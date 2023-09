Come invitare ospiti a casa

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Ricevere gli amici a casa è sempre un’ottima idea per passare del tempo in piacevole compagnia. Basta del buon cibo, la giusta varietà di bevande e gli amici con cui condividere questi piaceri, accompagnati da un’amabile conversazione e tanta allegria. Con questa combinazione di ingredienti, un invito a casa risulta sempre un evento gradito. Soprattutto se i padroni di casa, con il loro tocco personale, riescono a scaldare l’atmosfera in maniera naturale.

Oggi ho pensato di aiutarti con qualche consiglio utile per alleggerire il compito di ricevere con successo. Se non sai come organizzare una cena o come organizzare un aperitivo senza fatica, in questa semplice guida puoi trovare tanti suggerimenti da mettere in pratica per facilitarti la gestione dei preparativi. Scopri come organizzare una cena impeccabile e divertente senza trasformare la sua preparazione in un’occasione di stress.

Come organizzare una cena a casa senza stress

Il segreto per la riuscita di qualsiasi evento è la pianificazione accurata. L’improvvisazione funziona quando ci si ritrova tra intimi. Ma se vuoi fare un invito a casa per una serata in compagnia di amici più o meno stretti, e magari anche qualche collega di lavoro, pianificare con anticipo ti renderà il compito molto più semplice e meno stressante di quanto immagini (e temi). Stilare elenchi accurati e concederti il tempo per ogni attività ti permette di fronteggiare con calma eventuali imprevisti che possono presentarsi.

Una settimana prima puoi cominciare a stendere la lista degli invitati, assicurandoti di avere piatti a sufficienza per servire tutti, sedie per tutti gli ospiti e abbastanza spazio per accomodarsi a tavola. Ricorda che per stare comodi è necessario riservare almeno 70 centimetri di spazio per commensale. Calcola la distanza prendendo le misure sulla tavola: i 70 centimetri devono essere tra il centro del piatto di un coperto al centro del piatto del coperto accanto.

Informa gli amici del tuo invito a casa. Puoi mandare un messaggio oppure telefonare. Io preferisco la seconda opzione perché mi dà la possibilità sia di avere una risposta istantanea sia di ottenere informazioni utili sulle abitudini alimentari degli ospiti. Però ammetto che con gli amici più intimi, utilizzo il messaggio su whatsapp.

Pensa all’atmosfera che vuoi dare alla tua serata e scrivi la lista di quello che ti servirà per decorazioni e mise en place. Decidi il menu in modo che sia in tema con l’atmosfera scelta per la serata: organizzare una cena o un aperitivo facendo ruotare l’appuntamento attorno a un tema specifico ti aiuterà a personalizzare l’evento. Non è necessario impazzire nella ricerca di idee stravaganti: una serata country può diventare lo spunto per servire spiedini, hamburger e torta di mele, con decorazioni ispirate alla natura; in una serata a tema Costiera amalfitana, tra tovaglie e stoviglie giallo limone puoi servire fettuccine al limone, parmigiana, fritto di pesce e una delizia al limone.

L’invito a casa perfetto: fai così

Ci sono inviti che si fanno per telefono, altri che si riducono a un pratico messaggio via smartphone e altri ancora, quando si tratta di un’occasione formale, che si scrivono su un elegante biglietto dove si comunicano i dettagli. In tutti i casi, ogni invitato che riceve un invito a casa è tenuto a dare una risposta rapida: ringraziare e accettare oppure ringraziare e rifiutare con gentilezza.

Al di là dello strumento scelto, però, l’invito a casa perfetto è quello chiaro e semplice, nel quale comunichi tutte le informazioni necessarie: orario, indirizzo, tipo di appuntamento. Ricordati che l’invito a casa deve chiarire senza ombra di dubbio la natura dell’evento, in modo da non mettere a disagio gli ospiti. Se intendi organizzare una cena a tema, fallo sapere ai tuoi invitati, potrebbero decidere di reggerti il gioco sorprendendoti con un outfit adeguato o con un omaggio correlato (nessuno dovrebbe mai presentarsi a mani vuote).

Se si tratta di un’occasione speciale, come un compleanno, avvisa i tuoi ospiti perché non siano colti di sorpresa e si sentano a disagio perché senza regalo per chi viene festeggiato. Dalle informazioni fornite nell’invito a casa, per gli ospiti sarà più facile anche capire quale abbigliamento è più adatto per l’occasione.

Se hai deciso di organizzare un aperitivo durante la settimana, in base all’orario indicato gli ospiti potrebbero sentirsi liberi o meno di presentarsi in abiti da lavoro senza passare da casa. Oppure, se vuoi organizzare una cena in piedi a buffet, specificalo perché i tuoi amici potranno optare per un outfit comodo e informale mentre le signore potrebbero decidere di fare a meno del tacco 12.

Invito a casa: meglio la cena seduti o in piedi?

Prima di telefonare o di mandare gli inviti a casa, considera attentamente la lista dei tuoi ospiti e anche la quantità. C’è una bella differenza tra organizzare un aperitivo o una cena in piedi per venti persone e organizzare una cena seduti a tavola per la stessa quantità di persone.

Quando vuoi circondarti di tanti amici, se nel soggiorno hai posti a sedere a sufficienza, puoi organizzare un aperitivo o una cena in piedi. Ti consiglio di disporre piccole isole tematiche sparse per il soggiorno, dove sistemare le diverse tipologie di piatti: in questo modo stimoli il movimento e l’incrocio tra invitati. Altrimenti, puoi concentrare la zona buffet attorno a un grande tavolo attorno al quale gli ospiti possono girare comodamente.

Nella scelta del menu, quando vuoi organizzare una cena in piedi, devi evitare pietanze che necessitano l’uso del coltello. Pensa a preparazioni facili da servire, come le insalate di riso e il cous cous o già porzionate, come le lasagne da estrarre dal forno dopo che gli ospiti hanno già fatto un giro di antipasti e zucchini, per stupirli con teglie di lasagne ancora calde ma già divise in porzioni.

Se, invece, scegli di organizzare una cena seduti, devi calcolare quante persone puoi accogliere comodamente, e se riesci a preparare abbastanza cibo per tutti. Soprattutto, a differenza di un invito a casa per un aperitivo o una cena in piedi numerosa, quando raduni i tuoi ospiti attorno a una tavola devi avere la certezza che nella lista di invitati non ci siano persone che non vanno d’accordo tra loro o che potrebbero rovinare l’atmosfera.

Immagina il gruppo che vuoi invitare a casa tua e pensa a come vorresti disporlo a tavola. Se c’è qualcuno che non ti sembra adatto accanto a nessuno degli altri ospiti, forse il contesto della serata non è adatto.

Organizzare la cena qualche giorno prima

Approfitta del weekend che precede l’invito a casa, per cominciare a entrare nel vivo dell’organizzazione.

Annota le conferme degli ospiti e assicurati di verificare che le loro restrizioni dovute a eventuali diete o intolleranze alimentari non interferiscano con il tuo menu. In questo caso puoi decidere di aggiungere dei piatti speciali alternativi o di modificare la ricetta.

Pianifica le preparazioni, tenendo presente cosa puoi cucinare in anticipo o il giorno prima. Cedere alla tentazione di sperimentare ricette nuove è sempre un errore. Se vuoi andare sul sicuro, punta sulle ricette che hai già provato in passato. Avrai la certezza del risultato e correrai meno rischi di incappare in qualche problema che non sai come risolvere.

Procurati le decorazioni che ti servono, acquista quelle che non hai in casa e controlla che quelle che hai già siano in ordine.

Anche se in casa tua siete tutti astemi, non puoi organizzare una cena o un aperitivo senza servire alcolici. Compra il vino e le altre bevande che intendi offrire come aperitivo, durante il pasto e dopo cena. Assicurati di avere almeno due cavatappi perfettamente funzionanti, e procurati la quantità di vino necessaria per non lasciare i tuoi ospiti a bocca asciutta durante il pasto. Tieni presente che una bottiglia di vino contiene 750 ml che equivalgono a circa cinque bicchieri di vino. Calcola una media di tre bicchieri a persona, ma tieni conto anche della presenza di astemi e di bevitori forti. In genere con una bottiglia ogni due persone hai vino a sufficienza per una cena seduti, ma se vuoi essere sicuro puoi calcolare una bottiglia a persona, così da essere a prova di richieste extra.

Se devi organizzare un aperitivo, e non vuoi preparare tutti gli stuzzichini, ricordati di ordinare focaccine, pizzette e snack che potrai passare a ritirare qualche ora prima dell’appuntamento con gli amici.

