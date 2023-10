Budini e bavaresi: come prepararli a regola d’arte

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

I budini e le bavaresi sono dei dolci freschi e cremosi, perfetti per ogni occasione. Semplici da preparare ma al tempo stesso raffinati, conquistano tutti. Come si preparano? Andiamo con ordine. Prima di imparare come fare il budino e la bavarese, ti spieghiamo cosa sono e in cosa si differenziano.

Le origini del budino risalgono all’antica Roma, come testimoniano alcune “creme” descritte da Apicio a base di uova, miele, latte e farina. Nella cultura classica, preparazioni cremose arricchite di zucchero erano molto apprezzate per le loro proprietà nutrienti.

A partire dal Medioevo iniziò a diffondersi l’uso di ricette salate morbide, simili al budino. Ma è solo dal XVIII secolo che questo assunse la definizione moderna di dolce al cucchiaio. Alla stessa famiglia appartengono preparazioni simili come creme caramel, panna cotta e bavaresi.

La bavarese, sebbene prenda il nome dalla Baviera, regione tedesca, fu creata nell’Ottocento nelle pasticcerie francesi. Inizialmente, con il termine “bavarese” si indicava una bevanda tedesca a base di tè, latte e liquori, importata in Italia grazie agli chef francesi al servizio della casata bavarese dei Wittelsbach. Solo in seguito ebbe un’evoluzione e diventò un dolce.

Entrambi estremamente versatili, il budino e la bavarese possono essere preparati in svariati gusti e con tanti tipi diversi di guarnizioni.

Differenza tra budino e bavarese

La principale differenza tra un budino e una bavarese sta nella consistenza.

Il budino ha una texture più compatta e densa, dovuta principalmente alla presenza delle uova che, insieme agli altri ingredienti, danno corpo e sostanza al dolce.

La bavarese, invece, ha una struttura ancora più leggera e soffice, grazie all’aggiunta della panna montata che rende il composto ancora più vellutato e spugnoso. Rispetto al budino risulta quindi più ariosa e friabile.

Un altro fattore che distingue i due dolci è la produzione di calorie: la bavarese è senza dubbio più calorica poiché contiene la panna, grassa per definizione. Il budino invece, pur essendo goloso, mantiene una struttura più leggera.

In sostanza, mentre il budino ha consistenza cremosa, la bavarese punta tutto sulla sofficità data dalla panna, rendendola adatta a chi desidera assaporare qualcosa di ancora più vellutato e aereo. Di sicuro, entrambe hanno un gusto indimenticabile per il palato.

Come fare il budino in casa

Il budino è da sempre simbolo di dolcezza e conforto. È facile da fare: con pochi ingredienti freschi e genuini potrai ottenere a casa una morbida delizia per le tue serate o per la merenda dei piccini.

Ecco gli ingredienti per preparare un budino base per 4 persone:

Zucchero: 100 g

Latte intero: 350 ml

Tuorli: 4

Gelatina in fogli: 9 g

Per prima cosa metti i fogli di gelatina ad ammollare in acqua fredda, in modo che si potranno sciogliere completamente quando verranno aggiunti al latte caldo. Intanto versa il latte in un pentolino e porta ad ebollizione.

A parte, sbatti tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una spuma soffice. Unisci gradualmente il composto di latte caldo, mescolando con cura. A questo punto non resta che filtrare la crema per eliminare eventuali grumi, unire la gelatina ormai ammollita e amalgamare bene il tutto.

Versa in uno stampo da budino o in 4 stampini monoporzione e lascia rassodare in frigo per qualche ora. Al momento di servire, immergi per qualche secondo lo stampo in acqua calda e capovolgi su un piatto da portata.

Il tuo budino morbido e vellutato saprà conquistare tutti. Puoi guarnirlo con frutta fresca, topping o panna, per esaltarne ancor di più la soavità.

