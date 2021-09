Tendenze makeup autunno 2021: tendenze trucco autunno da non farsi scappare

editato in: da

Le tendenze makeup autunno 2021 parlano chiaro: focus sugli occhi, tra tonalità grigie e nere date da eyeliner, matite e smokey eyes, ma non solo. Tra i colori spicca anche il rosa in tutte le sue nuances, sia sugli occhi che sulle labbra, che si vestono però anche dei colori autunnali per eccellenza, rosso e bordeaux. La base viso è leggera e luminosa così come un altro grande trend per il trucco autunno 2021: il no makeup makeup, il trucco che c’è ma non si vede, accompagnato da labbra nude o glossate, perché il fantasma della mascherina è sempre dietro l’angolo. Ecco le tendenze trucco autunno 2021, con un focus sulla base viso, gli occhi e i colori, tutte da scoprire.

Fondotinta autunno 2021: la base viso diventa trasparente ma super curata

La base viso nelle tendenze trucco autunno 2021 non lascia dubbi: il fondotinta autunno 2021 sarà leggero, luminoso, una base viso naturale ma super curata. Uniformare l’incarnato è l’idea di fondo di una base viso perfetta ma non pesante, che lascia intravedere una pelle pulita e curata. Niente paura, le imperfezioni si coprono con la tecnica dello spot concealing, ovvero si applica un correttore più coprente solo dove si sente la necessità di nascondere qualche imperfezione, stendendo poi un fondotinta leggero e impercettibile sul resto del viso. Sì alla cipria, ma leggera e trasparente, utilizzandola solo nei punti che tendono a lucidarsi maggiornemente, ovvero fronte, naso e mento. Poca terra perché l’ovale del viso si fa dolce e poco definito, le forme messe in risalto da un tocco di blush, ma senza esagerare.

Tendenze trucco occhi autunno inverno 2021: eyeliner, smokey eyes, grafismi, matita nera e rosa

Anche il trucco autunno 2021 punta tutto sul makeup occhi, anche perché sappiamo bene che al momento la mascherina è obbligatoria negli ambienti chiusi e, con il freddo in arrivo, dimentichiamoci aperitivi sulla spiaggia e dehors in cui sorseggiare un drink. Toni scuri e fumosi, come il grigio e nero degli smokey eyes, degli eyeliner grafici o sfumati e della matita nera si contrappongono al boom del rosa in ogni sua sfumatura, ma non mancano proposte per chi è sempre di fretta o preferisce vedersi al naturale, questa è la stagione giusta.

L’eyeliner: grafico, sfumato o cut crease, sarà il vero protagonista delle tendenze trucco autunno 2021

Protagonista indiscusso delle tendenze makeup autunno 2021 è lui, l’eyeliner. Grafico o sfumato non importa, gli occhi puntano tutto su una linea scura a bordare l’occhio, che si allunga verso l’esterno per un effetto liftante e seducente. E se l’eyeliner grafico bicolor, con la codina di due colori come proposta da Dolce & Gabbana, non è l’ideale per tutte le tipologie di occhio, l’eyeliner sfumato è il giusto compromesso per chi vuole l’effetto allungante dell’eyeliner ma ha un occhio incappucciato, con poca palpebra mobile o semplicemente non ha molta dimestichezza con il makeup.

Sui social, invece, spopola il trend del reversed eyeliner, ovvero un eyeliner sfumato che invece che bordare la parte superiore dell’occhio, borda quella inferiore, allungandola verso l’esterno e regalando uno sguardo non solo più magnetico, ma anche più misterioso, dona carattere e potenza. Un’altra tipologia di eyeliner che vedremo spesso e anch’essa facile da adattare a ogni tipologia di occhio è il cut crease eyeliner, ovvero una riga che non borda l’occhio ma che è sospesa sulla palpebra superiore fissa.

Ispirato a Twiggy, è stato proposta da Anna Sui e Paul Costello e la scelta dei colori ricade sul nero, magari a contrasto con un ombretto colorato, ma anche bordeaux o viola. Anna Sui, poi, arricchisce la linea con un piccolo glitter, ma potete optare anche per un puntino. Non solo nero, però, vedremo anche tocchi di colore pop per realizzare gli eyeliner, in particolare blu cobalto, fucsia e viola acceso, una ventata di freschezza tra i soliti colori dell’autunno.

