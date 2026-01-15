La casa che inizia bene l’anno con cambi facili che trasformano gli spazi

La sua è una passione nata tra i banchi di scuola, segue progetti di interior e product design. Ha rappresentato l'Italia come membro di giuria o collaboratrice durante diverse manifestazioni di design nazionali e internazionali.

Uno spazio living ordinato dimostra come il decluttering possa trasformare la percezione della casa.

Gennaio è il mese dei nuovi inizi, ma anche della semplificazione. Dopo le feste, la casa ha bisogno di respirare, di ritrovare ordine e leggerezza. Non servono grandi interventi o rivoluzioni: spesso sono i piccoli cambi mirati a trasformare davvero la percezione degli spazi. Un refresh intelligente, fatto di scelte consapevoli, che possa accompagnare l’inizio dell’anno con equilibrio e stile.

Togliere gli addobbi, un gesto pratico ma anche mentale

Riporre gli addobbi natalizi è la prima vera azione da compiere all’inizio di gennaio. Non è solo un’operazione organizzativa, ma un vero atto simbolico di chiusura. Via luci, albero, decor stagionali e dettagli che appartengono a un tempo concluso, anche quelli “neutri” che tendiamo a lasciare per abitudine. In questo modo la casa torna subito pulita e leggera, pronta a ripartire insieme a noi e ai nostri impegni.

Decluttering post-feste, meno oggetti più chiarezza

Lo sappiamo bene: le festività amplificano l’accumulo. Regali, decorazioni, doppioni, oggetti fuori posto. Per questo gennaio è un momento ideale per fare un decluttering mirato, non drastico ma consapevole. Eliminare ciò che non ci serve più alleggerisce gli spazi e, inevitabilmente, anche la mente. Una casa più ordinata ci aiuta in maniera sostanziale a iniziare l’anno con maggiore lucidità.

La prima tendenza dell’anno, il colore Pantone 2026

Gennaio non è il mese in cui bisogna per forza stravolgere la nostra casa, ma può essere quello giusto per iniziare ad apportare piccole modifiche, magari anche in linea con i trend. Il colore 2026, Cloud Dancer (PANTONE 11-4201), indicato da Pantone, rappresenta la prima vera direzione cromatica del nuovo anno. Se risuona con il nostro gusto, possiamo iniziare a inserirlo in casa in modo più o meno discreto: magari non subito sulle pareti, ma con alcuni arredi o negli elementi di decor e di dettaglio. Un vaso, un quadro, una lampada o dei cuscini bastano per dialogare con la tendenza senza compromettere l’equilibrio dello spazio esistente.

Predisporre la casa alla primavera seguendo il ritorno della luce

Gennaio segna anche un cambiamento sottile ma potente: le giornate iniziano lentamente ad allungarsi e la luce naturale torna a entrare negli ambienti in modo diverso. È il momento giusto per assecondarla, iniziando ad aprire di più le finestre e ad alleggerire visivamente lo spazio davanti agli infissi, riposizionando arredi e oggetti per valorizzare al meglio l’ingresso della luce. Non è ancora primavera, ma la casa può iniziare a prepararsi con gesti piccoli e consapevoli.

Un rituale di benessere domestico per iniziare l’anno

Ogni nuovo inizio ha bisogno di un rito. A gennaio può essere semplice, ma mirato. Dopo aver riordinato e predisposto la casa al nuovo anno, è importante concedersi, magari una volta alla settimana, un momento dedicato solo a sé. Un bagno caldo nella propria home spa, una lettura accompagnata da luci soffuse, il tempo per un hobby amato vissuto all’interno di uno spazio finalmente ordinato e consapevole. Prendersi cura dell’ambiente diventa così un gesto di attenzione verso se stesse, perché il benessere non nasce solo da ciò che facciamo, ma anche, e soprattutto, da dove lo facciamo.