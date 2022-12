Crepes, il trucco della bottiglia per renderle deliziose

Fonte: iStock Come preparare delle crepes perfette

Ottime per una colazione ricca di sapore o per una cena veloce e sfiziosa, le crepes sono delle sottili cialde morbide tipiche della cucina francese (anche se ne sono diffuse tantissime varianti in tutto il mondo). Per prepararle occorrono pochi ingredienti: la ricetta è facile e velocissima, ideale anche per chi è alle prime armi davanti ai fornelli. Inoltre sono estremamente versatili, perché si possono farcire a piacere scegliendo tra una vastissima gamma di cibi e condimenti, sia dolci che salati. Scopriamo quali sono i segreti per preparare delle crepes perfette e cos’è il trucco della bottiglia, che vi aiuterà tantissimo in cucina.

Cosa sono le crepes

Le crepes, chiamate anche crespelle, sono delle cialde sottilissime e molto morbide, preparate con pochi ingredienti di base. L’impasto richiede solamente latte, uova, farina e burro – anche se esistono alcune versioni più sofisticate, che prevedono l’aggiunta di altri alimenti. Tutto sta poi nella farcitura: salse, confetture e frutta nella versione dolce, verdure, formaggi, salumi e funghi nella versione salata sono sono alcune delle scelte che permettono di portare in tavola un piatto originale e saporito.

Considerate una pietanza tipica della cucina francese, le crepes hanno molte “imitazioni” in tutto il mondo. Dai pancake, che compaiono inevitabilmente in ogni colazione americana, ai waffle tipici del nord Europa, passando per le crespelle presenti nelle tradizioni culinarie di molte regioni italiane: le varianti delle più classiche crepes sono tantissime. Ma per la loro consistenza morbidissima e per lo spessore minimo, caratteristiche che le rendono particolarmente versatili in cucina, non hanno davvero rivali.

Molto famosa è la ricetta della crepe Suzette, nata attorno alla fine dell’800 e ancora oggi apprezzata in tutto il mondo. La sua preparazione prevede che la crepe venga fatta saltare in una padella con una salsa a base di zucchero, succo d’arancia, succo di limone e Grand Marnier, un cognac di gran pregio, quindi infiammata per una breve cottura flambé. Ma le possibilità sono quasi infinite: vediamo come preparare delle crepes dolci e salate in pochi istanti.

Crepes, il trucco della bottiglia

L’impasto base per ogni crepe è formato da pochi ingredienti: vi occorrono solamente 1 litro di latte intero, 3 uova, 250 grammi di farina 00 e circa 40 grammi di burro. Prendete un pentolino e lasciate sciogliere il burro a fiamma bassa, mentre in una ciotola lavorate le uova mescolandole con una frusta e aggiungendo pian piano il latte, sino ad ottenere un composto omogeneo. Quando il burro è ben sciolto e ormai tiepido, versatelo nella ciotola e amalgamatelo al resto dell’impasto. Ora prendete un colino e setacciate la farina: aggiungete anche quest’ultimo ingrediente nella ciotola e mescolate bene, evitando la formazione di grumi.

Una volta preparato l’impasto, occorre cuocerlo. Prendete un mestolo di composto e versatelo in una padella antiaderente dal fondo largo, precedentemente imburrata. Stendete la pastella per tutta l’ampiezza della padella, aiutandovi eventualmente con una paletta per dolci. Lasciate cuocere a fiamma medio-bassa per circa un minuto: noterete una leggera doratura e i bordi della crepe inizieranno a sollevarsi dalla padella. Girate la crepe con la paletta e cuocetela dall’altro lato per un minuto ancora, finché non sarà ben dorata.

