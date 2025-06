Visto (e adorato) su TikTok: il cesto portabiancheria con scomparti è l’accessorio che ti svolto il bucato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

L’accessorio che ti svolta il bucato? L’abbiamo trovato su TikTok ed è il cesto portabiancheria che non ti farà più impazzire il giorno del bucato.

Ammettiamolo: a nessuno piace frugare fra i panni sporchi nel tentativo di dividere i capi colorati da quelli bianchi. E poi ancora, la biancheria delicata dalle t-shirt e dai vestiti. Operazioni che si traducono in stress e in una grande perdita di tempo.

Come spesso accade la soluzione arriva dai social e in particolare da TikTok dove è diventato viralissimo cesto portabiancheria tanto semplice, quanto geniale.

Si tratta di un semplice cesto in bambù con ben tre scomparti in cui riporre la biancheria e ritrovarsi, nel momento di preparazione della lavatrice, con i capi già pronti per essere lavati.

Il migliore portabiancheria salvaspazio

Ma le magie di questo portabiancheria non finiscono qui. Realizzato con doghe di bambù, questo cesto è super robusto e riesce a sostenere sino a 25 kg di peso.

Il coperchio evita la fuoriuscita di possibili odori provenienti dai panni sporchi e permette di allontanare la polvere. In più si può aprire facilmente con una mano sola. Riesce a contenere il bucato della famiglia di una settimana e puoi conservare al suo interno anche asciugamani, cuscini e lenzuola.

I tre scomparti permettono di organizzare i capi, facilitando il lavaggio grazie alla suddivisione fra scuri, chiari e colorati. In più il sacco all’interno è rimovibile e lavabile in lavatrice, per un uso igienico e perfetto.

Le maniglie in corda di cotone, inoltre, permettono di spostare il cesto per la biancheria facilmente, spostandolo in qualsiasi punto della casa in base alle esigenze.

Insomma, questo cesto rappresenta una vera e propria svolta per chi non vuole perdere tempo quando fa il bucato e vuole organizzare al meglio i capi sporchi. Non a caso è diventato virale su TikTok, conquistando utenti e creators. Il prezzo? 33 euro con lo sconto del 15% su Amazon per un prodotto che svolta il momento del bucato e ti renderà la vita più semplice.

Chi l’ha provato, d’altronde, lo trova super funzionale. Nelle recensioni su Amazon viene apprezzato l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche la possibilità di dividere gli scomparti fra le varie stanze. Vengono apprezzati inoltre l’aspetto del portabiancheria e la sua capienza.

Dove mettere la biancheria sporca in un bagno piccolo

Questo cesto portabiancheria risponde ad uno dei quesiti maggiori di chi ha un bagno piccolo: dove mettere la biancheria sporca? La soluzione è un cesto che non solo contiene i panni da lavare, ma permette anche di arredare.

Se non hai abbastanza spazio puoi estrarre le sacche dal cesto, dividendole nelle stanze in cui ti serve. In alternativa puoi utilizzare questo accessorio comodissimo per arredare il tuo bagno, creando un mini spazio lavanderia.

Ricordati di lavare i capi bianchi resistenti (o molto sporci) con un programma a 60°C, mentre per i capi delicati o con fibre sintetiche scegli un lavaggio a 30°C.

Per i capi scuri invece scegli un programma a bassa temperatura e non superiore a 30°C. In questo modo eviterai che i colori possano sbiadire.