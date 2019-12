Quanto tempo dedica alla manicure Diletta Leotta?

editato in: da

Diletta Leotta è una delle donne più affascinanti dello spettacolo italiano. Grazie al nostro esclusivo format video #fattibella con Diletta abbiamo cercato di sapere qualcosa di più sui segreti che le permettono di essere così splendente.

Qualche giorno fa abbiamo parlato della beauty routine che le consente di sfoggiare una pelle luminosa e curatissima – la Leotta ricorre quotidianamente a prodotti per la detersione del viso e sceglie creme che migliorano l’elasticità della cute – e oggi ci concentriamo sulla manicure.

L’attenzione a questo aspetto è imprescindibile. La bellezza di una donna è infatti un fantastico gioco di dettagli e la cura delle mani è uno dei più rilevanti. Non è quindi un caso che la giornalista catanese abbia affermato che le piace moltissimo avere le mani sempre in ordine.

Nel corso della piacevole chiacchierata nella sua casa in una delle zone più esclusive di Milano, la Leotta ha ammesso di andare fiera delle proprie mani e soprattutto della sua manicure. Ha inoltre specificato di recarsi appositamente a farla ogni due settimane (tre nei periodi di lavoro particolarmente intensi o quando il risultato si mantiene per più tempo).

Diletta è entrata nel dettaglio sottolineando che, per le unghie, utilizza lo smalto semipermanente, ribadendo ancora una volta che le piace tantissimo avere le mani in ordine. Questa attenzione non ci sorprende affatto. Dopotutto, come già ricordato, Diletta Leotta è una donna che continua a stupire per la sua bellezza.

Ventotto anni compiuti lo scorso 16 agosto, seguitissima sui social e conduttrice di programmi sportivi di successo, Diletta cura molto il suo aspetto e cerca di coniugare il benessere fisico con il relax mentale (durante la chiacchierata poco fa ricordata ci ha rivelato di frequentare da un po’ di tempo delle lezioni di yoga).

Il fisico tonico conta molto ma, parliamoci chiaro, per apparire belle come lei i dettagli fanno la loro parte. Tra i principali compare appunto la cura delle mani, aspetto alla quale Diletta Leotta dedica molto tempo e con ottimi risultati (a dimostarlo ci pensano le foto social dove il colore dello smalto, che spazia dal nude, al rosso, fino a cromie più scure, non passa mai inosservato).