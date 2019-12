editato in: da

Quante volte vorremmo essere pronte in cinque minuti, ma con un makeup che non sia semplicemente mascara e burro cacao? Gli ombretti in crema sono davvero facili da utilizzare e si riescono a creare makeup look completi, sia da giorno che da sera. In questo video vi mostro come realizzare uno smokey eyes sui toni del marrone metallizzato, perfetto con un balsamo labbra colorato, come Red Soubrette di Mulac Cosmetics o, perché no, con un rossetto nude o rosso.