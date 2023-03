Flower mania: colori e petali invadono le pareti

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Per chi ama il fai da te, la primavera è un’ottima fonte di ispirazione. Le decorazioni floreali sono risorse versatili ideali anche per dare personalità a pareti che sembrano mancare di carattere. Chi ama i colori può riprodurre dentro casa l’effetto decorativo dei fiori sui muri delle case di campagna. Sono così vivaci, intensi e romantici anche tra le pareti delle stanze.

Le possibilità per sfruttare la freschezza e l’eleganza della natura sono tante, a cominciare dalle decorazioni floreali fai da te. Se stai cercando un’idea per abbellire un muro bianco dentro casa, se hai voglia di portare un po’ di primavera in soggiorno o vuoi rinnovare la tua camera da letto ci sono splendide idee per decorare le pareti con composizioni floreali moderne. In questo articolo trovi i consigli per realizzare decorazioni floreali fai da te e tanti spunti da cui trarre ispirazione per abbellire la tua casa.

Legno e fiori sui muri per un look country chic

Ci sono moltissimi tipi di decorazioni per il muro che possono incorporare fiori. Anche gli accessori decorativi come orologi, ghirlande, cornici o specchi, con l’aggiunta di fiori contribuiscono a personalizzare una parete con un tocco fresco e primaverile.

Un’idea molto carina per chi ama lo stile country o quello shabby è utilizzare degli oggetti in legno da decorare con i fiori. Per rendere più accogliente l’ingresso di casa, per esempio, puoi scegliere un attaccapanni, la cornice di un grande specchio o delle scritte di benvenuto con lettere 3D in legno da dipingere con la pittura effetto vintage screpolato. Basta comprare l’apposita vernice crackle e aggiungere delle piccole decorazioni floreali a un’estremità o tra le lettere della scritta. Puoi usare sia i fiori secchi che i fiori artificiali e legarli all’oggetto di legno con uno spago naturale per un risultato country e chic.

Le Composizioni floreali per le ghirlande

Un’altra soluzione simpatica per aggiungere i fiori sui muri di casa è realizzare delle ghirlande. Puoi creare delle ghirlande a tema, utilizzando colori e fiori decorativi di stagione oppure puoi realizzare ghirlande che riprendono le nuance e lo stile della tua casa, magari cambiando il colore del nastro che usi per appenderle a seconda della stagione.

Le ghirlande stanno bene ovunque, sono la decorazione floreale perfetta sopra la porta di casa o sopra camino. Ma anche appese alla parete della camera da letto fanno il loro bell’effetto, riempiendo il muro come se fossero dei quadri.

Invece della testiera, sopra il letto puoi appendere le composizioni floreali da cambiare a ogni stagione: ghirlande di fiori multicolore per la primavera, profumate corone di lavanda per l’estate, ghirlande nelle sfumature del giallo e dell’arancio in autunno… E poi, quando arriva l’inverno, puoi sbizzarrirti con composizioni floreali particolari che riprendono le cromie del Natale oppure puntare sull’eleganza total white della stagione invernale. Per rendere la decorazione floreale appesa sul muro ancora più integrata al letto, puoi abbinare coperte, cuscini e copriletto ai colori della ghirlanda.

Decorazioni floreali moderne: gli adesivi murali

Le decorazioni floreali per pareti più rapide da usare sono gli adesivi murali: non richiedono alcun tipo di abilità e permettono di vivacizzare una parete spoglia in un attimo. In commercio si trovano decorazioni adesive murali a tema floreale di ogni genere, dallo stile pop alle riproduzioni che sembrano delicati acquarelli.

Gli stickers di fiori sono tutti bellissimi, ma serve una certa sensibilità artistica per creare una composizione floreale gradevole, che si integri perfettamente con la stanza. Chi non ha occhio per questo genere di cose, può puntare direttamente sul prodotto finito. Tra carta da parati, pannelli decorativi e gigantografie di decorazioni floreali c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tra le composizioni floreali a tema tropicale, i motivi decorativi che sembrano disegnati a china, i pannelli colorati e quelli in bianco e nero, le fioriture che evocano panorami da giardino giapponese e quelle che ti proiettano tra papaveri e fiordalisi di campagna, c’è da perdersi in un mare di natura che sembra quasi di avvertirne il profumo.

Si può rivestire una parete intera oppure anche solo una porzione, in verticale o in orizzontale, il risultato sarà sicuramente di grande effetto. Una moderna carta da parati dalla fantasia botanica è capace di cambiare l’atmosfera dell’intera stanza e trasformare il tuo soggiorno in un giardino di inverno o la tua camera da letto in una serra. Aggiungi qualche pianta vera e questa decorazione floreale murale ti farà sentire al fresco di un giardino in qualsiasi stagione dell’anno.

Decorazioni floreali fai da te con i bambini

Chi ha la passione per il bricolage può sbizzarrirsi a creare decorazioni floreali fai da te usando la carta crespa, la seta, la cartapesta, la ceramica, il cuoio e perfino il legno. I fiori in legno si possono anche acquistare già modellati e pronti per essere dipinti e incollati al muro, su una porta o sui mobili. Il bello di queste piccole sagome di legno è che ti permettono di dedicarti ad attività creative divertenti insieme ai bambini.

