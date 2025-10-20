Per chi vuole cucinare in maniera pratica e veloce, per gruppi numerosi e più pientanze contemporaneamente, la risposta è questo elettrodomestico

Amazon Multicooker Ninja: l'elettrodomestico che ti svolta la giornata

Ci piace cucinare, ma magari ci manca il tempo, abbiamo poco spazio, ma non vogliamo rinunciare a quegli elettrodomestici che ci semplificano la vita, e vogliamo preparare pasti per tutta la famiglia in pochissimo tempo.

C’è un oggetto tutto in uno che non sapevamo di desiderare e che diventa l’alleato da avere a casa per i pranzi e le cene. Di che cosa si tratta? Del multicooker 12 in 1 di Ninja che include guida alle ricette, teglia e padella. E che ora possiamo acquistare con un ribasso mai visto: infatti lo sconto ammonta al 43% sul prezzo consigliato e non ci serve nient’altro per preparare tutti i nostri piatti preferiti con pochissimo sforzo.

L’alleato in cucina è un multicooker per tutta la famiglia

Quando cuciniamo, e prepariamo le nostre ricette preferite, uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione è la comodità. Infatti, sogniamo di riuscire a fare tutto, occupando poco spazio ma, soprattutto, utilizzando elettrodomestici che ci semplificano la vita. Che poi è proprio quello che promette il multicooker di Ninja, che riesce a sostituire più di 10 elettrometrici. Basti pensare che è perfetto per essere utilizzato come: friggitrice ad aria, piano cottura, forno, padella, vaporiera, forno a microonde, slow cooker, pentolino, griglia, cuoci riso e cassetta di lievitazione.

Ed è dotato di ben 12 funzioni di cottura che si adattano alle più disparate preparazioni. Ad esempio la frittura ad aria avviene grazie all’aria ciclonica che circonda il cibo e lo rende croccante, oppure grazie all’HyperSteam si cuoce in maniera uniforme grazie al vapore e trattiene l’umidità.

Tra le altre caratteristiche vincenti, il fatto che si possa cucinare davvero tutto ciò che sogniamo, mettendo insieme le caratteristiche di una friggitrice ad aria, di una pentola a cottura lenta e di un forno, oltre a molto altro. In cucina non ci potrebbe servire quasi nient’altro.

E ora la acquistiamo a un prezzo incredibile grazie a uno sconto da cogliere al volo.

Tutte le ottime ragioni per cui ci piace questo elettrodomestico

Quando cuciniamo – e durante la vita di tutti i giorni – abbiamo bisogno soprattutto di oggetti versatili, che possano semplificarci la vita, velocizzare le operazioni e aiutarci quando dobbiamo fare più cose contemporaneamente.

Tutte esigenze alle quali promette di rispondere l’elettrodomestico multicooker di Ninjia. E sono tante le ottime ragioni per cui ci piace.

A partire proprio dal fatto che ci permette di cuocere i pasti in maniera veloce e contemporaneamente; infatti, è progettato per permetterci di portare in tavola due pietanze in soli 15 minuti, senza contare il preriscaldamento.

E poi ci regala la perfetta croccantezza che cerchiamo in alcuni piatti, ma anche lievitazioni da manuale, omogenee, morbide e cotture con la giusta crosticina. Le sue dimensioni sono adatte a predisporre piatti che arrivino a soddisfare fino a un massimo di otto persone, grazie a una capacità di 12,5 litri.

Grazie al comodo oblò, infine, si può verificare lo stato della preparazione e lo sportello si può aprire per mescolare, rosolare o soffriggere. Se tutto questo non bastasse ci permette di cucinare i cibi congelati, di far lievitare gli impasti e poi di cuocerli.

Insomma, è tutto ciò che ci serve per svoltarci la preparazione di tutti i manicaretti che amiamo, per noi ma anche per il resto della famiglia.

