Trucco con puntino, minimal e chic

Il trend dei puntini sembra essere inarrestabile e, dopo la manicure minimal con puntino, ecco anche il makeup. Si tratta di un trucco davvero facile da realizzare e in pochissimo tempo, ma particolare e d’effetto.

È un makeup minimal ma al tempo stesso elegante, anche se un po’ sopra le righe, che non vi farà passare inosservate ma che non risulterà fuori luogo. Per realizzarlo bastano un dotter per le unghie, una penna o una forcina ed un eyeliner ed è davvero così semplice che non vedrete l’ora di realizzare puntini di ogni colore!