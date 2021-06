Recupero e allenamento: cos’è e come calcolarlo

editato in: da

I criteri di un corpo funzionale

Un corpo che muovendosi sprigiona energia e rilascia benessere rappresenta un corpo che sa e riesce a riposare. La rigenerazione avviene sia subito dopo le sessioni di allenamento singole sia nei giorni di pausa tra gli allenamenti. In questa fase, infatti, il corpo si riposa, rigenera le strutture che sono state poste sotto stress durante uno sforzo fisico intenso e si attiva per ripristinare condizioni di base da cui partire nell’allenamento successivo. Pensiamo sempre che sia l’allenamento a forgiare il corpo, ma questo vale anche per il riposo.

Per recupero attivo si intendono dei metodi per stimolare il corpo durante la fase di riposo. In questo modo, il corpo riprende con un ritmo veloce e incrementa anche la possibilità di migliorare la performance nell’allenamento successivo. Ci vuole un equilibrio nel sollecitare il corpo in modo meccanico per evitare problemi articolari e infiammazioni e occorre un bilanciamento anche per quel che riguarda il prendersi cura del proprio metabolismo (mangiare bene, non incorrere in disidratazione, eccesso di calorie. Per riposo intendiamo anche il sonno, la cui qualità incide sul metabolismo. Lo stesso fanno le emozioni se non gestite in modo armonico; quando si pensa molto si consumano molti zuccheri e i muscoli sono legati alla riserva di glicogeno. Andare a intaccare questo serbatoio energetico non rappresenta mai una buona idea, specie se ci si allena con alte temperature. In sintesi, lo zucchero che va ai muscoli non dovrebbe richiederlo il cervello. Un corpo funzionale sta anche quindi nelle emozioni che proviamo e in come le gestiamo, ansia inclusa.

Perché è importante

Quando si recupera in modo adeguato il corpo è molto più agile, morbido ed elastico. Recuperando correttamente si riduce anche il rischio di infortunio, si sviluppa maggiore attenzione e focus. Dopo l’allenamento il corpo migliora tutte le sue prestazioni, ma se non si fa passare il tempo necessario si rischia di non riuscire a recuperare correttamente e si finisce con andare verso l’affaticamento e, sul lungo periodo, a un calo prolungato delle prestazioni. Anche alcune sedute dal massaggiatore o dalla massaggiatrice di fiducia possono essere considerate ottimi strumenti per il recupero passivo.

Il modo migliore per beneficiare del recupero sta nell’ascolto del proprio corpo. Ogni atleta o anche chi si dedica allo sport in modo amatoriale deve conoscere il proprio vissuto motorio, gli infortuni pregressi, i ritmi circadiani e deve sapere quanto va chiesto al corpo e in che fasi. Ascoltare il corpo significa volersi bene a tanti livelli e garantirsi il benessere necessario a performare sempre meglio.

Come calcolarlo

Il recupero dipende molto dal tipo di allenamento che si porta avanti, questo il criterio per capire come calcolarlo al meglio. Ad esempio, se si pratica ginnastica isometrica (quindi si genera una contrazione senza movimento) si fanno delle pause tra le varie serie di esercizi di almeno 30 secondi. Se si allena la forza in generale si devono fare tempi di recupero differenti da quelli che si farebbero nel caso in cui si allenasse la resistenza. I tempi di riposo degli allenamenti con carichi dipendono tutti dal modo in cui si gestiscono e l’intensità con cui si lavora e alcune volte si fanno volute pause di recupero incompleto o differenziate in base ai distretti. Il valore fondamentale per capire i tempi sta nell’IR (indice di recupero) e si misura in base all’andamento del cuore. La frequenza cardiaca rappresenta un fattore importante per gestire l’affaticamento e capire quanta capacità di recupero si ha.

Un test semplice che ci rivela il nostro stato grazie al cuore? Prendete le pulsazioni a riposo e scrivetele. Potete decidere di fare un percorso di 20 metri correndo il più rapidamente possibile, avanti e indietro per arrivare a coprire una distanza totale di 40 metri. Segnatevi il tempo di percorrenza (in secondi) e moltiplicatelo per 1,5; il valore ottenuto rappresenta il tempo in cui si svolge il lavoro fisico successivo. Dopo un riposo di 3 minuti ripetete la sequenza andata e ritorno per 4 volte (20 metri x 4= 80 metri) alla velocità costante che stabilita in precedenza (valore ottenuto). Appena conclusa la prova andate a prendere i battiti con il sistema dei 15 secondi moltiplicati per 4 e annotatevi il valore. Riposate per 1 minuto e rilevate il polso dopo 45 secondi. Segnate i valori al terzo, quinto e del settimo minuto scrivendo sempre tutti i valori. Se, passati i 3 minuti il valore cardiaco è tornato vicino ai valori di partenza la forma fisica ha un buon valore. Se invece si ripristina il battito dopo 5 minuti si deve aumentare l’allenamento di molto e poi gestirlo con adeguate sessioni di recupero.

Quando, eseguito questo test, decidete come strutturare l’allenamento, non trascurate il recupero in modo da essere sicuri/e di non andare in over training. Anche se dovete cominciare daccapo e le condizioni di forza sono scarse, cercate di non esagerare con i carichi e le ripetizioni, fate uno schema bilanciato e decidete i giorni di recupero all’interno della settimana, per poi capire se volete fare recupero passivo o attivo o combinato. Un ottimo indicatore per capire se le schede pensate sono funzionali sta in un concetto molto semplice: prima recupererete, più in forma saprete di essere. Il recupero serve anche a staccare mentalmente e quindi avere una mente fresca ogni volta che si riprende un allenamento, sempre ricordando che il benessere si guadagna in modo progressivo e graduale.