Come fare il budino al cioccolato

Cosa c’è di più buono di un budino al cioccolato? Forse ben poco. Se hai già capito come fare il budino base, allora quello al cioccolato sarà una passeggiata. Prendi una casseruola e metti a riscaldare il latte insieme ad un baccello di vaniglia, per dare quel tocco di dolcezza in più. Una volta raggiunto il bollore, togli la vaniglia e lascia intiepidire.

Nel frattempo, sciogli a bagnomaria 100 gr. di cioccolato fondente con qualche pezzetto di burro e poi uniscili al latte ormai tiepido.

A questo punto, non ti resta che setacciare 80 gr. di farina e lo zucchero, e unirli al composto mescolando con delicatezza. Riporta tutto sul fuoco fino a bollore, mescolando sempre fino a quando sarà addensato. Ora spegni e versa tutto negli stampini.

Fai riposare in frigo per almeno 4 o 5 ore. Il risultato sarà una delizia vellutata, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. E se vuoi renderlo ancora più goloso, prima di servire guarnisci con panna montata, nocciole o mandorle tritate e mirtilli freschi.

Come fare il budino alla vaniglia

Il budino alla vaniglia non è altro che un budino base con l’aggiunta dell’aroma di vaniglia. Se questo è il tuo gusto preferito, segui la ricetta e il procedimento spiegato sopra e versa nel latte, prima di portarlo sul fuoco, una bacca di vaniglia tagliata per la lunghezza.

Prima di unire latte e uova, setaccia il liquido caldo, in modo da eliminare ogni residuo di vaniglia. Nel composto resteranno comunque tanti puntini neri che daranno al tuo budino un aspetto divertente.

Il budino alla vaniglia si presta a essere guarnito con qualsiasi cosa ti piace: frutta, panna, caramello, cioccolato fuso o creme.

Come fare la bavarese

La bavarese si differenzia dal budino per la presenza di panna montata, che la rende ancora più soffice. Come il budino, inoltre, è semplice da preparare, la puoi realizzare in soli 15 minuti.

L’unica prerogativa per ottenere un risultato perfetto è seguire tutti i passaggi con cura e lasciarla riposare il tempo necessario.

Qui ti presentiamo una ricetta base, da cui avrai la possibilità di sbizzarrirti con numerose varianti. Potrai ad esempio arricchirla con cioccolato fondente per un gusto più deciso, oppure farcirla con frutti di bosco per esaltarne la freschezza.

Bavarese: la ricetta

Per preparare la bavarese per 4 persone avrai bisogno di:

200 gr di panna fresca liquida

150 gr di latte intero

3 tuorli

60 gr di zucchero

6 gr di gelatina in fogli

1 baccello di vaniglia da cui ricavare i semi

Inizia preparando il cuore cremoso. In una ciotola, monta bene tuorli e zucchero con una frusta elettrica, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Nel frattempo, riscalda dolcemente il latte con una bacca di vaniglia tagliata per la lunghezza, così che possa rilasciare tutto il suo aroma. Una volta tiepido, filtra e unisci ai tuorli, continuando a mescolare.

Trasferisci il composto in una casseruola e cuoci a bagnomaria, mescolando di tanto in tanto, finché non avrà la consistenza di una crema. A questo punto, spegni il fuoco e lascia intiepidire.

Ammolla in acqua fredda la gelatina, poi strizzala bene ed aggiungila alla crema, mescolando fino a completo scioglimento. Fai raffreddare del tutto prima di passare allo step successivo.

Ora non ti resta che montare la panna ben soda e inserirla nella crema con movimenti dall’alto verso il basso, per non smontarla.

Versa il composto negli stampini o in uno stampo unico liscio. Livella e fai rassodare in frigo per almeno 4 ore. Appena pronta, trasferisci su un piatto da dolce e guarnisci, se vuoi, come desideri.

Consigli pratici per ottenere una bavarese dalla texture vellutata

Quello che rende il budino e la bavarese perfetti al gusto e alla vista è la consistenza, che deve essere liscia e vellutata, senza la fastidiosa presenza di grumi. Come fare per evitare questo inconveniente? Ecco alcuni accorgimenti utili: