Realizzare un trucco cut crease con un eyeliner sospeso sulla palpebra fissa non è difficile: segui il tutorial per scoprire come creare un makeup romantico ma particolare e d’effetto, sui toni del rosso e rosa, perfetto per chi ama l’eyeliner ma non ha tanto spazio sulla palpebra mobile.

Il rosso e rosa opaco della palette Mesauda Red Valentine incontrano i colori metallici, sposandosi con una linea di eyeliner realizzata semplicemente con il correttore.