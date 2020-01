Che tipo di acconciature preferisci?

editato in: da

Qual è l’acconciatura preferita di Diletta Leotta? Nell’ambito del nostro format video #fattibella con Diletta non potevamo non concentrarci anche su questo aspetto. Dopo aver chiesto alla bellissima conduttrice sportiva come cura i capelli, abbiamo cercato di capire qualcosa sulle acconciature di cui non può fare a meno.

Cosa ci ha risposto? Che la sua preferita è il mosso spettinato che sfoggiava il giorno dell’intervista e con il quale la vediamo molto spesso sia in tv, sia sui social. Questa piega, che ha il pro di avere un aspetto estremamente naturale, è invece voluta e strutturata.

La seconda acconciatura che ama è il liscio. Si tratta di uno stile che vediamo spesso sui suoi capelli. Diletta ha non a caso precisato che lo sceglie soprattutto quando è vestita elegante o quando indossa un abito particolarmente importante. In questi casi, la decisione di portare i capelli lisci è legata alla volontà di puntare su un hair style semplice per valorizzare al meglio l’abito.

Come potevamo immaginare, la scelta dell’acconciatura non è mai casuale per una donna come lei che, divisa tra radio e tv, deve essere sempre impeccabile. Nel corso della chiacchierata al femminile che abbiamo fatto nel suo salotto – la nuova casa milanese della conduttrice di Catania si trova in una delle zone più esclusive della città – abbiamo toccato altri aspetti relativi alla cura dei capelli, parlando del suo colore naturale e facendoci spiegare come gestisce il biondo che ha scelto per la tinta.

Per quanto riguarda la bellezza dei capelli, ci siamo soffermate pure sui trattamenti che sceglie con più frequenza e, per esempio, abbiamo scoperto che Diletta Leotta fa spesso ricorso alla cheratina, proteina filamentosa fondamentale quando si punta a ristrutturare in profondità il capello.

Questa attenzione porta ottimi risultati dal momento che, a prescindere che la conduttrice sia impegnata in un collegamento a bordo campo o che pubblichi la foto di una cena in compagnia dell’amato fratello Mirko, la sua acconciatura è sempre perfetta.

Madre natura è stata oggettivamente generosa con lei – basta vedere il fratello e la madre, anche loro bellissimi – ma, parliamoci chiaro, anche l’impegno costante ha il suo ruolo quando si parla di capelli e corpo perfetti come quelli della Leotta!