Tra le tendenze trucco occhi autunno 2021 non può mancare l’intramontabile smokey eyes, anche in versione halo smokey eyes

Insieme all’eyeliner, un altro grande protagonista delle tendenze trucco occhi autunno 2021 è l’intramontabile smokey eyes. Due le varianti da replicare, la classica declinata in nero o in grigio, o un Halo Smokey Eyes, da realizzare sempre con il nero, lasciando chiara la parte centrale. Armani si butta su uno smokey eyes classico, che rende lo sguardo intenso e penetrante, mentre Dior sceglie un Halo Smokey Eyes, perfetto per ingrandire otticamente gli occhi piccoli o per chi vuole un makeup occhi che regali uno sguardo più enigmatico e particolare. Provate a scurire l’angolo interno ed esterno con del nero e lasciare completamente libera la parte centrale o, al massimo, sfumarla con un colore chiaro e opaco, per un look dal sapore retrò che ricorda l’iconico makeup di Mina, rivisitato in chiave moderna.

La matita nera, per chi ricerca un makeup veloce ma intenso, a cavallo tra eye-liner e smokey eyes

Una via di mezzo tra un eyeliner e uno smokey eyes ma molto, molto più veloce è la matita nera sfumata. Riesce a dare definizione all’occhio in pochissimi minuti, un look perfetto per chi ha poca pazienza o è sempre di fretta. Tutti nel proprio beauty hanno una matita nera, è forse uno dei primi cosmetici che si iniziano a utilizzare quando si comincia a truccarsi. Ecco, non utilizzate quella, ma compratela nuova, poi provate a bordare l’occhio sotto e sopra con una riga sottile di matita, avendo cura di colorare bene tra le ciglia. Con un pennellino a penna o un pennellino piccolo a lingua di gatto sfumate la matita. Potete optare per una definizione leggera, applicando poco colore e sfumandolo molto in modo che risulti quasi una sporcatura della palpebra mobile oppure applicate più colore, per un effetto simil smokey eyes, ma più grunge, impreciso ma soprattutto più facile e veloce da realizzare.

Il no makeup makeup a regola d’arte: il trucco c’è, ma non si vede

Se da un lato le tendenze makeup autunno 2021 voglio gli occhi protagonisti con tanto nero e colori accesi, l’altro grande filone è quello del no makeup makeup, ovvero il trucco che c’è ma non si vede. L’incarnato, dicevamo, è naturalissimo, con correzioni realizzate a regola d’arte che non si percepiscono sul viso, che risulta luminoso ma curato. Anche il resto del viso rimane quasi completamente struccato, con un accenno di ombretto marrone opaco sfumato nella piega dell’occhio, preferibilmente caldo ma da scegliere in base al proprio sottotono, utilizzando anche la stessa terra con cui si realizzerà un leggero contouring, per un makeup monocromatico.

Il gloss torna protagonista, sia sulle palpebre per un look fresco e moderno, grunge e al tempo stesso minimalista, ma anche sulle labbra, che diventano rimpolpate e fresce, piene e idratate. Dimentichiamoci poi le sopracciglia grafiche perché le soap brows, ovvero le sopracciglia tirate su con il sapone, rimangono le vere protagoniste. Che usiate il sapone o prodotti appositi, sono naturali, tirate su e dall’effetto un po’ incolto, come la proposta makeup Chanel autunno 2021.

Il colore protagonista delle tendenze trucco autunno 2021 sarà il rosa in ogni sua sfumatura, ma non solo

Lo vedremo sulle labbra ma non solo: tra le tendenze makeup autunno 2021 al nero si affianca un colore inusuale per questa stagione, il rosa. Declinato in ogni nuance, lo vedremo protagonista sugli occhi, sia in sfumature più pop e tendenti al fucsia, come ad esempio propone Moschino, sia in sfumature delicate e tendenti al rosa cipria o baby sugli occhi, come nei makeup soft e romantici di Dolce & Gabbana. Anche sulle labbra ritroveremo questi colori, tra gloss nude rosati, rossetti fucsia o rosa bubblegam e Barbie.