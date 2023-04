Stufi delle solite porte? Via libera al colore!

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

All’eventualità di adottare porte da interno colorate si pensa raramente. La loro potenzialità decorativa è spesso trascurata. Il fatto che le porte siano un elemento prettamente funzionale non esclude, però, la possibilità di variarne il colore oltre che lo stile. Chi ha passione e abilità con il fai da te può procedere con le proprie mani. Bisogna, prima, levigare il legno e, poi, procedere con l’applicazione del colore. Oppure si possono comprare nuove porte interne colorate, soluzione più pratica, dalla riuscita sicura, ma ovviamente non economica quanto il fai da te.

Porte da interno colorate e moderne: le filomuro

Tutte le variazioni cromatiche sono possibili, se non sai come scegliere il colore delle porte, parti dall’atmosfera che vuoi dare ai tuoi interni e dallo stile. Tra interni minimali, ambientazioni vintage, appartamenti shabby, abitazioni stile bohémien, loft industrial e villette country, le possibilità di mixare colori, materiali ed effetti diversi sono davvero parecchie.

Le porte bianche hanno un loro perché soprattutto in un contesto dove l’arredamento è candido, moderno e luminoso. Le porte da interni colorate di bianco nella versione filomuro, dove la caratteristica estetica saliente è l’assenza di finiture esterne, telai e cerniere visibili, possono essere incastonate nei muri e mimetizzarsi senza soluzione di continuità oppure essere messe in risalto come pannelli decorativi dalle incisioni suggestive.

Nella versione ad anta complanare alla parete, le porte filomuro risultano estremamente essenziali e, volendo, riescono a mimetizzarsi fino a diventare quasi invisibili. In questo caso, l’idea di adottare delle porte interne moderne colorate proprio come il muro tinteggiato nel quale sono collocate è l’ottimale per accentuare l’invisibilità e la pulizia dell’effetto. Questa soluzione è adatta, per esempio, quando si vuole delimitare l’accesso alla zona notte, oppure serve per nascondere l’ingresso a luoghi di servizio, come la lavanderia, la cabina armadio o una stanza adibita a studio privato.

Altrettanto interessante è la possibilità che danno queste porte colorate moderne da interni di creare contrasti cromatici inaspettati che valorizzano l’intero ambiente oltre alla singola porta che diventa protagonista dello spazio.

Porte da interno colorate: quali modelli

Si possono avere porte da interno colorate di tutti i tipi: a battente, scorrevoli esterne ed interne, a soffietto e a libro, oltre che le già citate moderne porte filomuro. Sono tutti modelli dove, essendo impossibile giocare sull’effetto mimetico, per via della presenza delle finiture esterne, vale la pena puntare su effetti decorativi che sottolineano la loro presenza.

La decisione di montare delle porte da interno moderne colorate, può nascere dal desiderio di produrre un effetto scenografico di impatto, di creare un’armonia cromatica con gli arredi, o di attirare l’attenzione su accessi verso determinate zone della casa. L’importante è non lasciarsi trascinare dalla moda del momento, ma studiare bene le diverse possibilità, considerato che il ventaglio cromatico permette una scelta infinita tra opzioni mono e bicolore.

A volte, per esempio, può bastare una porta da interni colorata in vetro, così da preservare la trasparenza, e aggiungere un effetto cromatico elegante. Altre, invece, si sceglie la porta colorata per riprendere la tinta decisa di una parete d’accento audace. Altre volte ancora, la porta diventa il focus del progetto di design e per ravvivare un soggiorno bianco si adottano porte interne di colori diversi l’uno dall’altro – giallo, rosso, blu e nero – come se il living candido fosse la tela di un’opera di Mondrian.

Come scegliere il colore delle porte

Montare delle porte da interno colorate apre infinite possibilità e se il progetto viene studiato con cura, possono diventare quell’elemento di design necessario per trasformare l’effetto scenografico complessivo. Insomma, la possibilità di aggiungere il colore ci fa finalmente considerare le porte di casa da una prospettiva diversa.

Invece di pensare solo al loro lato funzionale, possiamo valutare e sfruttare anche tutto il potenziale estetico dato dall’uso del colore. Rimane il problema di come scegliere il colore delle porte interne di casa. Premesso che ci sono aziende in grado di fornire porte da interni moderne e colorate in centinaia di colori, sia con finitura lucida che opaca, facciamo una passeggiata tra le principali possibilità per capire a quali accostamenti si prestano i colori più diffusi e con quali stili si rivelano vincenti.

