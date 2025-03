La quinta parete, trasforma i tuoi interni con un soffitto di design

Scopri come il soffitto diventa il segreto per creare ambienti eleganti, accoglienti e innovativi. Esplora progetti come Petit Sept, Pv Apartment, Pertre e Classic Matters per scoprire come valorizzare ogni ambiente

Nel mondo del design d’interni, il soffitto viene riconosciuto come la quinta parete, capace di trasformare l’atmosfera e la personalità degli spazi. Esplora progetti come Petit Sept, Pv Apartment, Pertre e Classic Matters per scoprire come valorizzare ogni ambiente.

La quinta parete

Quando si pensa a una stanza comune, nei nostri appartamenti, spesso si trascura un elemento, nonostante la sua estensione: il soffitto. Visto come superficie neutra e solitamente lasciata bianca, senza ritocchi, negli ultimi tempi è stata rivalutata dal design come elemento di stile che determina l’atmosfera di uno spazio, potendolo rendere più raccolto, elegante o luminoso. Atelierzero, con progetti come Petit Sept, Pv Apartment, Pertre e Classic Matters, ci mostra come questa “quinta parete” possa trasformare una stanza con semplici ma audaci dettagli.

Esempi di progetti di soffitto

In Petit Sept, ad esempio, il soffitto verde scuro del salotto si estende fino alla sezione superiore delle pareti, avvolgendo l’intera stanza in un abbraccio cromatico. Questo dettaglio rende l’ambiente raccolto e intimo, quasi fosse un rifugio. È una scelta che invita a stare comodi e a rilassarsi, sfumando il confine tra pareti e soffitto per creare un’atmosfera calda e accogliente.

Il Pv Apartment, situato in uno dei quartieri più iconici della città, è un vero riflesso dello stile della vecchia Milano. Atelierzero ha scelto di mettere ancora più in risalto l’altezza dipingendo il soffitto con un color terra nel salotto, che diventa un elemento di carattere senza interrompere la linearità della stanza. Ristrutturare uno spazio così significativo impone una forma di profondo rispetto atta a valorizzare il più possibile gli elementi preesistenti, ovvero ciò che ha costituito fino a quel momento l’identità dell’appartamento.

In Pertre, invece, il soffitto del salotto mostra la bellezza naturale delle volte in mattoni a vista, che aggiungono un tocco rustico e raccontano la storia dell’edificio. È un dettaglio che crea una connessione con la tradizione e rende l’ambiente più autentico, portando un senso di calore e stabilità. Nel bagno, Atelier Zero ha scelto un approccio completamente diverso: pareti e soffitto sono dipinti di un giallo acceso, trasformando lo spazio in un’esplosione di energia. Questo esempio dimostra come un colore vivace possa dare personalità e rendere anche il bagno uno spazio sorprendente e dinamico.

Infine, in Classic Matters, Atelier Zero esplora la raffinatezza classica con un soffitto arricchito da boiserie, che aggiunge tridimensionalità e un tocco “couture” all’ambiente. Le superfici decorate donano eleganza e trasformano il soffitto in un punto focale, completando la stanza con dettagli sofisticati che esprimono un gusto senza tempo.

Idee per valorizzare il soffitto

Ma come portare un po’ di questa magia nelle nostre case? Iniziare dal colore è una soluzione semplice e d’impatto. Un soffitto scuro, come nel salotto di Petit Sept, crea un’atmosfera raccolta e avvolgente, perfetta per chi cerca intimità. Se invece preferisci un effetto più arioso e luminoso, opta per toni chiari come il bianco panna o il grigio perla, che riflettono la luce e ampliano visivamente lo spazio.

Per aggiungere un tocco decorativo, una carta da parati con motivi geometrici o sottili texture può trasformare il soffitto in un elemento di fascino senza appesantire. E per chi ama lo stile classico, una boiserie sul soffitto, come in Classic Matters, aggiunge una dimensione scultorea e raffinata. Anche le travi a vista, naturali o dipinte, creano un effetto rustico o industriale, portando autenticità e calore. Infine, l’illuminazione giusta può esaltare qualsiasi dettaglio del soffitto: strip LED, faretti o lampade a sospensione possono aggiungere profondità e valorizzare ogni scelta di design, rendendo il soffitto una parte viva dello spazio.