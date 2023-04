Dieta, le migliori della settimana dal 27 marzo al 2 aprile

Mancano davvero pochissimi giorni a Pasqua, e come da tradizione ci riuniremo tutti attorno al tavolo per un luculliano banchetto da consumare in famiglia o tra amici. Perché allora non giocare d’anticipo? Basta fare qualche piccola rinuncia durante la settimana e arrivare così pronti al pranzo pasquale, senza sentirci in colpa per qualche caloria di troppo. Scopriamo quali sono i migliori consigli dei nostri esperti.

La dieta Banting, come funziona

Di diete ce ne sono tantissime, e non è facile trovare quella adatta alle nostre esigenze. Avete mai sentito parlare della dieta Banting? Ideata nel 1862 dal dottor William Harvey per un suo paziente, si dimostrò sin da subito molto efficace per perdere peso in poco tempo. Nel corso degli anni è stata leggermente modificata dal dottor Tim Noakes, ma è rimasta in ogni caso un regime alimentare basato su un basso contenuto di carboidrati e un elevato apporto di grassi. Questo approccio alimentare prevede quattro distinte fasi.

Nella prima, quella dell’osservazione, ci si limita a seguire per una settimana una dieta ipocalorica. La seconda fase, del ripristino, si prolunga invece per alcune settimane e permette di consumare senza limitazioni alcuni alimenti come frutta, verdura, pesce e pollame, riducendo invece l’assunzione di altri cibi come i legumi e i latticini. È durante la terza fase, quella della trasformazione, che si restringe ulteriormente la lista degli alimenti che si possono mangiare, alternando anche momenti di digiuno intermittente. L’ultima fase, quella della conservazione, si attiva quando si è raggiunto il peso ideale e permette di reintrodurre alcuni cibi “vietati”, seppur con moderazione.

Acqua e zenzero per dimagrire

Bere tanta acqua è importante per fornire la corretta idratazione di cui il nostro organismo ha bisogno, ma come fare quando proprio non abbiamo sete? La risposta è semplice: basta rendere più saporito ciò che versiamo nel bicchiere. In particolare, un mix davvero speciale è quello formato da acqua e zenzero, che ha non solo un gusto buonissimo, ma anche tanti benefici per la salute. Lo zenzero è infatti un ingrediente preziosissimo, soprattutto per l’apparato digestivo: è da secoli conosciuto come rimedio contro nausea, vomito e mal di stomaco, ma non solo.

Acqua e zenzero forniscono un concentrato di vitamine, minerali e antiossidanti importanti per il nostro benessere, aiutano a ridurre colesterolo e trigliceridi nel sangue e sono persino l’alleato perfetto per dimagrire. Secondo diversi studi, bere due bicchieri d’acqua prima dei pasti dilata le pareti dello stomaco e riduce il senso di fame. Lo zenzero, invece, contiene una sostanza chiamata gingerolo che potrebbe accelerare il metabolismo.

Le proprietà dell’ananas

Con il suo sapore dolce e delicato, l’ananas è un vero toccasana: grazie al suo basso contenuto calorico, è l’ideale anche per chi è a dieta. Ricco di fibre, aiuta infatti a sentire prima il senso di sazietà e favorisce la regolarità intestinale. Ma sono molti altri i benefici di questo frutto tropicale. Ad esempio, è un’ottima fonte di bromelina, un enzima che stimola la digestione. Mentre la vitamina C, oltre a migliorare le difese immunitarie, è l’alleato perfetto per la salute della pelle, aiutandoci a proteggerla dai raggi UV e dallo stress ossidativo.

Secondo alcuni studi, il consumo di ananas potrebbe ridurre il rischio di sviluppare l’osteoporosi, rendendo le ossa più forti. Avrebbe inoltre proprietà antinfiammatorie, utili per combattere malattie degenerative come l’artrite. Infine, l’ananas è ricco di acqua e potassio, che insieme regolano il bilancio idrico del nostro organismo. Il potassio può anche contrastare la ritenzione idrica e ridurre la pressione sanguigna, proteggendoci dall’insorgenza di numerose patologie cardiovascolari.