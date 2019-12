Come cura i capelli Diletta Leotta?

editato in: da

Grazie al nostro nuovo esclusivo format video #fattibella con Diletta, abbiamo avuto la possibilità di scoprire i segreti beauty di una delle donne più affascinanti della tv italiana. Abbiamo chiesto a Diletta Leotta che trattamenti usa fare per avere una pelle così luminosa, come tonifica il suo corpo, quanto tempo dedica alla manicure.

Non poteva mancare l’attenzione a un elemento fondamentale per la bellezza femminile: i capelli. La splendida ventottenne catanese ha subito rivelato di dedicare molto tempo alla cura della sua capigliatura, sottolineando che il risultato finale – a dir poco apprezzabile sia dal vivo, sia sui social e in tv – è frutto di “Ore e ore di pettine, phon e piastre”.

Il motivo di tanta dedizione è legato anche al fatto che lei è riccia e con i capelli tendenti al crespo. Alla luce di ciò, si trova davanti alla necessità di tenere la capigliatura sempre molto idratata. Per ottenere la splendide onde bionde che sono ormai una parte fondamentale della sua immagine, Diletta ha fatto ricorso anche a un trattamento alla cheratina, proteina filamentosa contraddistinta da un alto contenuto di zolfo e molto utile quando si tratta di ottimizzare la riparazione strutturale del capello.

Grazie ad esso, la Leotta ha affermato di essere riuscita a eliminare l’effetto crespo dalla sua capigliatura, che appare bellissima sia dopo uno shooting, sia alla fine di una giornata di riprese televisive. Come già detto, lo stesso si può affermare per il suo aspetto dal vivo. Abbiamo avuto modo di notare tutto ciò nel corso di una piacevole chiacchierata con Diletta nella sua casa milanese, situata in uno dei quartieri più cool del capoluogo lombardo.

Grazie a questi momenti, abbiamo avuto la possibilità di scoprire qualcosa di più su di lei e, ribadiamo, di carpire i segreti dietro a una bellezza che stupisce sempre di più. Basta aprire il profilo Instagram ufficiale per rendersi conto che Madre Natura ha fatto tanto, ma che Diletta, sempre perfetta in ogni occasione, si impegna tanto per curare il suo corpo e il suo viso, ma anche le mani e i cappelli, dettagli che ricoprono un ruolo fondamentale quando si tratta di definire la bellezza di una donna.