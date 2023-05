Dieta, le migliori della settimana dall’8 al 14 maggio

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Si può perdere peso facilmente, senza dover fare troppe rinunce? Adottare una sana alimentazione e fare un po’ di attività fisica sono i due fattori più importanti per dimagrire e restare in salute, ma per prepararsi alla prova costume o magari semplicemente disintossicarsi dopo qualche abbuffata di troppo si può seguire una dieta flash in grado di fare risultati eccellenti nel breve periodo. Vediamo i consigli dei nostri esperti.

Dieta flash, come funziona

Ci sono momenti della nostra vita in cui sentiamo il bisogno di perdere in fretta qualche chiletto di troppo, come fare? La dieta flash è un’ottima soluzione: si tratta di un regime detox e ipocalorico, che aiuta quindi a dimagrire in pochi giorni depurando nel contempo l’organismo dalle tossine accumulate nel tempo. Assumendo circa 1.200 kcal al giorno – molto meno rispetto al fabbisogno di un adulto normopeso -, si può arrivare a perdere sino a 5 kg in appena 10 giorni. Essendo una dieta piuttosto restrittiva, è importante interromperla non appena raggiunto l’obiettivo o, comunque, non oltre il periodo di tempo prescritto.

Cosa si può mangiare e cosa invece bisogna evitare? Via libera alla verdura non amidacea, alla frutta poco zuccherina e alle proteine magre, come quelle contenute nelle carni bianche e nel pesce. C’è poi spazio anche per i cereali integrali, i latticini magri e la frutta secca, purché in quantità ridotte. Sono invece da eliminare i grassi saturi e i carboidrati raffinati, la frutta zuccherina, i dolci, le bevande gassate e quelle alcoliche. Bere molto è fondamentale: sono consigliati almeno 2 litri d’acqua al giorno, aiutandosi anche con tisane non zuccherate.

Bibite zuccherate: le controindicazioni

Gustosissime e rinfrescanti, le bibite non sono però un toccasana per l’organismo: dalla Coca Cola alla Red Bull, passando per il tè freddo e il latte al cioccolato, tutte queste bibite sono arricchite con zucchero per rendere il loro sapore più dolce. Ma quali sono le reali quantità di dolcificanti contenute nelle bevande più amate, e quali le conseguenze negative per la salute? Innanzitutto, bisogna ricordare che lo zucchero è fondamentale per i nostri processi metabolici, dal momento che è la principale fonte di energia del nostro corpo.

Tuttavia, un bicchiere di bibita può arrivare a coprire ben metà del fabbisogno quotidiano di un adulto normopeso. Perché sarebbe bene non esagerare con lo zucchero? Oltre a mettere a rischio la nostra linea, essendo una delle prime cause di sovrappeso e obesità, può comportare diversi problemi di salute. Eccessive quantità di zucchero fanno aumentare improvvisamente la glicemia nel sangue, e nel lungo periodo può causare insulino-resistenza, il diabete mellito di tipo 2 e la sindrome metabolica.

Acqua e limone, un vero toccasana

Iniziare la giornata con un bicchiere di acqua e limone è un gesto d’amore per il nostro organismo: questa bevanda è super dissetante e aiuta ad idratare il corpo dopo le lunghe ore notturne, favorendo la diuresi e depurandoci dalle tossine. Ma i benefici non finiscono certo qui. A rivelarceli è il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch): “È l’ideale per alcalinizzare l’organismo e riequilibrare i livelli di pH. Bere regolarmente acqua e limone può dunque aiutare a tamponare l’acidosi della matrice extracellulare, che nel primo mattino ha il suo picco”.

Il succo di limone, diluito in acqua tiepida, è poi un’ottima fonte di vitamina C, utile per stimolare il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario. Senza contare che offre una vera sferzata di energia, per dare il via alla giornata nel modo migliore. Gli antiossidanti in esso contenuti, poi, combattono lo stress ossidativo e rendono la pelle più giovane e luminosa. Infine, acqua e limone è un alleato per la dieta: questo agrume contiene enzimi naturali associati al dimagrimento e al raggiungimento del senso di sazietà.