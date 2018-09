Diego Dalla Palma: “Essere notati senza strategie, questa è la bellezza”

editato in: da

classe 1950, è un personaggio televisivo e da oggi autore del blog diegoxte

Nelle sue mani il make up diventa lo strumento per esaltare e valorizzare quelle particolarità, spesso considerate difetti, che ci contraddistinguono e ci rendono speciali. La bellezza non si trova mai nella omologazione. Il segreto del fascino, ci spiega nella video-intervista, consiste nella atipicità, nell’essere unici:

Il più bel complimento che possono fare a una donna e a un uomo è: ‘sei strano’.

Per questo l’errore più grave che possiamo commettere è pettinarci, vestirci e truccarci imitando gli altri. La bellezza secondo Diego Dalla Palma dunque si trova nella

Intelligenza, che quasi sempre si trasforma in personalità, nel dolore vinto, sopito, ubriacato, ma mai subito.

Il dolore così inteso è ciò che dona la “luccicanza”, quella qualità che ci fa notare anche se non si è belli, nel senso classico del termine. La bellezza è:

Essere notati senza strategie, per tutto un percorso interiore che abbiamo vissuto.