Porte colorate: rosa

Si dice rosa e si pensa subito alle sfumature bon bon che sottolineano il romanticismo di una casa shabby chic bianca o lilla. Ma le porte interne colorate rosa nella sfumatura cipria, che si avvicina alle nuance nude e terrose, vanno accostate al legno biondo e caldo di pavimenti in parquet, tra arredi nelle sfumature neutre. Se, invece, ci spostiamo tra gli interni di un salotto moderno e nordico avvolto da grigi e bianchi, la porta interna colorata rosa malva assicura un impatto incisivo, luminoso e ricercato.

Porte colorate: blu

Il blu avio si presta a infiniti abbinamenti. Si possono adottare porte interne colorate blu avio per esaltare l’atmosfera mediterranea di una casa al mare oppure per sottolineare il carattere di interni di moderno gusto industriale. L’abbinamento dell’avio con le sfumature del marrone, sia nelle nuance chiare che scure di mobili e pavimenti è sempre impeccabile. Perfette anche le porte blu avio a contrasto con gradazioni di verde, dalle sfumature verde salvia per interni classici e sofisticati al verde brillante che proietta verso suggestioni tropical.

Porte colorate: giallo

Le porte interne colorate di giallo sono una tendenza contemporanea: creano contrasti super glamour con le pareti nelle tonalità blu o verde petrolio, smorzandone un po’ i toni invadenti. Il giallo delle porte interne può essere il compagno ideale di una stanza dominata dal bianco o dal grigio antracite. A contrasto con una palette di colori marroni, infine, assicura un’atmosfera vintage di classe. Se gli interni sono piuttosto minimalisti o ruvidi come nello stile industriale, potrebbe essere una buona idea adottare delle porte interne moderne e colorate di giallo, luminoso e brillante come il giallo limone, il giallo macaron o il giallo buttercup.

Porte colorate: grigio

Il colore grigio è chic anche sulle porte da interno colorate che vengono poste in risalto con discrezione. Scegli il grigio se desideri rimodernare casa, vuoi interrompere la monotonia delle pareti bianche, o devi sottolineare l’atmosfera essenziale di un appartamento di stile minimale. Con il grigio tenue, otterrai un effetto sobrio, molto delicato anche con la finitura lucida e impeccabile anche con gli interni di stile classico e sofisticato. Al contrario, se punti al contrasto delle tonalità più intense, conviene optare per la finitura opaca per avere un impatto soft, di personalità ma elegante.

Porte colorate: rosso

Le porte interne moderne colorate di rosso sono una tentazione irresistibile. Definiscono i confini degli spazi a colpo d’occhio, sono perfette per illuminare la stanza e personalizzano gli interni sviluppati attorno alle palette neutre composte da grigio, nero e bianco. Se devi abbinare le porte interne colorate di rosso alla parete bianca, puoi anche osare la tonalità Viva Magenta, il colore dell’anno 2023 decretato da Pantone. Puoi immaginare di inserire questa incredibile variante rosso ciliegia in una parete pitturata con pattern geometrici nelle nuance del rosa, oppure semplicemente renderla protagonista di una visione moderna della tradizionale parete bianca.

Porte colorate: nero

Allo stesso modo, come verso il rosso che attira ma fa paura, c’è sempre un po’ di resistenza a inserire negli ambienti domestici delle porte interne colorate di nero. In realtà, soprattutto nella versione opaca, le porte colorate di nero possono aggiungere una nota sofisticata agli interni di diverso stile, dal classico contemporaneo al minimalismo chic, passando per il mood industriale. Se poi pensiamo che nelle nostre abitazioni il nero è stato ampiamente sdoganato tanto in cucina come in bagno, perché non trasformare completamente l’atmosfera di casa, montando delle memorabili porte interne colorate di nero?

Porte colorate: verde

Tra le tendenze di arredo attuali, in notevole aumento c’è lo stile naturale dagli accenti botanici. Legni chiari, colori tenui e tanto verde e molte piante sono gli elementi che dettano le coordinate di ambienti dall’atmosfera riposante e accogliente. Qui le porte da interno colorate di un delicato verde pastello sono perfette perché sottolineano il richiamo con la natura e aggiungono un pizzico di carattere all’ambiente senza turbarne l’armonia. Una scelta perfetta per una casa dalle suggestioni japan e per chi ha scelto ambientazioni green.

Idee originali per le porte da interno colorate

Come abbiamo visto, le porte da interno colorate, soprattutto se giocate sui contrasti, possono essere il mezzo per mettere in risalto i tuoi interni. Un colore acceso o molto scuro che spicca su una parete in mezzo a una stanza o in fondo a un corridoio risulta di grande impatto e non passa inosservato. Ci sono, poi, altri suggerimenti utili che si possono adottare per aggiungere un pizzico di originalità alle porte colorate di casa.