Tutti i modi più gustosi per mangiare il mango

Sai come si mangia il mango? Il mango è uno dei frutti più popolari, con la sua buccia dura e un seme grande all’interno. È un frutto non solo delizioso, ma anche nutriente, tanto che è considerato il “re dei frutti”.

Dal suo Paese di origine, l’Asia meridionale, il mango ha conquistato un posto sulle tavole di tutto il mondo e oggi è uno dei frutti più coltivati ai tropici. Si sa, infatti, che il mango ha ottime proprietà nutrizionali.

Mangiando mango puoi ottenere un grande apporto di vitamine e aminoacidi, che aumentano l’immunità del tuo organismo, rendendoti più sana e più bella. Insomma, il mango è un prezioso alleato per la tua salute.

Come mangiare il mango

Il mango è un frutto dolce e, come tale, puoi mangiarlo così com’è, semplicemente sbucciato e tagliato a fette o a dadini. Si tratta di uno spuntino salutare che ha un ottimo sapore ed è piacevole in ogni momento della giornata.

Per mangiare il mango devi innanzitutto provarlo della buccia e del seme interno, chè è piuttosto grande e piatto. La tecnica più semplice per estrarre tutta la polpa del mango, senza sprecarla, è tagliare le due parti laterali in prossimità del nocciolo e poi intaccare l’interno in orizzontale e in verticale con un coltello, per formare dei piccoli dadini.

Poi ti basterà rivoltare la buccia e staccare i dadini, sempre con l’aiuto del coltello o di un cucchiaio, se si tratta di un frutto molto maturo. Ovviamente puoi utilizzare anche la parte centrale che è rimasta attaccata al nocciolo, togliendo prima la buccia e poi tagliando quanto più vicino al nocciolo.

Come si mangia il mango fresco

Ci sono tante ricette che puoi creare con il mango e tanti modi creativi con cui puoi utilizzare questo frutto per dare vita a piatti sfiziosi, allegri e dal gusto esotico!

Ognuno ha il proprio stile di mangiare il mango fresco. Il superfrutto è così versatile che può essere gustato a colazione, a pranzo, a cena e durante gli spuntini. Vediamo allora come mangiare il mango durante tutta la giornata e come inserirlo nella tua alimentazione quotidiana.

Quando scegli il mango dal bancone dell’ortofrutta, cerca di dare la preferenza a frutti senza danni visibili alla pelle. Se il frutto presenta ammaccature scure, questo è il primo segno che ha già iniziato a deteriorarsi.

A seconda della varietà, il mango può essere verde, giallo-verde o rosso, e lo puoi trovare con una forma ovale o a goccia. Se scegli quest’ultimo, scoprirai che ha un sapore dolce più pronunciato.

In India, Vietnam e Thailandia, i frutti maturi di mango vengono aggiunti a molti piatti. Non ti sorprenderà vedere che tra il cibo di strada più popolare c’è proprio il mango a pezzi condito con succo di limone.

Quando mangiare il mango

Alcuni pensano che il mango sia troppo calorico e che per questo il suo consumo vada limitato, ma i nutrizionisti hanno da tempo sfatato questo mito.

Va assolutamente bene concedersi un mango ogni giorno; quello che dobbiamo fare è stare attenti alla porzione che mangiamo. Sappiamo, infatti, che tutti i tipi di frutta contengono zuccheri (qualcuno più di altri) e, pertanto, non bisogna mai abusarne.

Al tempo stesso, ci sono studi che dimostrano che il mango è in grado di contrastare l’adipogenesi e quindi di prevenire la formazione di cellule di grasso. Meglio di così? Per cui: sì al mango, anche tutti i giorni, ma senza esagerare.

Come mangiare il mango a colazione

La mattina è per tanti uno dei momenti preferiti per mangiare mango e ci sono mille modi in cui puoi combinare questo frutto a tanti altri ingredienti per creare ricette sfiziose e salutari per la colazione.

Innanzitutto, puoi mangiarlo fresco, da solo o mescolandolo con yogurt, cereali e frutta secca per comporre una bowl sana e gustosa che ti darà la giusta energia per affrontare la prima parte della tua giornata.

Puoi anche utilizzarlo per realizzare dei frullati, aggiungendo altra frutta fresca, come fragole, mirtilli, banane o mele. Se usi frutta particolarmente succosa, proprio come il mango, ti basterà aggiungere mezzo bicchiere di latte o di acqua per ottenere un frullato nutriente e dissetante.

