni, nascosta in un bosco, dal marito. L'anno successivo la coppia si trasferisce a Montevideo, in Uruguay, dove resta per i successivi sette anni. Nel 1842, Anita e Giuseppe (Josè come lo chiamava lei) si sposano, in seguito arrivano altri tre figli Rosita (che morirà tragicamente a due anni), Teresina e Ricciotti.

Nel 1848 però Garibaldi decide di partire per l'Italia, raggiunto dalle notizie delle rivoluzioni. Anita dovrebbe restare in Uruguay, al sicuro, ma non resiste a lungo lontano da marito e decide di raggiungerlo. Dopo un lungo viaggio apparirà di fronte a Garibaldi che, come raccontato da alcuni garibaldini, la presenterà così: "Questa è Anita, ora avremo un soldato in più!".

E lei non perde tempo. Taglia i lunghi capelli e si veste da uomo, cavalcando accanto a Garibaldi, attraverso l'Appennino. Il viaggio è difficile e pericoloso, Anita è incinta, ma non intende fermarsi. Quando le truppe, che si erano imbarcate nei pressi di Goro, sono costrette a sbarcare, la fuga continua a piedi. Anita, provata dalla febbre malarica, è sempre più provata e prosegue a fatica. Garibaldi raggiunge Mandriole sperando di salvarla, ma quando il medico viene chiamato, Anita è già spirata fra le braccia del suo grande amore. Giuseppe continuerà la sua fuga, ma tornerà dieci anni dopo in quel luogo, con i figli, per ricongiungersi alla sua amata Anita e donarle una nuova sepoltura.