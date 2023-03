5 idee per un pranzo di Pasqua dietetico e senza eccessi

Fonte: iStock Come preparare un pranzo di Pasqua dietetico

Le feste di Pasqua sono alle porte, e come da tradizione tutti noi le trascorreremo in compagnia di amici o familiari, godendoci una buona tavola imbandita. Ma come fare se siete a dieta per perdere quei fastidiosi chili di troppo? Probabilmente avrete paura di rovinare il vostro duro lavoro, fatto di piatti leggeri e tanto allenamento, con qualche pasto più abbondante: d’altra parte, rinunciare alle leccornie pasquali è davvero difficile! Per fortuna, basta seguire alcuni semplici consigli per godervi ugualmente il pranzo di Pasqua ed evitare gli eccessi. Vediamo come fare.

Feste di Pasqua, i trucchi per non ingrassare

Dalle lasagne all’agnello, passando per la torta di formaggio, il casatiello e gli immancabili dolci di Pasqua (in primis colomba e uovo di cioccolato): impossibile resistere a tanta bontà! Ma se siete a dieta, le feste potrebbero mettere a dura prova l’impegno con cui state cercando di dimagrire. Non c’è bisogno di rinunciare al pranzo pasquale insieme ad amici e parenti, l’importante è evitare gli eccessi e godersi una bella giornata in compagnia, anche a tavola. Scopriamo quali sono i trucchetti più utili per non riguadagnare in un attimo quei chiletti di troppo persi con tanta fatica.

Preparate porzioni piccole

Questa è una buona abitudine che andrebbe ricordata tutte le volte che ci si appresta ad affrontare un pranzo particolarmente ricco. Gustate un po’ di tutto, senza privarvi di nulla – è pur sempre un giorno di festa -, ma evitate piatti pieni e porzioni abbondanti. Stesso discorso per i dolci: concedeteveli, ma a piccole dosi. Colomba, pastiera, cassata e uova di cioccolato sono davvero molto calorici.

Fate attenzione ai condimenti

Pesce, carne e verdure, di per sé non sono eccessivamente calorici, a fare la differenza sono i condimenti che vengono utilizzati nella loro preparazione. Evitate burro, salse, besciamella, usate con parsimonia olio extravergine d’oliva, meglio se a crudo e insaporite le pietanze con spezie ed erbe aromatiche, che oltre a non essere caloriche stimolano la digestione e il metabolismo.

Mangiate lentamente

A tavola, la lentezza è importante: prendetevi tutto il tempo che volete, masticando con attenzione ogni boccone ed evitando di mangiare troppo velocemente. In questo modo avvertirete prima il senso di sazietà e potrete introdurre meno calorie, senza contare che anche la digestione ne beneficerà. D’altra parte, sarete in compagnia di amici e familiari, quindi potrete trascorrere momenti piacevoli distraendovi in chiacchiere e così consumare il vostro pasto con più tranquillità.

Non cedete alla pigrizia

Accompagnate un maggior introito calorico con un aumento dell’attività fisica. La corsa è una valida alleata della linea, ma se non amate correre, sarà sufficiente una camminata, meglio se a passo sostenuto, anche solo di mezz’ora la mattina di Pasqua e/o nel pomeriggio. In quest’ultimo caso vi servirà anche per sgranchirvi dopo ore a tavola. Se quel giorno non riuscite a trovare il tempo per correre o camminare, poco male: fatelo nei giorni precedenti oppure in quelli successivi. L’attività fisica non ha scadenza, è sempre un valido aiuto per restare in forma e permette di concedersi qualche sgarro alimentare in più e di recuperare quando si esagera.

Evitate più sgarri consecutivi

Visto che il pranzo di Pasqua è sempre molto ricco, la sera a cena restate leggeri e preferite piatti depuranti come passati di verdura, minestroni, brodo e frutta. A Pasquetta mettete in conto un pasto a base di insalata, verdura e frutta, magari da consumare all’aperto, dopo un bel giro in bicicletta o aver fatto del movimento. In questo modo darete tempo al vostro corpo di smaltire le calorie in eccesso, senza però rinunciare a stare in compagnia.

