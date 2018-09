Diego Dalla Palma: “Ignoranza e mancanza di cultura sono alleate della bruttezza”

ci mostra come è possibile realizzare, senza uniformarci alle tendenze del momento, ma esaltando la nostra natura particolare.

Creatore di immagini tra i più famosi al mondo, autore del blog diegoxte, oggi diventato anche un corso di formazione, Percorso Immagine. Professionista della Bellezza e del Benessere, in collaborazione con il Centro Europeo di Formazione, Dalla Palma non ama dare consigli di stile:

Il suggerimento che do io è capire esattamente che natura abbiamo noi. È una natura romantica? Dobbiamo adottare sistemi romantici per proporci. Sportiva? Intellettuale? E comunque ricordarci che l’eccentricità è sempre interessante perché ci distingue dagli altri.

L’eccentricità però – sottolinea – si ottiene solo attraverso intelligenza, ironia, carisma e cultura.

È bene ricordare che ignoranza e mancanza di cultura sono alleate della bruttezza. E la bruttezza non è quella che si vede fuori, ma è quel meccanismo interiore che ti allontana dalle persone. Le persone non si fidano quando non ti sentono autentico, non ti sento bello.