Crea una o più playlist che accompagneranno la serata come musica di sottofondo. Soprattutto se hai deciso di organizzare una cena in piedi, la musica può trasformare l’appuntamento in una serata danzante. Crea le playlist in anticipo, per la cena scegli canzoni che ti piacciono e che facciano sentire i tuoi ospiti allegri e rilassati, ma per ravvivare l’atmosfera quando arriva il dolce e sconfiggere il torpore pensa a una playlist con belle canzoni che facciano leva sul senso del ritmo dei tuoi amici. La cosa migliore è mescolare generi musicali in modo che tutti trovino canzoni familiari che amano.

Come organizzare un invito a casa: il giorno prima

Occupati del dessert, che si tratti di un dolce da frigorifero o di una torta da cuocere in forno, l’ideale è prepararli la sera prima. Il giorno successivo saranno ancora più buoni e tu avrai una cosa in meno da fare.

Al di là delle pulizie regolari, il giorno prima puoi dare una pulita aggiuntiva a soggiorno, sala da pranzo e al bagno aperto agli ospiti. Ricordati di predisporre le salviette per gli ospiti e assicurati che il cestino dei rifiuti sia vuoto.

Su una mensolina, metti una confezione di stuzzicadenti: non si dovrebbero usare, ma se un ospite te li dovessi chiedere puoi indirizzarlo gentilmente al bagno, ed evitare così a tutti i commensali di assistere a una spiacevole igiene orale pubblica.

Sistema i fiori freschi nei vasi da collocare accanto al tavolo (al centro danno sempre e solo fastidio), però cerca di puntare sull’effetto naturale dei fiori stagionali, come se la composizione fosse appena nata nel tuo giardino in modo spontaneo. Ti basta aggiungere un po’ di verde selvatico per rendere il bouquet chic ma naturale.

Invito a casa: come apparecchiare la tavola e organizzare la cucina

Puoi organizzare una cena per festeggiare un compleanno, per inaugurare la nuova casa, per un’occasione speciale o semplicemente per trascorrere del tempo con gli amici o con i parenti. Qualunque sia l’occasione, per goderti l’appuntamento e non arrivare stremata alla serata, il segreto è organizzare tutto per tempo. Puoi cucinare alcuni piatti il giorno prima e conservarli in frigo. Ma certe ricette vanno fatte sul momento.

Come prima cosa, puoi apparecchiare la tavola, così una volta finito il lavoro in cucina potrai prepararti per accogliere gli ospiti. Se apparecchiata con amore, la tavola trasmette la giusta atmosfera alla serata. Non è necessario sfoggiare impeccabili set di stoviglie coordinate, anzi puoi miscelare gli stili liberamente, a patto di tenere alcuni elementi comuni che legano il tutto. Se, per esempio, vuoi organizzare un aperitivo con gli amici a tema mare, puoi usare set di piatti e bicchieri diversi recuperati nei mercatini o piatti di design spaiati, ma tutti con sfumature di blu, e calici dalla forma simile ma in un arcobaleno di sfumature che fanno pensare al tramonto sul mare. Non avere paura di osare, apparecchiare la tavola è un modo per esprimere la tua personalità e può fornire un nuovo spunto alla conversazione.

Dagli chef puoi copiare il segreto per organizzare una cena senza intoppi in cucina. Fai come loro che, prima di azionare i fornelli, preparano “la linea” e dispongono sul piano di lavoro tutti gli ingredienti di cui hanno bisogno per il menu e per impiattare. Allinea tutte le ciotole riempite con il necessario. Vedrai che cucinare in questo modo sarà meno più pratico e meno dispersivo.

Anche se opti per un invito a casa per cena, puoi organizzare una postazione per l’aperitivo con bevande e snack da servire agli ospiti al loro arrivo. Sarà un ottimo intrattenimento in attesa che ci siano tutti per servire la cena.

Porta in tavola sia l’acqua naturale travasata in una brocca sia quella gassata in bottiglia di vetro, ma non mettere mai in tavola i bottiglioni di plastica!

Vestiti, accendi la musica e prenditi qualche minuto di relax in attesa dell’arrivo degli amici. Con un’organizzazione impeccabile l’invito a casa si rivelerà una serata di successo.