Armati di pennelli e tempera si possono dipingere e personalizzare infinite decorazioni floreali per le pareti delle camere da letto dei bambini. Se invece ti piace l’effetto bouquet, puoi creare dei piccoli mazzi di fiori di legno da inserire in cestini di legno da appendere al muro. Queste composizioni floreali aggiungono un tocco romantico alla cucina e stanno benissimo anche nel bagno.

Composizioni floreali originali con la carta

Con i bambini puoi dedicarti anche alle decorazioni floreali fai da te per addobbare la cameretta o la casa per il party con i compagni di scuola. Il vantaggio di usare la carta velina colorata per attaccare i fiori sui muri di casa è che tutti possono partecipare alla loro realizzazione secondo le proprie abilità.

La carta velina è, infatti, un materiale economico perfetto per realizzare composizioni floreali originali di vari livelli di complessità. Per esempio, se vuoi riprodurre splendidi crisantemi, di differenti dimensioni e colori, devi solo piegare a fisarmonica 6 fogli, chiuderli al centro con dello spago o il filo di ferro rivestito che si usa per chiudere i sacchetti di plastica, e poi tagliare le due estremità in striscioline che diventano i petali. Puoi appendere questi bellissimi fiori di carta velina al muro oppure aggiungerle ad altre composizioni floreali.

Partendo dagli stessi fogli di carta piegati e uniti al centro, puoi creare anche delle magnifiche camelie: invece di tagliare i petali, come abbiamo fatto per i crisantemi, dovrai solo arrotondare le estremità . Poi, con pazienza e manualità, devi aprire lentamente il fiore, piegando la parte centrale così da avere una conca. A quel punto devi solo sollevare uno per uno gli strati di carta velina e avvicinarli al centro, fino ad avere i petali del fiore sbocciato. Queste sono solo alcune delle possibilità di composizioni floreali originali che puoi creare con le tue mani per abbellire casa.

Libri e cartoncini per composizioni floreali particolari

Con i fogli di cartoncini colorati si possono realizzare rose di carta a spirale di diversi colori e diametro. Una volta pronti, basta incollare le rose a spirale su una tela bianca sopra a un gambo di rafia verde per creare una composizione floreale moderna in 3d. Il quadro con le rose a spirale è pronto da appendere al muro di casa.

Oltre alla carta velina e ai fogli di cartoncino colorato si possono anche utilizzare le pagine di vecchi libri rovinati o strappati per dare vita a composizioni floreali originali. Anche gli spartiti musicali e la carta di giornale si prestano allo stesso utilizzo creativo, sono perfetti per la creazione di rose per un bouquet dal fascino vintage che piacciono a chi ama lo stile romantico.

Fiori pressati per i quadri da muro

Le scampagnate domenicali o le gite al parco nella bella stagione ti permettono di raccogliere foglie e fiori di campo con i quali puoi creare delle composizioni decorative con i fiori pressati da incorniciare i quadretti, che poi potrai appendere al muro. Quella della pressatura dei fiori è un’arte antica che comunque si può imparare.

In alternativa si possono comprare direttamente i fiori già pressati. Se vuoi realizzare una decorazione floreale fai da te da cima a fondo, per potere pressare i fiori è necessario che siano freschi e appena sbocciati così il colore si manterrà più intenso. Tieni presente che foglie e fiori fini e piatti, come papaveri, viole, felci, sono più facili da pressare rispetto alle varietà dalle forme voluminose.

Come pressare i fiori e incorniciare le composizioni floreali

Pressare i fiori con i libri è il sistema che conoscono tutti e anche il più semplice, l’unico problema è che l’umidità del fiore viene assorbita dalle pagine del libro rovinandole e che bisogna attendere diverse settimane.

Per accelerare i tempi si possono usare le presse apposite oppure si può passare il ferro da stiro sul fiore racchiuso tra due fogli di carta assorbente, già appiattito con un libro pesante. Bisogna solo passare il ferro caldo sopra il ferro per una decina di secondi senza muoverlo. Poi si attende per un’altra decina di secondi, quanto basta per dare il tempo alla carta di raffreddarsi, e si esegue nuovamente l’operazione. Di solito basta ripetere il processo un paio di volte per ottenere il fiore rigido, asciutto e pronto per la composizione floreale.

Puoi incollare i fiori pressati su una carta speciale, carta giapponese o carta decorata e creare delle decorazioni di libera fantasia. Un’alternativa elegante sono gli erbari in vetro ovvero, composizioni floreali essiccate e racchiuse tra due lastre di vetro incorniciate. Realizzare gli erbari in vetro è facilissimo: devi solo creare la tua composizione appoggiando con delicatezza foglie, fiori o petali sulla lastra pulita.

Blocchi la composizione appoggiando l’altra di vetro e quindi sigilli il tutto con la cornice. Puoi usare i fiori, le foglie e anche l’erba. Prova a immaginare le sommità del quadrifoglio pressate dentro una lastra di vetro, la semplicità di una composizione di margherite o l’eleganza delle sfumature dei petali dell’ortensia. Sono tutti esempi perfetti per fare risaltare i fiori sul muro e per realizzare delle decorazioni floreali per le pareti di ogni stanza.