Pranzo di Pasqua dietetico, 5 ricette da provare

Volete preparare un pranzo di Pasqua leggero e gustoso per tutta la famiglia? È molto più semplice di quanto possiate pensare: puntate su ingredienti genuini, scegliendo tra verdura di stagione e rinunciando ai condimenti troppo pesanti. Abbiamo trovato per voi alcune ricette semplicissime e light, assolutamente da provare. Scopriamole insieme.

Tortino asparagi e pecorino

Come antipasto, potete preparare un buonissimo tortino: gli asparagi, grandi protagonisti della stagione primaverile, sono l’ingrediente perfetto per portare in tavola tanto sapore. Pulite gli asparagi e metteteli a bollire per 5 minuti in acqua leggermente salata, quindi lasciateli raffreddare e tagliateli a tocchetti, ad eccezione di tre di quelli più grandi, che andrete invece a tagliare a metà per la lunghezza. Mescolate due uova con un pizzico di sale, del pepe e un po’ di basilico, poi aggiungete mezza cipolla ben tritata e 30 grammi di pecorino romano grattugiato.

Sbattete bene il composto, unite gli asparagi e versate il tutto in una teglia ben oliata. Sulla superficie, posate delicatamente gli asparagi tagliati per il lungo e spolverate con del pangrattato. Infornate a 180° per circa 30 minuti, o finché la parte superiore del tortino non sarà ben dorata. Impiattate e lasciate raffreddare: potete servirlo tagliato a fette e accompagnato con qualche salsa gustosa, oppure con dei pomodorini freschi (per una versione ancora più light).

Pasta tonno e limone

Anche un piatto di pasta con il tonno può diventare speciale, soprattutto a Pasqua: ecco una ricetta davvero originale. Mentre fate bollire gli spaghetti (in alternativa, vanno benissimo anche tagliatelle o linguine), lasciate soffriggere dello scalogno in un po’ d’olio, aggiungendo poi 20 gr di acciughe ben sgocciolate e 220 gr di tonno al naturale. Unite del succo di limone per insaporire e, quando la pasta è pronta, anche un paio di cucchiai di acqua di cottura. Scolate gli spaghetti al dente e versateli in padella, facendoli mantecare nel sugo per un minuto a fuoco basso. Decorate con un po’ di prezzemolo e servite in tavola.

Polpette di pollo e verdure

Volete preparare delle gustosissime polpette di pollo, senza usare uova o pangrattato? Iniziate pulendo una carota, una zucchina e un cipollotto: tritate il tutto finemente, quindi fate cuocere a fuoco basso con un pizzico di sale. Una volta che le verdure saranno appassite, mettetele in una ciotola assieme al macinato di pollo, al prezzemolo e all’aglio tritato e ad un po’ di sale. Formate ora delle piccole polpette e sistematele in una teglia rivestita di carta forno. Infornate a 200° per circa 25 minuti e poi portatele in tavola ancora calde.

Insalata di lenticchie

In alternativa alle polpette, potete portare in tavola una buonissima insalata di lenticchie. Prepararla è facilissimo: lasciate a bagno le lenticchie per tutta la notte, quindi cuocetele a fuoco lento per un’oretta, assieme ad uno spicchio d’aglio e a qualche foglia di alloro. Una volta scolate, lasciatele raffreddare e mettetele in una ciotola. Aggiungete dei pomodorini tagliati a metà, dei capperi, mezza cipolla e un paio di spicchi d’aglio tritati, condite con olio, sale e prezzemolo e la vostra insalata è già pronta da gustare.

Tiramisù light alle fragole

Se volete un’alternativa golosa (e leggera) alla colomba e all’uovo di Pasqua, ecco la ricetta del tiramisù light alle fragole. In una terrina, mescolate 150 gr di yogurt greco e 50 gr di zucchero. Poi lavate e tagliate le fragole a fettine, quindi iniziate a preparare il tiramisù: ad uno strato di pavesini, aggiungetene uno di crema di yogurt e uno di fragole. Continuate fino a quando avrete finito gli ingredienti. Spolverate infine con un po’ di zucchero a velo e decorate con pezzetti di fragola. Lasciate riposare almeno un’ora in frigo prima di servirlo.