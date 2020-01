Qual è il colore naturale dei tuoi capelli?

editato in: da

Diletta Leotta non è bionda. La splendida conduttrice sportiva, con la quale abbiamo avuto il piacere di chiacchierare di trucchi beauty nell’ambito delle riprese per il nostro esclusivo video format #fattibella con Diletta, ha una capigliatura castana.

Come ha avuto modo di ricordarci quando l’abbiamo incontrata nel salotto della sua bellissima casa milanese, il suo colore di capelli naturale è visibile all’attaccatura ed è un castano chiaro. Ogni due mesi circa, però, la bellissima 28enne, che tra pochi giorni sarà tra le donne presenti sul palco dell’Ariston, illumina le punte. In questo modo, riesce a tenere il biondo sempre luminoso.

Ci ha tenuto particolarmente a sottolineare l’importanza della cura del colore ricordando che, quando si sceglie di sfoggiare i capelli biondi, si deve affrontare il problema della cromia che, a lungo andare, tende a spegnersi.

Con i giusti trattamenti illuminanti, si può per fortuna intervenire in maniera mirata e mantenere sempre vivo il colore. Guardando le foto social di Diletta Leotta e i momenti in cui viene ripresa in tv, si può proprio dire che questo impegno porti degli ottimi frutti.

La conduttrice catanese, con la quale abbiamo parlato anche di allenamento, di trattamenti SPA e di manicure, non lascia assolutamente nulla al caso quando si tratta di curare la sua bellezza. Noi lo sappiamo bene – abbiamo chiesto informazioni sui dettagli alla diretta interessata – e abbiamo ricordato anche pochi giorni fa che la Leotta dedica molta attenzione pure ai suoi capelli.

Il suo biondo – splendido a prescindere dall’acconciatura – pur non essendo naturale è curatissimo e, come già evidenziato, le foto social lo dimostrano perfettamente! Diletta Leotta, con la quale abbiamo avuto modo di parlare pure di cosmetici essenziali da tenere nel beauty, lo gestisce infatti con sessioni periodiche di hair styling, durante le quali, ribadiamo, si sottopone a trattamenti illuminanti che le danno la possibilità di sfoggiare un colore perfetto in ogni occasione.

Non importa che si parli della foto di una vacanza a Dubai o di uno scatto a bordo campo: il colore di Diletta Leotta è sempre impeccabile e lei pronta a dimostrare che, quando si parla di bellezza, la generosità di madre natura conta tanto ma bisogna metterci del proprio, curando quotidianamente tutti gli aspetti, dalla dieta fino alla gestione della tinta dei capelli.