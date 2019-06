Dieta drenante: sgonfi la pancia ed elimini la cellulite

editato in: da

Sgonfiare la pancia, eliminare la cellulite e sentirsi più leggere: è questo il risultato della dieta drenante, perfetta per ritrovare la forma fisica perduta in poco tempo.

Le gambe pesanti e la buccia d’arancia sono solo alcuni dei fastidi che perseguitano le donne, soprattutto d’estate, quando arriva il momento di indossare il tanto amato/odiato bikini. Niente paura però, ritrovare la linea e sentirsi al top non è un miraggio, soprattutto se si segue la giusta strategia. La dieta drenante infatti punta su alimenti che aiutano ad eliminare la ritenzione di liquidi, riattivano la microcircolazione e consentono di “smaltire” le scorie accumulate dal nostro organismo, sempre più spesso causa dell’aumento di peso.

Come funziona? Per prima cosa è necessario bere moltissimi infusi e tisane, non solo a colazione e a merenda, ma anche alla fine dei pasti e ogni volta che si avverte lo stimolo della fame. Queste bevande detox a base di estratti naturali hanno la capacità di migliorare il funzionamento del fegato, aiutandolo ad eliminare le sostanze tossiche dal corpo. La colazione quindi inizia con una bella tazza di tè verde, che depura e riattiva il metabolismo, accompagnata ad uno yogurt e crusca, in grado di risvegliare il funzionamento dell’intestino sin dalle prime ore del mattino.

A pranzo puntate sugli alimenti detox, perfetti per sgonfiare la pancia ed azzerare i cuscinetti di grasso. Ad esempio scegliete una insalatona intelligente, con sedano, pomodori, cetrioli, rughetta, finocchi e carote, per drenare i liquidi e – perché no – migliorare anche l’abbronzatura. Largo spazio anche alla frutta, come prugne, uva, frutti di bosco, fragole, limoni, melone e anguria.

A cena portate a tavola le proteine magre, scegliendo uova, pesce e carne bianca, accompagnate da broccoli, carciofi o cavoli. La dieta drenante è molto efficace e vi consentirà di perdere una taglia in pochi giorni, ma per farlo è necessario seguire alla lettera alcune regole fondamentali. Per prima cosa cercate di bere almeno due litri di acqua al giorno, aiutandovi anche con tisane e tè. Eliminate dalla vostra alimentazione la carne rossa, i prodotti da forno, gli insaccati e i dolci ad alto contenuto calorico. Banditi anche gli alcolici, il fumo e il caffè.