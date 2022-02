Burro di mandorle, a cosa serve e come prepararlo velocemente

Delizioso, nutriente, corposo e versatile al 100%: è il burro di mandorle, un alleato in cucina - e per la dieta - diventato ormai must. I primi ad accorgersene sono stati i nutrizionisti americani: è perfetto per la colazione o per uno spuntino durante la giornata, è ideale come protagonista di antipasti sfiziosi ed è il tocco in più di sapore in dolci che strizzano l’occhio alla dieta. A cosa serve? Quali sono le sue proprietà? Come prepararlo velocemente in casa? Scopriamolo subito (e innamoriamoci del suo sapore unico!).

Burro di mandorle, a cosa serve

Come anticipato, il burro di mandorle serve in tantissime ricette: possiamo utilizzarlo al posto del comune burro per spalmarlo direttamente su pane o fette biscottate a cui aggiungere marmellate o creme, si può utilizzare per preparare biscotti, torte e muffin, si può addirittura aggiungere ai centrifugati di verdura e frutta per dare un tocco di corposità in più. Perché non usarlo anche con i piatti salati? È delizioso sulla pasta, può essere il tocco di classe per insaporire la cottura di carne e pesce, può essere protagonista di tante salse. Insomma, è un passepartout ideale, perfetto anche per chi è intollerante al lattosio.

Burro di mandorle, proprietà e benefici

Il burro di mandorle è un amico della nostra salute perché contiene un'alta percentuale di grassi monoinsaturi e minerali (tra i quali potassio, calcio, ferro, fosforo, rame, manganese), oltre a essere un'importante fonte di fibre (che lo rendono leggermente e delicatamente lassativo), di vitamina E e Riboflavina (vitamina B2). Grazie ai suoi preziosi nutrienti, è un antiossidante che rinforza anche il sistema immunitario e svolge un'azione anti aging. Più sano del burro d'arachidi e adatto a chi soffre di allergie alle noccioline, il burro di mandorle contiene la metà del grasso saturo, nonostante il livello totale dei lipidi sia leggermente più elevato. Perfetto anche per i diabetici, contiene bassissime quantità di zuccheri - il che lo rende un amico della dieta.

In un cucchiaio di burro di mandorle fatto in casa troviamo:

97 calorie

3.4 grammi di proteine

3.01 grammi di carboidrati

1.6 grammi di fibra

8.7 grammi di grasso

Burro di mandorle, come prepararlo a casa

Come preparare il burro di mandorle a casa? È semplicissimo. Bastano pochi ingredienti:

500 grammi di mandorle al naturale

1 pizzico di sale

1 cucchiaino (opzionale!) di miele, cannella o vaniglia

Scaldiamo il forno a 170°C mentre stendiamo le mandorle su una teglia. Mettiamole a tostare per 10 minuti, cercando di girarle a metà cottura. Lasciamole raffreddare per 10 minuti almeno e poi trasferiamole nel frullatore ad alta velocità - o, meglio ancora, in un robot da cucina potente. Frulliamo fino a ottenere un composto oleoso e cremoso - sarà necessario fermarsi ogni tanto per mescolarlo con cura. Può sembrare che non formi una crema, ma servirà solo un pochino di pazienza: le mandorle creeranno prima una sorta di farina, dopo un po' formeranno una palla elastica, infine diventeranno della perfetta consistenza densa e deliziosa. Una volta raggiunto lo stato perfetto di crema, possiamo aggiungere il miele, gli aromi o un pizzico di sale per la versione salata.