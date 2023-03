Ospiti inaspettati? Le pulizie last minute stanza per stanza

È capitato a tutti di ricevere, di punto in bianco, la telefonata del parente o dell’amico che “si trova a passare dalle nostre parti” e decide di farci una visita improvvisa. Gli ospiti inaspettati non sono quasi mai una bella sorpresa, specialmente se abbiamo la casa in disordine o siamo indietro con le pulizie.

Per carità, a meno che non siate abituati a tralasciare le pulizie di casa da mesi, difficilmente le persone si scandalizzeranno per la presenza delle tazze della colazione nel lavandino della cucina o per un po’ di polvere accumulata sui mobili del soggiorno. Soprattutto se è un amico o un parente piombato in casa all’improvviso.

Tutti desideriamo avere una casa pulita e sempre in ordine ma, quando si lavora o si hanno dei bambini piccoli, il tempo non è mai abbastanza. La vita frenetica di oggi ci spinge a stare molte ore fuori e la sera non si ha sempre voglia di prendere l’aspirapolvere o di lavare i pavimenti.

In questi casi, come prima cosa è importante non lasciarsi sopraffare dal senso di colpa per non aver mantenuto la casa perfettamente in ordine. Concentratevi, invece, nel trovare una soluzione efficace per pulire casa velocemente tutte le volte che avete i minuti contati. Vediamo come fare le pulizie last minute stanza per stanza, in modo da avere la casa sempre in ordine con il minimo sforzo.

Prima di cominciare

Una regola valida per tutta la casa per rendere le operazioni di pulizia più rapide è quella di provare a non tenere troppo disordine in giro. Rimettere gli oggetti al proprio posto dopo averli utilizzati è un’abitudine che fa risparmiare molto tempo nelle pulizie.

Assicuratevi anche di avere a portata di mano tutti gli strumenti, gli accessori e i detergenti necessari per una pulizia veloce. Evitate di acquistare decine di prodotti con la stessa funzione, ne bastano veramente pochi e specifici da usare in tutta la casa. Per una pulizia della casa veloce non usate prodotti che necessitano di troppo tempo di posa o che devono essere risciacquati a lungo, perché vi faranno perdere solo molto minuti preziosi.

Se avete davvero poco tempo per le pulizie, cominciate dalla stanza più sporca o da quella che deve essere pulita per prima perché stanno per arrivare gli ospiti.

Pulire velocemente la cucina

La cucina è una delle stanze più frequentate di tutta la casa e quella che si sporca di più e più facilmente. In cucina si prepara da mangiare, si consumano i pasti almeno una volta al giorno, alcuni ci passano anche buona parte della giornata. In più, è la stanza dove conserviamo il cibo, per cui la pulizia deve essere sempre accurata e quotidiana.

Tra i trucchi per pulire la cucina velocemente c’è quello di liberare subito il lavandino dai piatti sporchi: lavateli a mano o infilateli in lavastoviglie subito dopo aver mangiato così non si accumuleranno. Mettete a posto gli attrezzi e gli ingredienti che avete usato per cucinare e già la cucina sembrerà più ordinata.

Con i ripiani liberi, pulire le superfici sarà molto più semplice e veloce. Sgrassate subito il piano cottura prima che lo sporco si incrosti e poi passate a pulire il lavello e le piastrelle. Proseguite sui mobili e su tutte le superfici, insistendo sulle macchie e su eventuali residui di cibo. Naturalmente, quando si tratta di pulire la cucina velocemente non è necessario pulire l’interno dei mobili, del frigorifero o del forno, per avere una casa presentabile in pochi minuti è sufficiente eliminare il disordine e lo sporco superficiale. Per una pulizia a fondo c’è tempo.

Infine, passate l’aspirapolvere e lavate il pavimento. Aprite le finestre per far asciugare in fretta ed eliminare eventuali odori persistenti.

Pulizia casa veloce: il bagno

Insieme alla cucina, il bagno è l’ambiente della casa più sfruttato e che richiede una pulizia molto accurata. Si tratta di una stanza che va pulita tutti i giorni e che, molto probabilmente, gli ospiti vi chiederanno di utilizzare. Per pulire il bagno velocemente, iniziate versando nel water un detersivo specifico, in modo che agisca durante le altre operazioni di pulizia. Liberate il lavandino e le mensole da prodotti per il make up, creme e simili, così da avere tutte le superfici libere.

