Tagliare una torta a forma di cuore senza la tortiera? Sì, è possibile: ecco tutti i trucchi super facili per un dessert goloso per San Valentino

Fonte: iStock Torta a forma di cuore

San Valentino è il giorno perfetto dell’anno per fare un piccolo pensiero al proprio partner: è vero che oggi siamo ben lontani dalla retorica classica e che dimostriamo il nostro amore e affetto durante tutti i giorni dell’anno. Ma per chi considera il Giorno dell’Amore come un’occasione per stupire, allora abbiamo pensato di suggerire come fare una torta a forma di cuore senza stampo. Se abbiamo sempre sognato di provare a realizzare un dolce simile, siamo qui per dirvi che non è necessario avere la tortiera perfetta: ci sono molti trucchi che vengono in nostro aiuto.

Torta a forma di cuore con il trucco del foglio di carta da forno

Se non abbiamo uno stampo, nessun problema: prendiamo un semplice foglio di carta da forno e ritagliamo un cuoricino dalle dimensioni che preferiamo. Dopodiché, dobbiamo semplicemente prendere il pan di Spagna, posizionarlo sulla carta da forno e tagliare di conseguenza i bordi. Saremo aiutati appunto dal modello e potremo così realizzare una torta meravigliosa da decorare come preferiamo.

Torta a forma di cuore a partire da una base rotonda

Senza tortiera a forma di cuore possiamo comunque preparare questa torta per San Valentino: prima di tutto dobbiamo cucinare la base della torta, quindi il pan di Spagna, e farcirlo con gli strati di cioccolato o crema pasticcera. Dobbiamo assemblare la torta e aspettare che si freddi completamente.

Questo aspetto, tuttavia, va a preferenza: c’è chi preferisce tagliare la torta una volta assemblata e chi invece prepara ogni strato in modo separato. Prima di tutto dobbiamo tagliare i lati della torta per riuscire a ottenere la punta del cuore: i lati serviranno poi in alto, come parti curve. Dobbiamo naturalmente riassemblare la torta, quindi glassare e successivamente fare un piccolo triangolo in cima. Questo è un metodo più casalingo ma comunque sempre utile. Ricordiamo di accompagnare la forma del cuore decorando con dei lamponi o frutta fresca a piacere, così da correggere eventuali imperfezioni.

Il trucco della tortiera tonda e quadrata

Un’altra delle tecniche molto utilizzate per realizzare la torta a forma di cuore è preparare il pan di Spagna usando due teglie, quindi una tonda e l’altra quadrata. Per ottenere una torta perfetta non possiamo che suggerire di usare delle tortiere dalla medesima dimensione, in modo tale che il risultato finale, con gli incastri da fare, non ci faccia disperare troppo.

Una volta realizzato il pan di Spagna, lasciamolo raffreddare e successivamente ci basta tagliare a metà la torta tonda. Mettiamo la torta quadrata al centro di un vassoio e poniamo parte della torta rotonda in alto a formare due cupolette. L’effetto finale dipende naturalmente dalle decorazioni: saranno la crema e la glassa a tenere uniti i tre pezzi senza temere una rottura.

Come farcire una torta a forma di cuore?

Abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta: per esempio possiamo puntare alla combo crema pasticcera e frutti di bosco o una ganache al cioccolato fondente, a cui aggiungere un pizzico di rum e di caffè. Se poi siamo molto golosi, una torta con Nutella e mascarpone da decorare con granella di nocciole è quello che ci vuole per trascorrere un San Valentino speciale.