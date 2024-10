Giulia De Lellis ancora su Damante: “Tornavamo insieme ogni 8 mesi”

Nonostante siano passati anni, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante continua a essere una delle più ricordate e chiacchierate di sempre. Dall’amore sbocciato a Uomini e Donne passando per alcuni tira e molla, fino alla chiusura definitiva del loro rapporto, i Damellis hanno vissuto un amore difficile da dimenticare.

Lo ha raccontato ancora una volta Giulia De Lellis, che ai microfoni del podcast One More Time di Luca Casadei ha ripercorso alcuni momenti della sua vita, ricordando anche il rapporto con il Deejay veronese e il suo stato d’animo dopo il tradimento.

Giulia De Lellis e la storia d’amore con Andrea Damante

Siamo abituati a vedere Giulia De Lellis sempre carismatica e sorridente, ma l’influencer e conduttrice custodisce anche un lato estremamente sensibile dato anche dalle tante situazioni dolorose che ha dovuto vivere nel corso della sua vita.

Un’adolescenza vissuta con il fantasma del divorzio dei genitori e una crescita che le ha permesso di conoscere grandi amori che, però, le hanno fatto provare anche tanta sofferenza. Elementi che caratterizzano la persona che è oggi e che ha voluto raccontare a One More Time, il podcast di Luca Casadei.

Tra le persone che hanno avuto un’enorme influenza nella sua vita c’è sicuramente Andrea Damante, il noto Deejay che nel 2015, a 26 anni, è partito da Verona per sedersi sul trono di Uomini e Donne per trovare la sua Giulietta.

Fonte: Ufficio stampa "One More Time" di Luca Casadei (Onepodcast)

Una speranza che Maria De Filippi è riuscita ad esaudire portando tra le corteggiatrici proprio Giulia che, almeno inizialmente, non aveva alcuna intenzione di partecipare al programma. Grazie all’insistenza di un’amica e, forse, al fascino di Andrea, ha deciso di provare. “Alla fine, ci siamo presi un colpo di fulmine. Siamo stati insieme per molti anni”.

Damellis, tira e molla in una “maledizione” degli 8 mesi

Una storia d’amore apparentemente da fiaba apprezzatissima dai fan di Uomini e Donne e di chi crede nell’amore a prima vista di due persone pronte a crescere insieme.

La realtà dei fatti, però, ha svelato un epilogo amaro per la coppia che, dopo due anni e mezzo, si è lasciata nel peggiore dei modi dopo che Giulia ha scoperto un tradimento: “Dopo due anni e mezzo ho scoperto, accendendo il suo computer, che lui mi tradiva. Quando è tornato dall’America, ha trovato la casa letteralmente disintegrata. Ero molto arrabbiata. Gli ho tagliato i vestiti, spaccato la Play e gli avevo rotto tutta la roba di lavoro. Una cosa che oggi non rifarei mai più nella mia vita, però ero impazzita, non me l’aspettavo”.

Fonte: IPA

Un periodo bruttissimi per Giulia, superato grazie al sostegno delle persone care e alla scrittura di un libro che ha ripercorso la rottura con Damante: “La mia agenzia, che in quel periodo mi è stata veramente tanto vicino, ha visto che non stavo affatto bene. Avevo preso la macchina, avevo fatto due incidenti, ero completamente su un altro pianeta, anche fisicamente non ero io, mi trascuravo molto. Non dormivo, non mangiavo, ero sclerata”.

Fortunatamente i due sono poi riusciti a chiarirsi, provando a mantenere un rapporto che, in alcuni casi, li ha portati a riavvicinarsi accendendo una serie di tira e molla che Giulia ha descritto a Luca Casadei quasi come una maledizione.

“Lo rincontro al semaforo quando sono arrivata a Milano. È sempre andata così ogni volta che ci siamo ritrovati. Era la maledizione degli otto mesi: ogni otto mesi, ovunque io fossi lo ritrovavo, potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro, come al semaforo, come in un locale. È così che ogni volta tornavamo insieme: ci incontravamo per caso, discutevamo, ed era più forte di noi. Questa cosa è andata avanti per veramente tanto tempo, ogni otto mesi. Ero molto innamorata ma ci siamo rilasciati perché avevo perso la stima nei suoi riguardi, non lo stimavo più come uomo”.

Giulia De Lellis, il legame con Tony Effe

Oggi, Giulia e Andrea hanno una nuova consapevolezza: la loro è stata una storia bellissima ormai arrivata a un epilogo. L’influencer ha ritrovato la felicità accanto a Tony Effe, ma a differenza del passato, ha scelto di mantenere il loro rapporto lontano dai riflettori: “Non parlo del nostro rapporto ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi, perché c’è da viversi e basta”.

Un rapporto fresco in cui, per entrambi, c’è ancora moltissimo da scoprire: “Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui”.