Spruzzate un detersivo anticalcare sui sanitari, nella doccia e nella vasca e lasciate agire qualche minuto. Risciacquate bene con una spugna e asciugate tutte le superfici con un panno in microfibra. Non dimenticate di pulire le piastrelle, il vetro della doccia e lo specchio, eliminando tutte le macchie e gli aloni.

In ultimo, passate ai pavimenti, ricordandovi di aprire le finestre per far asciugare prima e per arieggiare la stanza. Naturalmente, rimettete a posto tutti gli oggetti sulle mensole e sui vari ripiani, cambiate gli asciugamani e controllate che ci sia sufficiente carta igienica.

Come pulire velocemente il soggiorno

Molto probabilmente, gli ospiti saranno ricevuti in soggiorno o comunque in un living o open space, che è anche l’ambiente in cui si passa il tempo libero. Come la cucina e il bagno, è una stanza molto vissuta, quindi è sicuramente necessario dare una sistemata quotidiana.

Per pulire il soggiorno, specialmente se avete animali domestici o bambini, è meglio cominciare da divani e poltrone, aspirando o spazzolando eventuali peli o briciole di cibo. Poi è il turno dei mobili, che vanno spolverati e puliti. Non c’è bisogno di dire che meno ninnoli e soprammobili avete e più veloci saranno le operazioni di pulizia. Se non ci sono macchie, è sufficiente un piumino o un panno asciutto, altrimenti meglio passare sui mobili con un panno umido.

Aspirate con cura il pavimento ed eventuali tappeti e poi lavate con un paio di passate e con le finestre aperte. Anche in questo caso, ricordatevi di riporre tutti gli oggetti al loro posto dopo le pulizie, in modo da mantenere il soggiorno sempre ordinato e accogliente.

Pulire velocemente la camera da letto

Le camere da letto, seppur importanti, possono essere lasciate per ultime. Si inizia sempre dalla biancheria: se non avete tempo per lavare le lenzuola, potete semplicemente rimuovere le federe e sostituirle con altre pulite, in modo da dare subito una sensazione di freschezza e pulizia al letto. Ovviamente, se gli ospiti devono trattenersi per la notte, dovete organizzare la camera da letto con biancheria pulita.

Riponete i vestiti nell’armadio o nella cesta del bucato da lavare e spolverate le superfici dei mobili, specchi compresi. Con l’aspirapolvere, passate sui tappeti e a terra e lavate con un detersivo specifico per il tipo di pavimento. Ripetete la stessa routine per ogni camera da letto. Se ci sono dei bambini in casa, sistemate eventuali giocattoli in giro per la cameretta nelle apposite scatole o ceste.

Tenete sempre presente che una camera da letto ordinata e pulita favorisce un buon riposo notturno e un risveglio rigenerante. Con questi semplici trucchi per le pulizie last minute, otterrete una camera da letto sempre pronta in poco tempo.

Come pulire velocemente il balcone

Avere uno spazio esterno alla casa è un grande vantaggio, tranne quando si tratta di fare le pulizie! Pulire velocemente il balcone, il terrazzo o la veranda è una sfida non da poco. Non ha senso avere la casa perfettamente pulita e ordinata se poi gli esterni sono in disordine o sporchi.

Come prima cosa, spazzate il pavimento per eliminare foglie e polvere. Se ci sono sedie, tavoli e altri arredi, puliteli con una spugna e un detergente specifico per il tipo di materiale di cui sono composti.

Se avete delle piante o dei fiori sulla veranda o sul balcone, ricordatevi di annaffiarli regolarmente e di rimuovere le foglie secche o i fiori appassiti. In questo modo, le piante rimarranno rigogliose e sane e ci sarà meno sporcizia. Non dimenticate di lavare il pavimento e di rimettere in ordine eventuali suppellettili o cuscini.

Consigli per pulire casa velocemente

Oltre a questi consigli per pulire casa velocemente stanza per stanza, ci sono altri accorgimenti da osservare per rendere la casa accogliente per gli ospiti inaspettati. Ad esempio, accendere delle candele profumate o diffusori di aromi per creare un’atmosfera piacevole e invitante. Mettere a disposizione degli asciugamani puliti e delle salviette per le mani, e preparare dei bicchieri e delle bottiglie d’acqua in vista.

Fare le pulizie all’ultimo momento non è così difficile come sembra. Bisogna però ricordare che la pulizia della casa è un’attività che richiede costanza e impegno.

Per evitare di dover fare le pulizie last minute, cercate di dedicare un po’ di tempo ogni giorno a mettere in ordine, così da avere sempre una casa pulita e accogliente, pronta ad ospitare amici e parenti.