Sai che esistono anche marmellate e chutney al mango? Puoi acquistarle nei negozi più forniti o prepararle in casa con facilità, per poi utilizzarle al mattino spalmate su una fetta di pane o all’interno di un tramezzino salato, abbinandolo a qualche fetta di formaggio o del prosciutto crudo!

Infine, se ami preparare dei pancake a colazione, aggiungi un po’ di polpa frullata di mango al tuo normale impasto: otterrai delle frittelline dal sapore esotico, senza la necessità di aggiungere altri zuccheri!

Come si può mangiare il mango a pranzo o a cena

Ci sono infinite ricette dolci che puoi sperimentare con il mango, ma hai mai pensato di abbinare questo frutto a ingredienti salati per creare ricette interessanti da portare in tavola a pranzo e a cena?

Forse non sai che il mango si abbina bene con pesce alla griglia, verdure, formaggi e legumi, tanto quanto con preparazioni dolci. Infatti qui troverai ricette di spuntini e cene che puoi preparare tutti i giorni, invece di trasformarlo in dessert.

Insalata di mango

Hai dei mango maturi e sei alla ricerca di un modo per usarli? Prova questa brillante e saporita insalata di mango! Non c’è niente di paragonabile alla dolcezza di un succoso mango abbinato alle verdure più comuni per preparare un pranzo fresco che dà soddisfazione.

Taglia un mango a dadini e abbinalo a cetriolo fresco, peperoni rossi crudi, cipolla rossa, menta e coriandolo, quindi condisci il tutto con una salsa al miele e lime. Puoi utilizzare questa ricetta come contorno versatile per qualsiasi piatto: ideale con pesce, secondi vegetariani o persino da solo, accompagnato da qualche fetta di pane tostato.

Mango e quinoa bowl

Ecco come trasformare il mango in un elemento principale della tua cena! Questa bowl di quinoa al mango tropicale è uno dei modi più deliziosi per gustare un piatto leggero e salutare, oltre che facilissimo, soprattutto in estate.

Gli ingredienti sono: quinoa, mango, peperone, cavolo rosso, avocado, verdure fresche, coriandolo e anacardi. Completa il tutto con la nostra spruzzata di succo di arancia e lime e zenzero fresco.

Cuoci la quinoa facendola bollire per circa 20 minuti, taglia il mango e le altre verdure a cubetti e unisci tutto in una bowl capiente, aggiungendo anche gli anacardi. Prepara la salsa di agrumi mescolando succo di arancia, lime e zenzero fresco e mescola tutto con cura.

Chili di fagioli e mango

Questa ricetta di chili al mango è qualcosa di completamente diverso da tutto quello che hai mai mangiato: una svolta inaspettata ai tuoi standard! I pezzi di mango fresco aggiungono una sottile dolcezza al piatto, mentre il piccante regala un po’ di complessità. Una spremuta di lime finale porta questo chili vegetariano sopra le righe.

Si tratta di un piatto assolutamente delizioso, ricco di vitamine e proteine, povero di carboidrati e zuccheri, e molto veloce da preparare. Ecco gli ingredienti:

Mango, ovviamente;

Fagioli neri: puoi usare quelli in scatola o cuocerli in casa;

Peperoncino in polvere e cumino;

Passata di pomodoro;

Quinoa, ottimo sostitutivo della carne per questo chili vegetariano;

Lime, per guarnire.

La ricetta è molto semplice. Prepara il chili con fagioli, passata di pomodoro e peperoncino. A cottura ultimata, unisci la quinoa, cotta a parte. Prima di servire, aggiungi il mango fresco e una spruzzata di succo di lime e… buon appetito!

Insalata di gamberi e mango

Ecco un altro modo per trasformare i mango in una ricetta per una cena facile e salutare: insalata di gamberi alla griglia e mango! Inizia con i gamberi cotti alla griglia, che risulteranno teneri e leggermente affumicati. Condiscili con succosi cubetti di mango, quindi adagia il tutto sopra un letto di verdure.

Puoi utilizzare verdure fresche a foglia verde, peperoni gialli, cetrioli e altro. A parte, prepara una salsa cremosa con: yogurt greco, maionese, un cipollotto, aglio, prezzemolo, succo di limone e un paio di alici salate. Frulla tutto e condisci il tuo piatto.

Al primo assaggio scoprirai che questa insalata di gamberi e mango ha così tanti sapori insieme: è salato, dolce e piccante al tempo stesso!