Fonte: iStock Come congelare e scongelare l'impasto della pizza

Pizza, che bontà: impossibile resistere a questa prelibata tentazione, anche a costo di sgarrare alla dieta. Alzi la mano chi non ne va letteralmente pazzo! D’altra parte, è uno dei prodotti che più caratterizzano l’Italia nel mondo, una vera e propria specialità apprezzata da grandi e piccini, qualsiasi sia la loro provenienza. C’è chi ama godersela in pizzeria, pregustando il momento per tutta la settimana, e chi invece la prepara in casa per tutta la famiglia. In realtà, si tratta di una ricetta semplicissima da replicare, che richiede pochi ingredienti genuini e tanta fantasia per il condimento.

Proprio in virtù della facilità con cui si può preparare, fare la pizza in casa è senza dubbio consigliabile, in modo da poter scegliere gli ingredienti migliori e personalizzarla a piacere. A volte, però, non si ha proprio tempo per mettersi in cucina a fare l’impasto, che poi – come tutti sappiamo bene – deve anche lievitare a lungo. C’è un modo per accorciare i tempi? Ebbene sì: basta preparare tutto in anticipo e poi congelare la pasta, sia prima che dopo la lievitazione. Questa tecnica si rivela utile non solo per avere una buonissima pizza solo da mettere in forno e cuocere, ma anche per non sprecare eventuali avanzi in cucina (può capitare di esagerare un po’ con le quantità e di non sapere cosa fare con l’impasto in eccesso).

Scopriamo allora come congelare l’impasto della pizza e come scongelarlo quando ne avete bisogno, per far sì che rimanga bello morbido e che, dopo la cottura, sia croccante come piace a voi.

Come congelare l’impasto della pizza

Che abbiate preparato dell’impasto in più proprio per congelarlo o che semplicemente vogliate ottimizzare gli avanzi, ci sono alcuni trucchetti che possono tornarvi utili per avere sempre a disposizione della pizza buonissima e croccante, solo da condire e cucinare. Per realizzare pasta avrete bisogno di pochi e semplici ingredienti: farina, acqua, lievito di birra (o lievito madre) e un pizzico di sale. In freezer, dunque, non perde le sue qualità organolettiche. Tuttavia, per far sì che la vostra pizza venga davvero a regola d’arte, dovrete seguire alcuni semplici consigli per la conservazione dell’impasto in freezer e, soprattutto, per il suo scongelamento.

La prima cosa da sapere è che, per avere una pizza morbida e fragrante anche da un panetto congelato, c’è un piccolo segreto: diminuite la dose d’acqua impiegata per impastare. Nel freezer, infatti, la pasta tende ad assorbire molti liquidi. Vi basterà dunque ridurre leggermente le porzioni per avere un risultato perfetto. Provare per credere!

I trucchi per l’impasto da lievitare

Se avete preparato l’impasto della pizza e non avete tempo di lasciarlo lievitare, nessuna paura: potete congelarlo così, senza rischio che – una volta tirato fuori dal freezer – rimanga troppo duro o non si cuocia perfettamente. Come prima cosa, porzionate l’impasto in modo da avere diversi panetti delle giuste dimensioni. In questo modo, potrete scongelare solamente quello di cui avete bisogno per preparare la vostra pizza. Quindi avvolgete ogni panetto con della pellicola trasparente per alimenti, spolverando quest’ultima con un po’ di farina, e inseritelo in un sacchetto per freezer. Ora potete congelarlo senza alcun problema.

I trucchi per l’impasto lievitato

Se invece avete tempo per far lievitare il vostro impasto, ancora meglio: in questo caso, avrete due opzioni per il congelamento. Dopo la lievitazione, potete dividere la pasta in panetti, avvolgerli singolarmente nella pellicola trasparente con un po’ di farina e inserirli in sacchetti per freezer, come abbiamo visto poco fa. Oppure, per fare ancora prima quando andrete a scongelarlo, potete già stendere l’impasto e dargli la forma della teglia che utilizzerete per cucinarlo. Come fare? Allungatelo con le mani e poi usate il matterello per aiutarvi, quindi trasferite l’impasto su un foglio di carta forno già sagomato.

Dopo aver sistemato con le mani l’impasto fino ad ottenere la forma giusta, aggiungete sopra un altro foglio di carta forno e arrotolate il tutto, come se si trattasse di una confezione di pasta sfoglia. Non vi resta ora che trasferire l’impasto già steso in un contenitore a chiusura ermetica o in un sacchetto per alimenti e congelare il tutto. Quando vi verrà voglia di pizza, ne avrete una pressoché pronta da srotolare, che dovrete solamente condire e cuocere in forno. Naturalmente, bisogna prima scongelarla nel modo corretto. Anche qui ci sono alcuni trucchetti che vi permetteranno di avere una pizza davvero perfetta. Scopriamoli insieme.

Come scongelare l’impasto della pizza

Come scongelare l’impasto della pizza? In realtà, è davvero molto semplice: ricordatevi di farlo per tempo, perché è una procedura che richiede almeno 12 ore. Tirate fuori il panetto (o la pasta già stesa) dal freezer e trasferitelo in frigorifero, per evitare lo shock termico. Lasciate dunque che scongeli da solo e lentamente, in modo che l’impasto rimanga più morbido e, una volta cotto, sia ben croccante. Se in cucina non fa molto caldo, potete anche lasciare la pasta della pizza fuori dal frigorifero, in un luogo riparato dalla luce e dal calore.

Quando l’impasto è perfettamente scongelato, ricordate di farlo lievitare un po’: se lo avevate già fatto prima del congelamento, basterà soltanto una mezz’oretta all’interno del forno ancora spento. Al contrario, se avevate deciso di congelare dell’impasto non lievitato, potrebbe volerci un po’ di più: controllate periodicamente lo stato della lievitazione, fin quando non ritenete che sia arrivato al punto giusto. Ora non vi resta che condire la vostra pizza a piacere, lasciando libero sfogo alla vostra fantasia in fatto di ingredienti e combinazioni, mettere tutto in forno e aspettare che sia pronta. Il risultato non vi deluderà.

Congelare l’impasto è un ottimo metodo per avere una pizza fatta in casa in tempi davvero ridotti, soprattutto se siete sempre di fretta. Ricordate che, in freezer, la pasta si conserva perfettamente per circa tre mesi. Non dimenticatela dunque sul fondo del congelatore, sarebbe proprio un grande peccato: organizzate gli spazi nella maniera corretta per evitare sprechi alimentari e per avere sempre sott’occhio le vostre scorte – vi accorgerete subito quando avrete finito l’impasto e potrete correre velocemente ai ripari per non rimanere troppo a lungo senza.