Se volete rendere ancora più veloce la preparazione delle vostre crepes, il trucco della bottiglia è proprio ciò che fa per voi. Munitevi di una comunissima bottiglia in plastica, di quelle che si usano per l’acqua o per il latte: aiutandovi con un imbuto, versatevi all’interno la farina, il latte, le uova e il burro fuso, quindi chiudetela con il tappo e mescolate energicamente. Quando il composto sarà diventato omogeneo e privo di grumi, potete procedere a preparare le crepes semplicemente versando la giusta quantità di impasto nella padella.

Risparmierete tempo e potrete utilizzare molti meno strumenti, evitandovi anche quei fastidiosi – quanto inevitabili – schizzi che sporcano il piano di lavoro mentre impiegate le fruste per mescolare gli ingredienti. Inoltre, c’è un altro vantaggio non indifferente: se chiudete bene la bottiglia e la riponete in frigo, avrete dell’impasto già pronto da cuocere nei giorni successivi. Ricordate che i tempi di conservazione sono brevi, dal momento che l’impasto andrebbe utilizzato entro max 48 ore. Potete però congelarlo, se ne avete in avanzo e non volete sprecarlo.

I segreti per delle crepes perfette

Oltre al trucco della bottiglia, ci sono altri piccoli segreti da conoscere per preparare delle crepes perfette. Ad esempio, se volete un impasto morbido e leggerissimo, aggiungete un bicchiere di acqua frizzante – sottraendo la stessa quantità di latte, in modo da equilibrare le dosi degli ingredienti. Inoltre, per esaltare il sapore delicato delle crepes, potete lasciare riposare l’impasto per circa mezz’ora in frigorifero, ben chiuso nella bottiglia oppure in un contenitore ermetico (se non ne avete a disposizione, ricoprite la ciotola con la pastella utilizzando della pellicola trasparente).

Per la cottura, infine, usate un’apposita padella per le crepes: si chiama crepiera, e la si può trovare facilmente in qualsiasi negozio di casalinghi. È molto comoda perché ha i bordi bassi, così da poter girare la crepe senza perdere tempo, e il fondo è realizzato con materiale antiaderente che permette al calore di diffondersi in modo omogeneo, per cucinare l’impasto velocemente in maniera del tutto uniforme. E ora non ci resta che scoprire qualche idea per preparare delle crepes squisite.

Come fare le crepes dolci

La versione dolce delle crepes è sicuramente la più diffusa: viene utilizzata per preparare una colazione squisita, ma anche per portare in tavola un dessert ricco di gusto dopo un buon pasto. La ricetta più comune prevede l’uso dello zucchero in aggiunta agli ingredienti di base (latte, uova, farina e burro). Per dare ancora più sapore, potete utilizzare anche dell’aroma al limone o alla vaniglia o un pizzico di cannella in polvere.

Per quanto riguarda la farcitura, le idee sono tantissime: spesso le crepes dolci vengono semplicemente arrotolate su se stesse e accompagnate con deliziose salse come lo sciroppo d’acero, il cioccolato fuso o il caramello. Se volete realizzare una ricetta più elaborata, potete spalmare le crepes con Nutella, marmellata o confettura di qualsiasi tipo, aggiungendo ingredienti quali zucchero a velo, granella di nocciole, farina di cocco e scaglie di cioccolato per presentarle a tavola. Nella versione light, potete invece aggiungere frutta fresca a volontà, tagliata a fettine o a cubetti.

Come fare le crepes salate

Le crepes salate sono un ottimo piatto unico per preparare un pasto veloce e leggero, e ne esistono infinite varianti. La ricetta base per l’impasto è quella classica, con latte, uova, farina e burro, mentre per la farcitura ci si può sbizzarrire seguendo i propri gusti. Potete riempire le vostre crepes con verdure di ogni tipo, salumi e formaggi, ma anche con funghi, crostacei e salse gustosissime. Alcune idee semplici e di sicuro gradimento? Le crepes ricotta e spinaci, una versione vegetariana che piace a grandi e piccini, e quelle con prosciutto e mozzarella, per un tocco di sapore in più.